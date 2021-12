Un año más, en MC te ofrecemos una serie de especiales muy especiales, valga la redundancia, y es que a todos los artículos corrientes que publicamos estos días, incluyendo actualidad, pero también recopilatorios con lo mejor o más destacado del año según va saliendo, le sumamos estas piezas con la opinión personal al tiempo que transferible, del equipo de redacción de MC, acompañado por algunos de nuestros colegas de TPnet.

Comenzamos, pues, nuestros especiales de fin de año según MC con la que es la categoría reina de nuestro sitio, al que con cariño nos referimos como MC, pero que no deja de ser MuyComputer, no lo olvidemos. Dicho y hecho, ¿cuáles son, en opinión del equipo de MC, los mejores portátiles de 2021? Te recordamos que, a pesar del titular, esto no es un ránking comentando lo ‘más’, sino opiniones personales que pueden tener razonamientos muy diversos.

Los mejores portátiles de 2021… según MC

Para realizar esta lista con los mejores portátiles de 2021 el único requisito que nos hemos puesto es el de elegir modelos que hayan salido este año. Tarea complicada por la cantidad y por la calidad, pero no todos buscamos lo mismo…

ASUS TUF Dash F15

Tipo: Gaming

Gama: Alta

Característica destacada: Valor precio-prestaciones

Precio: 1.499 euros

Recomendado por Isidro Ros

El ASUS TUF Dash F15 es un portátil que tuve la suerte de analizar en su momento, y la verdad es que me sorprendió mucho por el excelente valor que ofrecía. Este modelo utiliza un formato ligero, de hecho pesa solamente dos kilogramos, tiene una alta calidad de construcción, ya que su chasis está fabricado en aluminio, y viene con una configuración de hardware realmente buena, tanto que es capaz de mover cualquier título actual en 1080p con calidad máxima y trazado de rayos activo.

Su procesador Core i7-11370H puede parecer un punto débil. Si miramos a largo plazo sí, ese debería ser el componente que antes se quedaría “cojo”, pero lo cierto es que ahora mismo ofrece un rendimiento excelente gracias a su alto IPC, tanto que incluso en pruebas sintéticas centradas en multihilo, como Cinebench R23, logra superar a procesadores de 6 núcleos y 12 hilos con un IPC inferior. En juegos, que priman el rendimiento monohilo, este procesador es perfecto para jugar en 1080p, que es la resolución nativa de la pantalla del ASUS TUF Dash F15.

Y hablando de la pantalla, el ASUS TUF Dash F15 utiliza un panel de grado IPS a 144 Hz con AdaptativeSync, lo que se traduce en una fluidez total mientras jugamos. Gracias a esta tecnología podemos olvidarnos para siempre de los clásicos problemas de stuttering, y del tearing. El rendimiento en juegos no es un problema, como hemos anticipado, gracias a su RTX 3060 Mobile con 6 GB de memoria gráfica, que cuenta con núcleos RT para acelerar trazado de rayos y con núcleos tensor, que nos dan soporte de DLSS.

Como dije en el análisis, el ASUS TUF Dash F15 es un portátil para gaming que ofrece, en líneas generales, un valor muy sólido, gracias a su equilibrio precio-prestaciones. No es perfecto, ya que tiene algunas carencias que han sido necesarias para mantener el precio en un nivel razonable, pero ofrece un valor sobresaliente por el precio que tiene, y en su momento llegó a estar disponible, en oferta, por menos de 1.000 euros.

MSI Delta 15 AMD Advantage Edition

Tipo: Gaming

Gama: Alta

Característica destacada: Procesador y calidad-precio dentro de su gama

Precio: 1.676 euros

Recomendado por Eduardo Medina

El MSI Delta 15 AMD Advantage Edition, que cuenta con un procesador Ryzen 9 5900HX y una gráfica dedicada Radeon RX 6700M basada en la arquitectura RDNA 2, es un potente equipo que sirve tanto para producción pesada como gaming, y además es lo suficientemente ligero como para ser considerado un portátil de verdad al pesar tan solo 1,9 kilogramos.

Por suerte, eso de combinar alta potencia y ligereza ha dejado de ser un terreno exclusivo de Apple. Hasta no hace tanto el tener un portátil compatible con prestaciones de un ordenador de gama alta significaba acarrear con un equipo que a veces podía rozar los 5 kilogramos de peso. ¿Portátiles? Algunos llamaban a aquellos equipos “portables”, porque al contrario de un ordenador de sobremesa, no te ocupaban todo el espacio del maletero, pero cargar con ellos en una bolsa para un viaje podía significar el padecer una lesión en el cuello o la espalda.

Eso sí, posiblemente el MSI Delta 15 AMD Advantage Edition no sea el portátil más top, pero si lo que busca uno es equilibrio, es sin duda una buena opción. El panel de la pantalla trabaja a 1080p, haciendo que así su potencia no se convierte en un lastre para la autonomía, aunque igualmente sigue siendo recomendable poner el perfil de energía en bajo consumo, el brillo al mínimo necesario e inhabilitar los dispositivos que no se estén usando en caso de estar en modo batería.

El equipo cuenta con 1TB de almacenamiento mediante SSD, lo que es más que de sobra para trabajar con proyectos de programación e incluso edición de vídeo a nivel básico. El rendimiento en juegos es excelente, más si uno anda un tanto descolgado de la actualidad del mundillo y acaba comprando con años de retraso los triple A que van saliendo.

En resumidas cuentas, un portátil apto para aquellos que necesiten producción pesada y tengan la desgracia de no estar fijos en un sitio, aunque hay que tener en cuenta dos cosas: que la pantalla de 1080p sea suficiente para las tareas a realizar y que la autonomía posiblemente no brille si uno se centra en la realización de tareas pesadas o juega demasiado. La webcam es algo que podrían haber eliminado por cuestiones de privacidad.

HP Spectre x360

Tipo: Convertibles

Gama: Media

Característica destacada: Calidad de fabricación

Precio: Desde 1.200 euros

Recomendado por J.Pomeyrol

A diferencia de algunos de mis compañeros de MC, no he probado apenas equipos este año y tampoco me he interesado mucho por el tema más allá de cubrir los lanzamientos que me tocaban, por lo que no estoy especialmente puesto, básicamente, porque por ahora estoy bien cubierto con lo que tengo, peeero…

Ante la pregunta de cuál es el equipo -portátil en este caso- que más me ha gustado de los que han salido este año, o lo que es lo mismo, en cuál me gastaría yo la pasta de necesitarlo, la respuesta, la verdad, es que ronda mi cabeza desde hace un tiempo, porque lo he visto pasar unas cuentas veces frente a mí y me ha encalillado.

Me refiero al HP Spectre x360, un convertible impresionante que recibió su actualización anual a principios de año, pero que está próximo a recibir una que abarque todos los tamaños en los que está disponible este modelo, pues alguno ya se sirve con la nueva generación de Intel. Sea como fuere, la versión del año pasado o la de este van sobrados así que por potencia que no sea.

Para más datos acerca de este equipo, el análisis que le dedicamos, aunque de elegir, yo me quedaría con la edición de 14 pulgadas, para mí el tamaño ideal para algo denominado como portátil. Por otro lado, no usaría nada que no funcionase bien con Linux, de manera que lo dejamos como un crush pasajero… que quizás algún día se cumpla.

MacBook Pro 16’ con Apple M1 Max

Tipo: Workstation

Gama: Alta

Característica destacada: Rendimiento

Precio: Desde 3.849 €

Recomendado por David Salces

La principal razón por la que he elegido el MacBook Pro de 16 pulgadas con el SoC Apple M1 Max como ordenador del año es, siendo honestos, que me equivoqué. En junio del año pasado, cuando Apple anunció que se despedía de Intel para empezar a integrar sus propios chips ARM, tuve muy serias dudas de que sus ingenieros, por buenos que fueran, lograran extraer de esta arquitectura el rendimiento necesario como para que este cambio no fuera en detrimento del rendimiento de sus ordenadores.

Los primeros Mac con Apple M1 ya fueron una primera señal de que la compañía iba por el buen camino, pero fue hace un par de meses cuando Apple levantó todas las cartas y nos mostró un portátil que no solo sigue mereciendo el apellido «Pro», sino que lo eleva sobre lo que conocíamos hasta ahora en esta familia de productos, un salto que afecta especialmente al apartado gráfico, con los 32 núcleos gráficos que elevan el rendimiento de este nuevo MacBook Pro a un nivel no visto anteriormente en la familia.

Los MacBook Pro nunca han sido ordenadores baratos, y ni el más fan de Apple puede negar que los márgenes con los que trabajan en Cupertino son holgados. Pero, y aquí hablo por mi experiencia personal, también son unos ordenadores hechos para durar muchos años, para que puedas amortizar el importe de compra y seguir disfrutando de un excelente rendimiento años después de haberlo adquirido. Y con las prestaciones de este MacBook Pro tope de gama, no me cabe la menor duda de que quien haga esa inversión tendrá un PC robusto y fiable para bastantes años.

¿Es el MacBook Pro con Apple M1 Max un ordenador para todo el mundo? Lo cierto es que no. Y no lo digo solo por su precio, también pienso en lo que supone el salto de Windows a macOS para muchos usuarios. Antes de llevar a cabo esta transición es necesario informarse bien de lo que se puede y lo que no se puede hacer con un Mac, especialmente desde que ya no es posible emplear Boot Camp para tener una partición con Windows. Ahora bien, no es un ordenador para todos, pero para aquellos que sí que lo es, no soy capaz de encontrar una opción mejor.

Razer Blade 14

Tipo: Gaming

Gama: Alta

Característica destacada: Ultra Compacto

Precio: 1.999 euros

Recomendado por Eduardo Malo

Renovado después de tres años desde su anterior actualización, sin duda se trata de un portátil que destaca por su tamaño compacto, que para nada sacrifica su gran rendimiento. Y es que con un tamaño general marcado por su pantalla de 14 pulgadas de diagonal con dos paneles IPS a elegir entre una resolución FHD y 144 Hz de tasa de refresco o una resolución nativa QHD y 165 Hz de frecuencia de actualización, ambos modelos contarán con una reproducción del 100% de la gama de color sRGB y un 100% en DCI-P3 en el panel Quad HD, suficientes para reproducir sin problema cualquier tipo de contenidos.

Aunque su apartado interno tampoco se queda atrás, equipados con los últimos procesadores AMD Ryzen 9 5900HX, una CPU fabricada bajo un proceso de 7 nm y la arquitectura Zen 3, que mostró unas puntuaciones espectaculares en los test previos con sus 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento nativo que puede alcanzar una frecuencia de 4,6 GHz y dispone de 20 Mbytes de caché; junto con unas configuraciones que nos permitirán igualarnos a cualquier sobremesa con GPUs hasta la RTX 3080 Mobile, una memoria RAM DDR4-3200MHz de 16 GB y una unidad de estado sólido M.2 NVMe con 1 TB de capacidad de almacenamiento.

Todo ello comprimido, y nunca mejor dicho, en un portátil que apenas alcanza los 1,67 centímetros de grosor, y un peso de 1,77 kilogramos, bajo una estructura extremadamente compacta reducida en hasta un 30% con respecto al volumen de otros portátiles de 15 pulgadas. Sin duda un equipo potente para jugar allá donde vayas.

Matebook 14s

Tipo: Ofimática

Gama: Media

Característica destacada: Pantalla 2,5 K a 90 Hz

Precio: desde 1.038 euros

Recomendado por Tomás Cabacas

En muy poco tiempo, Huawei se ha posicionado como una de las mejores opciones de portátiles basados en el sistema operativo Windows. La combinación de un diseño muy cuidado (que no oculta su “inspiración” en el trabajo de Apple”), hardware solvente y un precio ajustado los están convirtiendo en una de mis recomendaciones habituales para cualquiera que busque un equipo en el rango de los 1.000 euros.

Del catálogo actual me gusta especialmente el 14s, que parte de poco más de 1.000 euros y cuenta con la última generación de micros Intel de alto rendimiento (y no la de bajo consumo). Así, estamos ante un concepto de equipo potente pero ligero que lo hacen ideal para un uso mixto de trabajo y ocio.

Entre otros detalles merece la pena destacar el panel de 2,5K a 90Hz, una maravilla a la hora de leer y trabajar durante horas, la solución de desbloqueo facial integrada – recordemos, los despampanantes MacBook Pro siguen con botoncito – o su excelente conectividad. Si buscáis un portátil solvente con Windows, merece la pena echarle un vistazo.

Acer Chromebook Spin 514

Tipo: Portátil-Convertible

Gama: Media

Característica destacada: Chrome OS

Precio: 499 – 599 euros

Recomendado por Juan Ranchal

El gran grupo de portátiles sigue tirando del carro de las ventas de PCs y entre ellos, los Chromebooks (portátiles gobernados por el Chrome OS de Google) son los que más han crecido en cuota de mercado los últimos años y los únicos «Linux» capaces de hacer frente a Windows y macOS en escritorios informáticos. Por ello he decidido elegir este modelo entre los «mejores» del año, aunque esté por debajo en prestaciones de otros que tuve oportunidad de analizar como el Razer Blade 15 Advanced.

Este Spin 514 de Acer es una buena muestra de Chromebook moderno, un modelo ideal para el usuario que busque entrar en el ecosistema de Google para PCs. Tiene un tamaño perfecto para equilibrar movilidad-visualización con una pantalla IPS multitáctil de 14 pulgadas y un formato convertible con sistema de bisagras que permite girar la pantalla hasta 360 grados para situarla encima del teclado y favorecer los distintos modos de uso de este tipo de equipos.

Usa una APU Ryzen 5 3500C, que no es lo último ni lo más avanzado de AMD para portátiles, pero cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos de procesamiento nativo con frecuencia de trabajo de hasta 3.8 GHz, 4 Mbytes de caché de tercer nivel y una gráfica Radeon Vega con ocho unidades de ejecución y frecuencia de 1,2 GHz, que como en el apartado de la CPU es más que suficiente para mover este convertible con solvencia.

Ofrece un acabado de calidad sobre un chasis de aluminio y cuenta con la certificación de nivel militar MIL-STD-810 contra golpes, caídas, vibraciones y cambios de temperaturas. Su conectividad es suficiente, aunque no ofrece Wi-Fi 6 ni banda ancha móvil en opción.

A destacar las mejoras del sistema operativo Chrome OS en todos los apartados, desde la interfaz al modo off-line, pasando por las funciones de sincronización con móviles Android. También la mejora de su potencial con el soporte para apps Android, las de Linux o la ejecución de juegos con la suscripción a Stadia Pro que incluye. Una buena muestra de Chromebook moderno este convertible, una alternativa cada vez más real a sus homólogos con Windows.