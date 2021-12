Twitch banea a Prime Video por contenido inadecuado

La última hora de ayer Twitter se llenó de tweets jocosos alusivos a Twitch y a Prime Video España. Y había razones para ello, puesto que la popular plataforma de streaming, propiedad de Amazon, impuso un baneo al canal que el servicio Prime Video, más concretamente su versión española, tiene en la plataforma. Y sí, efectivamente, Prime Video también pertenece a Amazon, lo que hace que esta situación resulte de lo más llamativa.

Parece ser que la razón del baneo es que el canal habría mostrado contenido categorizado como NSFW (Non Safe For Work), que es una manera como otra cualquiera de calificar el contenido específico para adultos, que puede no ser adecuado reproducir en lugares con más personas (como en una oficina, por eso lo de no seguro para el trabajo). La no identificación previa del mismo, probablemente junto a las denuncias de los usuarios que lo hayan visto, han dado lugar al castigo impuesto Prime Video España.

El tweet que puedes ver arriba es la primera noticia que tuvimos a última hora de ayer sobre el bloqueo. Esta cuenta de Twitter es la de un bot que supervisa las cuentas de Twitch que reciben baneos, y los anuncia mediante mensajes en la red social. Así, se ha convertido en una vía de información muy interesante para saber desde un primer momento si algún streamer ha recibido algún castigo. Por ejemplo, cuando se produjo la polémica de las piscinas, StreamerBans fue, probablemente, la primera fuente en informar sobre el castigo a Amouranth.

¿Y qué contenido es ese que habría provocado el baneo por parte de Twitch? Pues la emisión de un programa presentado el popular Mister Jagger en el que, entre otras personas, participaba la también muy popular Henar Álvarez. En un momento, ya al final del programa, y ante el tiempo que se estaba tomando el presentador para despedirse y cerrar el programa, Álvarez amenazó con mostrar uno de sus pechos para provocar, precisamente, el baneo. No obstante, la locutora y guionista no llegó a cumplir su amenaza, como podemos ver en este otro tweet:

this is the reason why they got banned pic.twitter.com/eUiI3EtZs9 — ShadowMind2500 (@balint_cristian) December 19, 2021

Sea como fuere, resulta llamativo que dos servicios pertenecientes a una misma compañía se hayan visto en esta circunstancia. No obstante, y aunque normalmente suelo ser crítico con las políticas de Twitch, en este caso tengo que reconocer que me parece una muestra de objetividad muy respetable. Y es que si realmente el canal de Prime Video España ha emitido contenido inadecuado sin indicarlo previamente, lo normal es que reciba el mismo castigo que han recibido muchos otros canales por circunstancias similares.

Ahora bien, que sea comprensible y respetable no impide reírse un rato con el ingenio de algunos usuarios de Twitter, que no han dudado en tirar de memes y humor para «analizar» lo sucedido. Lo más probable es que en unas pocas horas Twitch le levante el castigo a la cuenta de Prime Video España, más todavía si tenemos en cuenta que es la primera vez que su cuenta es baneada. Mientras tanto, lo mejor es aprovechar para disfrutar un poco del humor.