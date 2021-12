Diablo IV será un juego eterno, nunca terminará

El sistema de paragón que vimos en Diablo III volverá a estar presente en Diablo IV, pero con cambios muy importantes, tal y como ha confirmado Blizzard recientemente. Estos cambios tendrán un objetivo tan claro como ambicioso, hacer que el juego «no tenga final», al menos desde el punto de vista del desarrollo y la mejora de nuestro personaje.

Los que hayáis jugado a Diablo II sabréis que, al final, el proceso de mejora del personaje también se podía eternizar por varias razones, como por ejemplo el tiempo necesario para conseguir runas altas para mejorar nuestro equipamiento, o la obtención de hechizos pequeños, medianos o grandes para impulsar el daño, la vida o las resistencias de nuestro personaje. No obstante, esto nos limitaba, al final, a un farmeo repetitivo que nos acababa llevando al hartazgo.

Con Diablo III, el sistema de paragón, unido a las gemas y a las fallas, hicieron que el proceso de mejora del personaje fuese un poco menos aburrido, pero el modelo que propone Diablo IV va más allá, y es mucho más ambicioso. Todavía hay algunos detalles que no están perfectamente definidos, y debemos tener claro que este modelo no ha sido establecido como definitivo, y que por tanto podríamos ver cambios en la versión final del juego, pero no creo que la base vaya a cambiar demasiado.

Cómo funcionará el modelo de paragón en Diablo IV

Es curioso, porque al final será muy similar al árbol de habilidades de Path of Exile, uno de los mejores juegos de rol de acción que existen actualmente. En Diablo IV, el sistema de paragón tendrá varios niveles con bloques de diferentes tipos. En este caso, la idea de bloque encaja con la idea de nodo en Path of Exile, y se dividen en normal, mágico, raro y legendario. Como podemos ver, cada uno ofrece una bonificación diferente cuando se completa.

Cuando completamos un bloque, se abre otro, lo que introduce ese concepto de «juego eterno» que nos permitirá mejorar de forma indefinida a nuestro personaje. Supongo que, para dar valor a este modelo, Blizzard implementará algún sistema de mazmorras similar a las fallas que vimos en Diablo III, y también escalones de dificultad que solo serán viables con los niveles de paragón más altos, pero esto es pura intuición mía.

Interesante, pero esto no es todo, y es que cada bloque de paragón tiene huecos, en los que podemos insertar glifos que iremos encontrando en el juego. Los glifos se podrán encontrar en mazmorras «peligrosas», según Blizzard, y podremos subirlos de nivel para mejorar sus efectos. Esto introduce también un efecto de variabilidad a los bloques de paragón que nos debería permitir, en teoría. personalizar un poco más a fondo a nuestro personaje.

¿Cuándo llegará Diablo IV?

Es una de las preguntas que todos los fans de la franquicia llevamos tiempo haciéndonos, y siento mucho deciros que no tenemos todavía una fecha de lanzamiento confirmada. Esto quiere decir que puede que el juego llegue en 2022, o en 2023. Blizzard se está tomando el desarrollo con tranquilidad, y la verdad es que esto es bueno para todos, ya que se trata de uno de sus títulos más importantes, y tras la decepción parcial que generó Diablo III, la compañía tiene una cuenta pendiente con sus fans.

El lanzamiento de Diablo IV tendrá lugar tanto en PS4 y Xbox One como en PS5, Xbox Series X-S, Nintendo Switch y PC. Ninguna plataforma se quedará sin el juego, y es probable que la versión para compatibles venga con mejoras gráficas importantes. La verdad es que, tras ver el nivel que consiguieron con Diablo II Resurrected, estoy convencido de que Diablo IV acabará siendo una delicia a nivel técnico.

Los requisitos no han sido confirmados todavía, y está claro que no se confirmarán ni a corto ni a medio plazo, pero la estimación que os dimos en su momento en este artículo sigue siendo totalmente razonable, y muy creíble ya que, al final, Diablo IV será un juego intergeneracional, con todo lo que ello supone en términos de exigencia de hardware.