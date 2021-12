Apple recibe otro varapalo judicial, ahora en Países Bajos

No me gustaría ser la persona que lleva las citaciones judiciales a las oficinas de Apple, pues tengo la sensación de que tal persona (bueno, personas en realidad, pero ya me entiendes) debe ser recibida con una frialdad que haría palidecer de envidia a los polos del planeta. Y es que de un tiempo a esta parte, algunas políticas de los de Cupertino se encuentran bajo el microscopio de los reguladores, y las denuncias por parte de terceros han servido para intensificar todavía más este tour de force al que se enfrenta Apple desde hace ya algún tiempo a consecuencia de sus políticas en relación con la App Store.

Como es bien sabido, Apple percibe una comisión por cada compra que se efectúa a través de su tienda de apps, y esto se circunscribe no solo a las apps vendidas, sino también a aquellas que proporcionan acceso a servicios de suscripción de pago. Una reclamación ya veterana por parte de los desarrolladores es poder incluir, en sus apps, enlaces a medios de pago que no sean la plataforma de compras in-app de los de Cupertino, pero estos se niegan a ello desde el primer momento.

Estas políticas son las que han dado lugar a un juicio de lo más sonado estos últimos tiempos, el enfrentamiento entre Apple y Epic Games, que se ha convertido en una de las cabezas más visibles en la lucha para que los de Cupertino cambien sus políticas de la App Store, permitiendo que las apps puedan incluir medios de pago que no pasen por su plataforma. Un combate judicial en el que, al menos de momento, van ganando los creadores de Fornite.

Y ahora, con ese mar de fondo, hemos sabido por The Verge que la Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos, tras varios años de investigación, ha decidido obligar a Apple a que permita que las apps de citas para iOS puedan incluir enlaces a medios de pago externos, es decir, sin pasar por la plataforma de pagos de la compañía que, de este modo, perderá ese jugoso 30% que recibe hasta el momento por cada renovación de las suscripciones a estos servicios.

Algunos proveedores de aplicaciones dependen de la App Store de Apple, y Apple se aprovecha de esa dependencia«, escribe Martijn Snoep, presidente de la junta del regulador. “Apple tiene responsabilidades especiales debido a su posición dominante. Es por eso que Apple también debe tomarse en serio los intereses de los proveedores de aplicaciones y establecer condiciones razonables.»

¿Y por qué solo los servicios para encontrar pareja? Porque pese a que el regulador ya estaba estudiando esta problemática con anterioridad, decidió centrarse en las apps de citas después de recibir una queja de Match Group, propietaria de servicios como Tinder, Match.com y OkCupid. No obstante, esta decisión sienta un importante precedente, al menos en Países Bajos, por lo que cabe entender que no se retrasarán mucho pronunciamientos similares para otros tipos de servicios.

La decisión, además, no concede demasiado margen a Apple. La tecnológica tendrá que permitir estos medios de pago alternativos en las apps de citas a partir del 15 de enero o, de lo contrario, se enfrentará a una multa con una cuantía de cinco millones de euros por semana de incumplimiento, que tendrá un límite de 50 millones de euros.

Apple, por supuesto, no está de acuerdo y ya ha comunicado su intención de presentar una apelación. En declaraciones a The Verge de Marni Goldberg, portavoz de la compañía, ha negado que tengan una posición dominante en el mercado de distribución de software en los Países Bajos, ha puesto en valor las inversiones llevadas a cabo por la tecnológica para ofrecer la plataforma, y apela al derecho de aplicar a los usuarios de la misma una tarifa por todos los servicios y tecnologías que Apple les proporciona.

La apelación es la respuesta más lógica por parte de Apple, y quizá sirva para retrasar la entrada en vigor de esta decisión del regulador. Sin embargo, cada vez son más los reguladores a lo largo y ancho del mundo que se están cuestionando seriamente el modelo aplicado por Apple en su tienda de apps, por lo que cada día es más probable que, sean más o sean menos, pero este modelo tenga los días contados.