El 80% de los 100 juegos más populares de Steam ya funciona en Linux con Proton

Proton ha sido de facto el verdadero pistoletazo de salida para el Linux Gaming. Para quienes no sepan de qué estamos hablando, es una capa de compatibilidad basada en Wine e impulsada por Valve para facilitar la ejecución de videojuegos de Windows en Linux y macOS.

Proton es servida a través de la característica Steam Play del cliente de Steam, pero al ser un desarrollo de código abierto, puede ser tomado, bifurcado y reimplementado por quien quiera, así que también es empleado por Lutris, Heroic Game Launcher y MiniGalaxy, por nombrar tres proyectos al menos relativamente conocidos.

Lejos de ser un brindis al sol para quedar bien de cara a los usuarios de Linux y los seguidores del código abierto y el software libre, Valve se ha tomado muy en serio el desarrollo de Proton, tanto, que será una parte muy importante de Steam Deck, su próximo mini-PC/consola híbrida que, si no hay más retrasos, debería de empezar a distribuirse en breve.

La gran actividad que hay en torno a Proton ha hecho que, según datos que se pueden extraer de ProtonDB, el 80% de los 100 juegos más populares de Windows sean capaces de funcionar ahora en Linux, un dato que no está nada mal si tenemos en cuenta que el desarrollo se inició, al menos oficialmente, en 2018. Esto quiere decir que en la actualidad hay miles de videojuegos de Windows capaces de funcionar en el sistema del ñu y el pingüino, más de 7.000 según datos recogidos por nuestros compañeros de MuyLinux en marzo de 2021.

El éxito de Proton a la hora de darle un impulso al Linux Gaming tiene otras dos patas que vienen de manera predeterminada con la capa de compatibilidad: DXVK y VKD3D. El primero es un renderizador que se encarga de “traducir” al vuelo las instrucciones de las versiones 9, 10 y 11 de DirectX a Vulkan, mientras que VKD3D hace lo mismo con DirectX 12.

En resumidas cuentas, todo juego que use DirectX 9 o superior se convierte de facto en un videojuego Vulkan cuando es ejecutado en Linux con Proton, lo que nos lleva a uno de sus principales puntos flacos: la necesidad de tener una gráfica relativamente reciente, salvo que se use una Radeon que emplee el driver AMDGPU por defecto debido a que toda gráfica GCN es, al menos en teoría, capaz de soportar Vulkan.

DXVK y VKD3D han ayudado a Proton a poder ejecutar muchos títulos tripe A de Windows, en algunos casos desde el día de lanzamiento, aunque por lo general hay que esperar un tiempo.

La existencia de la Steam Deck ha ayudado a empujar para al menos hacer menguar otro de los inconvenientes: la falta de compatibilidad con los anti-cheat. Epic Games ya anunció que Easy Anti-Cheat sería compatible con Linux y Proton y fue seguida justo después por BattlEye. Todavía queda camino por recorrer, pero lo importante es que Proton ha mantenido una evolución constante desde que fue puesto a disposición a través de la rama estable del cliente de Steam.

Por último, no podemos cerrar sin explicar qué es ProtonDB, un sitio web donde los usuarios puntúan su experiencia ejecutando videojuegos de Windows con Proton sobre Linux. Ahí se puede consultar para saber si un título en concreto funciona bien o no y si requiere de algún truco para iniciarse u ofrecer un buen rendimiento, que por lo general suele ser la introducción de algún parámetro de lanzamiento. A este servidor, que emplea una RX 580 de 8GB como gráfica, no le ha fallado ningún título monojugador con calificación oro o platino.