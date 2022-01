Continuando con sus anuncios previos a la celebración del CES 2022, Samsung ha arrancado la primera semana del año con la presentación de toda su nueva línea de televisores para 2022, entre los que se incluyen las familias Micro LED, Neo QLED y Lifestyle, con nuevos modelos que presentan diversas mejoras de imagen y sonido, nuevas funciones inteligentes, más opciones de tamaño de pantalla, y otras mejoras.

Samsung Micro LED 2022

Comenzando por la novedosa familia Micro LED, nos encontramos con la llegada de tres nuevos modelos de gran tamaño, comenzando desde las 89 pulgadas, pasando por un modelo medio que superará la centena para alcanzar las 101 pulgadas, y adentrándose todavía más en estos tamaños para alcanzar las 110 pulgadas con su modelo mayor.

Tres televisores que contarán obviamente con un panel Micro LED, uno de los más avanzados del mercado actual, gracias al que nos ofrecerán un soporte de profundidad de escala de grises de hasta 20 bits, con el mejor control con más de 1 millón de pasos de niveles de brillo y color, y una compatibilidad del 100% de la gama de colores DCI y Adobe RGB.

Aunque también podremos encontrar algunas novedades interesantes de cara al software, con la llegada del Modo Arte, que permite a los usuarios convertir cualquier habitación en una galería de arte al seleccionar y mostrar sus obras de arte o fotografías digitales favoritas, así como con dos piezas multimedia exclusivas del destacado artista y diseñador Refik Anadol.

Por otra parte, esta nueva familia también incorporará la tecnología Multi View, con la que podremos ver contenidos de hasta cuatro fuentes diferentes de manera simultánea, desde cualquiera o todos los cuatro puertos HDMI, manteniendo las resoluciones máximas de 4K a hasta 120 fotogramas por segundo; además de la ya más recurrente tecnología Dolby Atmos, con la que terminaremos de perfeccionar la experiencia con un audio inmersivo de primer nivel con altavoces de canal superior, lateral e inferior, creando un sonido multidimensional de mayor calidad.

Samsung Neo QLED 8K 2022

Si bien en esta ocasión no veremos la llegada de nuevos tamaños, nos encontraremos con una gran actualización de los modelos actuales.

Y es que los nuevos Neo QLED contarán con la nueva tecnología de Mapeo de contraste avanzado con BLU (unidad de retroiluminación), que aumenta el nivel de brillo de la gradación de 12 a 14 bits para un mayor control de la fuente de luz; junto con el modo EyeComfort, que ajustará automáticamente el brillo y el tono de la pantalla en función de un sensor de luz incorporado y la información del día y la hora en la que se encuentre el usuario.

Adicionalmente, también se han incluido otras mejoras relacionadas con el procesador de estos televisores, como el Real Depth Enhancer, un algoritmo de calidad de imagen de inteligencia múltiple que crea una mayor sensación de realismo al determinar y procesar un objeto en la pantalla contra su fondo para crear una sensación de profundidad; además de la nueva tecnología Shape Adaptive Light, que aprovechará el potente procesador Neo Quantum para analizar líneas, formas y superficies para controlar la forma de la luz de los LED Quantum Mini, mejorando el brillo y la precisión de todas las formas en la pantalla.

Por último, en lo referente al audio, nos encontraremos con la incorporación del sistema OTS Pro, con unos potentes altavoces de disparo ascendente para crear un sonido envolvente superior, además de los nuevos altavoces de canal superior de Samsung, gracias a los cuales se sumará la compatibilidad con la tecnología de mejora de audio Dolby Atmos.

Samsung Lifestyle 2022

Las últimas novedades nos llegan de la mano de los televisores The Frame, The Sero y The Serif, actualizados al completo con una nueva pantalla mate con propiedades antirreflejos, antirreflejos y antihuellas, respaldada con tres verificaciones de Underwriter Laboratories.

Samsung Smart Hub y nuevas aplicaciones

Por otra parte, la compañía también ha presentado algunas novedades en lo referente a su software común. Toda la gama de televisores inteligentes Samsung de 2022 vienen con el nuevo Smart Hub, que guiará a los usuarios de manera más simplificada a sus contenidos favoritos gracias a adiciones como su nueva barra lateral para una transición entre las categorías de Ambiente, Medios y Juegos (con el Gaming Hub independiente).

En cuanto al Gaming Hub, la compañía también ha aprovechado la ocasión para revisando su interfaz de TV y está buscando reunir muchas de sus necesidades de juego en un solo lugar, permitiendo ahora iniciar los juegos de la nueva generación de consolas directamente desde la pantalla de inicio de la propia televisión, permitiéndonos arrancar la consola y los juegos con mayor rapidez.

Además, los jugadores tendrán acceso a una extensa biblioteca de juegos a través de las asociaciones de Samsung con servicios como NVIDIA GeForce Now, Stadia y Utomik, a los que promete se irán sumando otros en el futuro.

Aunque esta no será la única novedad. Y es que Samsung ha añadido una nueva aplicación que permitirá a los usuarios chatear por vídeo con otros usuarios mientras ven sus programas y películas favoritos, permitiendo una experiencia más cercan con la que compartir estas experiencias; además de la nueva función de calibración inteligente, con el que podremos ajustar la calidad de imagen óptima para cada ocasión y tipo de contenido.