De cara a la inminente celebración de la feria del CES 2022, este año con una participación presencial algo más extendida, sin faltar algunas sorpresas como las que nos propone XPG, la conocida marca de memorias de almacenamiento nos sorprende con este concepto de ratón gaming.

Según ha compartido la propia ADATA, el por ahora llamado XPG Vault, sería un ratón por USB-C bastante sencillo, con unas características sin especificar pero que no llegarán a destacar especialmente. Aunque su verdadera velocidad residirá en su interior, con capacidad para albergar hasta 1 TB de memoria SSD que podrá funcionar a unas velocidades sorprendentemente rápidas hasta los 985 MB/s.

Además, esta unidad de almacenamiento podrá ser controlada a través de la aplicación de software de juegos de XPG Gaming Launcher, que tal y como adelanta la compañía «promete hacer que sus bibliotecas de juegos sean convenientemente portátiles y agregar un mayor nivel de integración de juegos con el ecosistema de software XPG Prime«.

No obstante, por el momento XPG no ha mencionado los DPI ni ninguna otra especificación concreta, por lo que todavía podríamos esperar algún cambio tras su fase de prototipo. Por otra parte, aunque el documento parece no hacer mención al mismo, uno de los detalles que podemos ver es el hecho de que el XPG Vault parece apuntar a un sistema de conectividad inalámbrica, por lo que, siendo presentado junto con los Alpha XPG, podría apuntar el uso híbrido de Bluetooth y dongle de 2.4 Ghz.

Así pues, esta no será la única presencia de XPG en el CES 2022, en esta misma nota oficial también vemos que la compañía llevará algunos de los últimos productos presentados y que podrían salir al mercado durante el próximo año, incluidos los SSD PCIe Gen5X, las nuevas memorias DRAM DDR5, componentes internos de PC, o su nueva familia de ratones para juegos Alpha XPG Wired y Wireless.