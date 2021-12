El Lenovo ThinkBook Plus 2022 sigue la senda de los portátiles de doble pantalla en la que la firma china ha estado incursionando los últimos años. Si los modelos anteriores usaban una pantalla secundaria de tinta electrónica que permitían al usuario cerrar la tapa de la computadora y usarla como un lector electrónico o una agenda digital para tomar notas, el modelo para el próximo año ha sido concebido de manera diferente.

Las imágenes filtradas por Evan Blass nos dicen que se trata de un portátil de grandes dimensiones, con pantalla en formato ultra ancha y 17 pulgadas de diagonal. El motivo de este diseño es alojar la seña distintiva de este Lenovo ThinkBook Plus 2022, una pantalla secundaria a modo de tableta gráfica ubicada a la derecha del teclado.

Es una pantalla táctil compatible con lápices ópticos, lo que permitirá a los usuarios escribir o dibujar en la pantalla principal. Las imágenes sugieren que podríamos usar esa segunda pantalla de varias maneras. También podría usarse para interactuar con el sistema operativo Windows 11, por ejemplo como un lanzador de aplicaciones sin necesidad de abrir el menú de Inicio.

También podría usarse para mostrar una segunda o tercera aplicación de pantalla completa cuando otras se estén ejecutando en el panel principal. Y, por supuesto, puede usarse como tableta gráfica para crear o editar ilustraciones, seguramente su uso más natural.

No se han facilitado las especificaciones internas, aunque suponemos que usarán los nuevos procesadores Alder Lake para portátiles que Intel presentará en la feria CES y donde a buen seguro veremos también este portátil.

Sí vemos lo que parece ser un puerto HDMI y al menos dos puertos USB-A y dos puertos USB-C. La bisagra permitirá que la tapa se abra al menos en un ángulo de 180 grados, mientras que el lápiz óptico podrá alojarse en el mismo equipo. El botón de encendido sobre el teclado indica que podrá albergar un sensor de huellas dactilares, y hay una cámara web encima de la pantalla con un obturador de privacidad que puede cubrirla cuando no está en uso.

Como ves en las imágenes el teclado está situado en la parte izquierda y no sabemos lo cómodo que será su uso, aunque la apuesta de diseño es montar esa pantalla secundaria de gran tamaño. El Lenovo ThinkBook Plus 2022 no será para todos los usuarios y lo vemos como nicho para personal especializado. Tiene una pinta espectacular y esperamos verlo la próxima semana en la feria de Las Vegas.