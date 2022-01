Los mejores contenidos de la semana en MC (CCXCI)

Cerramos la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo durante los últimos siete días en una semana marcada por los resúmenes de fin de año.

Los mejores juegos para arrancar 2022. Siguiendo un poco la estela de lo visto durante los últimos años, enero volverá a comenzar como un mes tranquilo en lanzamiento de nuevos juegos, aunque eso no significa que no haya un buen listado de próximos lanzamientos como verás en nuestra entrega mensual.

Las mejores series de 2021… según MC. Las series son uno de los pilares del fenómeno del vídeo bajo demanda como verás si sigues nuestra sección de estrenos Novedades VOD. Aquí te dejemos las que los redactores de MuyComputer han seleccionado como resumen del pasado año.

7 cosas que no deberías tener en Windows. Durante la década pasada se produjeron muchas transiciones tecnológicas que han llevado a sustituciones y descontinuaciones y no es extraño encontrarse en Windows versiones de programas o aplicaciones que no se actualizan.

Diez momentos destacados del mundo de la Ciencia en 2021. Repasamos algunos de los artículos más destacados que hemos publicado en 2021 bajo la categoría de Ciencia, tecnologías avanzadas, ciencias puras, física, investigación médica o una de las más seguidas: la exploración espacial.

Las mejores películas de 2021… según MC. Fue otra de las selecciones que el equipo de MC realizó de las mejores producciones del año pasado para la gran pantalla o plataformas VOD y como las series, no son las ‘mejores’, sino las que más nos gustaron.

Cómo reforzar la seguridad en Internet para comenzar bien el año. Mantener la seguridad en Internet no es una tarea sencilla en medio de amenazas de todo tipo de malware; vulnerabilidades de software; violaciones de servicios y fuga de datos; campañas de fakes y desinformación y pérdida del derecho a la privacidad.

Cómo crear y usar puntos de restauración en Windows 11. La creación de puntos de restauración en Windows 11 es una función de uso obligado para un usuario que pretenda adelantarse a cualquier error del sistema operativo. Su funcionamiento es tan simple como efectivo.

Los mejores juegos de 2021… según MC. Completamos los artículos de opinión que para el cierre del año hemos escrito los redactores de MC, seleccionando algunos de los videojuegos que de nueva hornada más nos gustaron en año pasado.

Novedades VOD 01/22: ‘A la mierda el 2021’. Primer especial semanal del nuevo año donde te traemos los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… esta semana en portada una «retrospectiva cómica en toda su locura y esplendor».

Los 10 peores incidentes de ciberseguridad en 2021. Terminamos los resúmenes del año con este especial conde confirmamos que el mundo tiene encima un gigantesco problema de seguridad informática. Simplemente, los delincuentes van por delante.

