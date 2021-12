Minecraft 1.19: The Wild Update. ¿Qué esperamos?

Hace poco más de tres semanas de la llegada de Minecraft 1.18, pero ya hay mucho interés centrado en su sucesor, Minecraft 1.19: The Wild Update, y qué está preparando Mojang para esa futura versión. Y es normal, porque en esta ocasión no solo esperamos las novedades que se anunciaron en la Minecraft Live 2021, sino también los elementos anunciados en la Minecraft Live 2020 que, finalmente, quedaron fuera de la Caves & Cliffs Update (parte 1 y parte 2).

Así, finalmente las versiones 1.17 y 1.18 nos han traído, tal y como esperábamos, las nuevas montañas y un nuevo subsuelo mucho más profundo e impresionante. Sé que hay opiniones en ambos sentidos, pero personalmente ya me parece un cambio sensacional. Ahora bien, mentiría si negara que las perspectivas de Minecraft 1.19 me parecen todavía mucho, mucho más interesantes que lo que nos han traído las dos actualizaciones de este año.

Ahora bien, en este punto es importante aclarar algo, y es que buena parte de lo que nos espera en Minecraft 1.19 no sería posible sin el nuevo subsuelo, es decir, que era necesario llegar al punto actual para poder, ahora ya sí, dotar de mucha más vida a las profundidades. Y es que, salvo cambios de última hora, es en Minecraft 1.19 dónde debutará el más que esperado bioma Deep Dark, un entorno muy profundo y oscuro, como su propio nombre indica, y que será el hogar del Warden, uno de los mobs más temibles que podemos esperar, capaz de destrozar una armadura completa de netherita con tan solo un golpe.

Este bioma solo aparecerá entre los niveles 0 y -64 de la coordenada. Encontrarlo no será sencillo y visitarlo seguramente saldrá muy caro. Sin embargo, es el lugar adecuado para encontrar todo lo necesario para probar la redstone inalámbrica, basada en los sensores de sculk, unos dispositivos que, al igual que el Warden, responden a las vibraciones que se producen alrededor, con el movimiento de jugadores, mobs y elementos móviles.

Así, uno de los primeros objetivos cuando llegue Minecraft 1.19 será, sin duda, excavar y excavar hasta las profundidades del mapa, en busca del bioma más temible del overworld, y una vez allí cruzar los dedos para encontrar el bioma Deep Dark antes de que el Warden nos encuentre a nosotros. Y en este punto es importante recordar que los diamantes se generan en mayor proporción cuanto más profundo llegas, haciendo tope en la capa de roca base, como ya ocurre en la 1.18, por lo que la minería va a ser todavía más compleja, arriesgada y, probablemente, divertida y emocionante.

Pero no solo el subsuelo experimentará cambios. Otra novedad de Minecraft 1.19, también muy esperada, la encontraremos en el bioma de pantano. Y no hablamos de algunos cambios estéticos, no, su generación se va a modificar por completo, lo que incluirá nuevos items y mobs. Por ejemplo, podremos encontrar una nueva variedad de árbol, el mangle, por lo que como ya habrás imaginado, los nuevos pantanos podrán adoptar la forma de manglares. Y sí, por si te lo estás preguntando, los mangles de Minecraft 1.19 tendrán las raíces a la vista.

De la mano de los pantanos llegará el barro, que podremos emplear para construir bloques y que, si secamos de algún modo, se convertirá en arcilla. Y para dar más ambiente a los pantanos (aunque también será posible verlos en otros biomas), en Minecraft 1.19 debutarán dos nuevos mobs que se adaptan especialmente bien a esos entornos: las ranas (que además previamente pasarán por la fase de renacuajos) y las luciérnagas, que iluminarán el entorno y servirán como alimento para las ranas.

Y aún nos falta un nuevo mob, claro, el Allay (aliado), ganador de la votación celebrada en la pasada Minecraft Live. Tiene el aspecto de un pequeó duendecillo que volará por todos aquellos chunks que se encuentren activos en cada momento, y recogerá cualquier objeto que haya sido dropeado para llevártelo. No está nada mal y, además, seguro que más de un jugador en servers ha pensado que podría ser una gran solución para el lag de los mismos.

Otra novedad de Minecraft 1.19, que personalmente me encanta, es la barca con cofre. Su nombre es muy explicativo, por lo que ya te lo habrás imaginado. Efectivamente hablamos de una barca normal, pero en la que el espacio que normalmente puede ocupar un segundo jugador, estará destinado específicamente para un cofre. Y es que, aunque me gusta jugar con amigos, en ocasiones me lío la manta a la cabeza, cojo una barca y me dedico a cartografiar los mares. Con una barca que me permita ampliar mi inventario de viaje con un cofre, esas aventuras pueden ser mucho más divertidas.

Aunque las grandes novedades en lo referido a biomas serán la llegada de Deep Dark y los cambios en los pantanos, Minecraft 1.19 pretende darle un lavado de cara a algunos otros biomas, potenciando el aspecto de naturaleza salvaje de los mismos. Todavía está por comprobar en qué se traducirá esto, pero al menos como premisa suena muy interesante.

Todavía no hay fecha para el lanzamiento de Minecraft 1.19, y después de lo ocurrido con Caves & Cliffs Update, no será de extrañar que Mojang retrase la comunicación de la fecha de lanzamiento hasta tener muy avanzado el desarrollo. El compromiso de la compañía es que debutará en algún momento de 2022, lo que como pronto lo sitúa en el verano que viene, aunque con la complejidad de algunos cambios no debemos descartar que finalmente debute justo dentro de un año, para la Navidad de 2022.