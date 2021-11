Steam Deck retrasa su lanzamiento hasta febrero de 2022

Originalmente programado para comenzar a enviarse en diciembre de 2021, hace ya cosa de un mes veíamos como Steam comenzó a realizar algunos cambios en la fecha mostrada de las reservas de Steam Deck, vaticinando un pequeño retraso que llevaría el lanzamiento de esta consola o mini ordenador hasta el próximo año. Sin embargo, no fue hasta ayer que los usuarios comenzaron a recibir el correo oficial de la compañía para comunicar el retraso de este dispositivo hasta febrero de 2022.

Si bien no se trata de un retraso excesivamente grande, sin llegar realmente a afectarle el hecho de saltarse el periodo navideño al tratarse de la entrega de unas unidades ya pre-compradas, el verdadero problema reside en la naturaleza de esta decisión. Y es que tras las problemáticas de las tarjetas gráficas, el escalonado lanzamiento de la nueva generación de consolas, o el más reciente retraso o eliminación de modelos de smartphone, la actual crisis global de la cadena de suministro de semiconductores ha llegado a un nuevo sector.

Además del propio correo a los usuarios, Steam también ha querido emitir un pequeño comunicado público para el resto de usuarios interesados en la Steam Deck, especificando que esta nueva ventana de fechas de envío se basa en sus «estimaciones de compilación actualizadas«.

«A causa de la escasez de materiales, nuestras fábricas no están recibiendo los componentes a tiempo para cumplir las fechas de lanzamiento previstas inicialmente. Según nuestros nuevos cálculos, los envíos de Steam Deck comenzarán en febrero de 2022, al igual que la cola de reservas. No perderás tu puesto, pero las fechas se retrasarán en función a estos cambios. Las fechas de reserva previstas se actualizarán poco después de este anuncio«, se puede leer en los mensajes de la compañía, «Una vez más, sentimos no poder cumplir las fechas de envío originales. Seguiremos esforzándonos por mejorar las fechas de reserva en función al nuevo cronograma y te mantendremos informado de cualquier novedad«.

Así pues, si como el aquí presente, eres uno de lo que realizó un pedido anticipado de la Steam Deck, actualmente puedes consultar la estimación de disponibilidad actualizada para tu pedido dirigiéndote a la página de Steam Deck en ambas web o aplicación de escritorio.