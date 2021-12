Osom OV1: un smartphone con sabor a Essential

Con el Osom OV1, parece que no solo podemos esperar una nueva marca, Osom Products, y un smartphone más en un mercado que ya cuenta con una enorme oferta. Aunque para muchos esto no significará nada, pero otros sabrán apreciar que los responsables del Osom OV1 son parte del equipo que trabajó en Essential, la empresa creada por el co-fundador de Android, Andy Rubin, que dio por terminada su historia en febrero del año pasado.

Desde entonces no se había vuelto a saber nada de ellos, pero ahora da la impresión de que no pasó mucho tiempo entre la despedida de Essential, y que parte de su equipo empezara a trabajar en este Osom OV1, que recuperaría parte de los elementos distintivos de los smartphones de su anterior compañía, Eso sí, solo una parte, no todos, pues como ellos mismos afirman, algunos elementos del planteamiento de la compañía se tradujeron en más de un dolor de cabeza, y seguramente estuvieron relacionados con el cierre de la compañía.

En sus planes actuales, según podemos leer en Android Police, los planes de Osom Products pasan por crear un smartphone, el Osom OV1, centrado en la privacidad, es decir, uno de los mantras que ya vimos en Essential. Para tal fin, según afirman sus creadores, ofrecerá informes detallados sobre a qué acceden las apps en todo momento. Un tipo de información que, al ser revisada, nos revelará si alguna aplicación a la que, en su momento, concedimos más permisos de los que realmente necesitaba, está abusando de los mismos.

Tanto control ofrecerá esta función que, en palabras de Jason Keats, fundador de Osom Products, el Osom OV1 será «100 veces más poderoso» en lo referido al control de nuestros datos. Y la verdad es que me parece un planteamiento muy inteligente, pues vivimos en tiempos en los que la importancia que conceden los usuarios a su privacidad no deja de ir en aumento.

No obstante, esto tampoco es una garantía de éxito para el Osom OV1. A lo largo de los años ya hemos visto otras iniciativas similares, de teléfonos en los que la privacidad es su principal reclamo, y que desgraciadamente han ido fracasando comercialmente. Sea por la falta de visibilidad, o porque luego los usuarios terminan anteponiendo otros aspectos a la hora de elegir un smartphone, siempre sumado a que la capacidad de producción de estos fabricantes suele ser bastante limitada, hace que estos proyectos no suelan tener un buen final.

No obstante, y como comentaba antes, parece que el momento actual podría ser el mas propicio para volver a intentarlo, y el aval de saber que tras el Osom OV1 se encuentra parte del equipo original de Essential, podrían marcar la diferencia en esta ocasión. Así que será interesante seguir su evolución a lo largo de 2022.