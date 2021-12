MELLO-FI: gratis hasta el 31 de diciembre

Antes de hablar de MELLO-FI, es importante saber qué es el lo-fi y, si no lo conoces, también el éxito que tiene entre muchos jóvenes, especialmente millennials, que lo consumen como si fuera pan caliente. Y es que el hecho de que haya mucha música lo-fi ha hecho que, erróneamente, muchas personas piensen es un género o un estilo musical, cuando en realidad no es exactamente así. En realidad, lo-fi es un estilo de producción o postproducción musical.

La técnica consiste en emplear, durante la grabación, elementos antiguos, de baja fidelidad, con el fin de obtener un sonido «antiguo», de baja fidelidad y con imperfecciones. A falta de este tipo de medios, también es posible realizar una grabación con medios actuales, pero producirlo o postproducirlo con un DAW (Digital Audio Workstation, un estudio de edición digital) en el que se apliquen los efectos necesarios para reducir la fidelidad del sonido y, adicionalmente, añadir los efectos de sonido propios.

Esa es, precisamente, la función de MELLO-FI, un plugin de Arturia para los principales DAW para PC y que, hasta el próximo 31 de diciembre, se puede obtener de manera gratuita en su web. Para obtenerlo, eso sí, tendrás que registrarte como usuario, y una vez que hayas completado ese proceso, asociarás la licencia de MELLO-FI a tu cuenta de usuario de Arturia, y podrás instalarlo y utilizarlo en hasta cinco sistemas de manera simultánea.



Una de las razones por las que el lo-fi se ha convertido en un estilo de sonido tan popular entre los millennials es que dicha baja fidelidad provoca un cierto tono nostálgico, que encaja perfectamente en una fase vital en la que, pese a ser joven, ya empiezas a observar con cierta nostalgia los recuerdos del pasado, especialmente de su infancia. Esta respuesta emocional la explica bastante bien Jaime Altozano en un vídeo que dedicó a diseccionar este estilo de grabación. Y la función de MELLO-FI es precisamente ese, dotar a cualquier grabación de un sonido lo-fi.

Eso sí, debes saber que MELLO-FI no es un programa independiente, es decir, no podrás utilizarlo por si mismo. Como ya indiqué antes, estamos hablando de un plugin que se integra con todos los sistemas de edición digital de sonido compatibles con VST 2.4, VST 3, AAX, Audio Unit y NKS. Una lista tan amplia hace que sea posible emplearlo con prácticamente cualquier aplicación, e incluso permite la posibilidad de utilizarlo no solo en grabación y edición, sino también en directo, con aplicaciones como OBS Studio.