Los mejores contenidos de la semana en MC (CCLXXXIX)

10 aplicaciones de videoconferencia para estar conectado estas navidades. Hay maneras de seguir conectado con familiares y amigos estas fiestas si por la pandemia no podemos hacerlo de manera física. Te dejamos con el mejor software para ello.

Analizamos la Radeon RX 6600, análisis: Un valor seguro en 1080p. El pasado 13 de octubre AMD presentó la Radeon RX 6600, una tarjeta gráfica que se perfiló como un modelo de gama media dirigido, especialmente, a cubrir un importante vacío que llevamos arrastrando desde hace tiempo en dicha gama.

Windows 11 y Windows 10 ¡Juntos, pero no revueltos! Instalar Windows 11 y Windows 10 juntos en el mismo equipo es una buena opción para los usuarios que quieren seguir usando éste como sistema principal, pero también quieren ir probando las novedades que van llegando del último desarrollo de Microsoft.

Synology C2, el servicio en nube para mejorar los NAS. Es un conjunto de soluciones en la nube diseñado para satisfacer las necesidades de almacenamiento, copias de seguridad, protección de datos, uso compartido de archivos y gestión de contraseñas de cualquier tipo de usuario o empresa.

Aplicaciones gratuitas con OCR. El Reconocimiento Óptico de Caracteres es la tecnología mecánica o electrónica de conversión de las letras de forma que puedan ser entendidas por una máquina y aquí te dejamos seis aplicaciones gratuitas con OCR para convertir imágenes en texto.

Novedades VOD 51/21. En nuestro semanal de series te contamos los mejores estrenos que en pelis y series han producido Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+, esta semana con la segunda temporada de The Witcher como protagonista de la portada.

Kindle Paperwhite Signature Edition (2021), análisis. Amazon hace suya la máxima de “si funciona, no lo toques” y presenta una versión Signature Edition con pocos cambios relevantes respecto al PaperWhite estándar, ya disponible desde hace unos meses.

Cómo devolver y reembolsar juegos en Steam. Recién pasados el Black Friday y Cyber Monday, y con grandes ofertas navideñas como las de Steam no faltarán las compras de videojuegos. Sin embargo, ya sean de otros o incluso para nosotros mismos, muchas veces estos regalos no suelen ser acertados.

Analizamos Farming Simulator 22. Mi historia con Farming Simulator 22 comienza horas antes del alba, cuando todavía es noche cerrada. A lo lejos puedo ver pasar algunos coches que, sin duda, traen y llevan a jóvenes que se saben propietarios de la noche, entre los que de vez en cuando se cuela algún camión.

Estos son los juegos que mejor han implementado el trazado de rayos. Los juegos con trazado de rayos han dejado de ser el futuro para convertirse en el presente. Su evolución ha sido, no obstante, bastante curiosa. Te lo contamos y repasamos los mejores títulos en esta materia.

Recupera el contador de «no me gusta» de YouTube con esta extensión. Haciendo honor a la mojigatería que lleva caracterizando a Google los últimos años, la compañía decidió hace unas semanas eliminar el contador de «no me gusta» de los vídeos de YouTube.

Nothing ear (1), análisis: una nueva marca llega a la ciudad. Con su peculiar nombre, la marca Nothing busca innovar en un producto que pudiera parecer que no da más de si, los auriculares. Estos auriculares inalámbricos no solo tienen un diseño llamativo si no que también buscan ofrecer la mayor calidad de sonido.

