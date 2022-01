CES 2022. Razer ha presentado en Las Vegas su nueva línea de portátiles Razer Blade. Son tres modelos de gama alta con distintos tamaños de pantalla para cubrir las necesidades de jugadores o creadores, y con potencial para reemplazar a ordenadores de sobremesa como máquina única.

Como era de esperar, Razer pone toda la carne en el asador en un segmento del portátil gaming donde abundan los buenos equipos y los grandes fabricantes del segmento como ASUS, MSI o Alienware se esmeran especialmente. Para la ocasión, los nuevos Razer Blade incorporan los últimos procesadores de Intel y AMD para portátiles; nuevas gráficas móviles de NVIDIA; pantallas de alta definición; conectividad avanzada; nuevos estándares como las memorias DDR5; Windows 11 de serie y unos chasis que suman atractivo y calidad como es norma de la marca. Repasamos las novedades.

Razer Blade 14

‘Pequeño, pero matón’, es uno de los ultraportátiles para juegos de mayor potencia de la industria y así seguirá siendo con el arsenal que ha preparado el fabricante. Razer sigue confiando en AMD y monta los nuevos procesadores Ryzen 6000 presentados en el CES y en concreto el Ryzen 9 6900HX de 8 núcleos, 16 hilos, frecuencia máxima de 4,9 GHz y 20 Mbytes de caché.

Para el apartado gráfico, aunque la CPU incluye una Radeon 680M para usos básicos, Razer apuesta por las nuevas gráficas hasta la RTX 3080 Ti con 16 Gbytes de memoria GDDR6, la más potente que puede montarse en un portátil y con el arsenal de tecnologías de NVIDIA: cuarta generación de tecnología Max-Q, CPU Optimizer, Rapid Core Scaling y Battery Boost 2.0. 16 Gbytes de memoria DDR5 y unidades de estado sólido PCI Gen4 de hasta 2 Tbytes completan el apartado del hardware interno.

La pantalla es la conocida IPS de 14 pulgadas, con paneles en opción como una FHD con tasa de refresco de 144 Hz o una 2K con frecuencia de actualización de 165 Hz y soporte para el 100% de la gama de color DCI-P3. Ambos paneles se calibran individualmente en fábrica y soportan la tecnología de sincronización de imágenes AMD FreeSync Premium.

Cuenta con dos puertos USB 3.2 Tipo A y otros dos Tipo C, uno de ellos para carga de la batería de 62 WHr y soporte Display Port 1.4. También dispone de salida HDMI y una ranura para bloqueo Kensington. No faltan los últimos elementos de conectividad como Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, webcam FHD con soporte Windows Hello, altavoces estéreo y soporte THX.

Razer Blade 15

El modelo intermedio de la serie monta una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con paneles a elegir entre un FHD de 360 Hz de tasa de refresco o un QHD de 240 Hz. Tienen un revestimiento mate, biseles de tan solo 4,9 en los laterales, soporte para el 100% de las gamas de color sRGB y DCI-P3, respectivamente. Soportan la tecnología de sincronización G-SYNC y cuentan con el modo Optimus para cambio entre la gráficas integradas y dedicada.

Su procesador también es de estreno, la 12ª generación de los Alder Lake para portátiles presentados por Intel en Las Vegas y concretamente un Core i7-12800H con 14 núcleos, complementado con 16 Gbytes de memoria DDR5 y doble unidad de estado sólido PCI Gen4. Como el resto de modelos, equipa gráficas dedicadas serie RTX 30 de NVIDIA.

En cuanto a conectividad, monta una tarjeta de red Killer para Wi-Fi 6E, además de Bluetooth 5.2, webcam FHD con soporte Windows Hello, altavoces estéreo y soporte THX. No falta un buen número de puertos, tres USB 3.2 Tipo A y otro Tipo C, además de Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y otro para alimentar una batería de 80 WHr.

Razer Blade 17

El más grandote en tamaño de la serie, está perfectamente preparado para reemplazar definitivamente a un sobremesa con su pantalla masiva de 17,3 pulgadas, con paneles a elegir entre un FHD de 360 Hz de tasa de refresco y dos QHD de 165 o 240 Hz de frecuencia de actualización.

Su procesador es un Core i7-12800H con 14 núcleos de duodécima generación Core de Intel, acompañado de 16 Gbytes de memoria DDR5 a 4800 MHz y unidades de estado sólido PCI Gen4 a 4 Tbytes. Para el apartado gráfico, equipa hasta la GeForce RTX 3070 Ti, una de las nuevas gráficas dedicadas para portátiles presentadas por NVIDIA en la feria de Las Vegas.

Su tamaño le permite montar una gran cantidad de puertos, tres USB 3.2 Tipo A y otros dos Tipo C con soporte para Thunderbolt 4, además de HDMI 2.1, lector de tarjetas de memoria, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y Ethernet LAN 2.5 Gb. A destacar los ocho altavoces que instala, un récord que debe venir muy bien en el apartado multimedia y juegos.

Razer Blade 2022, precio y disponibilidad

Los nuevos Razer Blade se diseñan de forma única a partir de un chasis de aluminio fresado de CNC. Su teclado se ha rediseñado con teclas un poco más grandes, lo que permite que la experiencia de escritura sea más ergonómica que nunca. Este diseño revisado también incluye altavoces de última generación, un diseño de bisagra con un perfil más fino y ventilación extra con unas patas de goma para crear los mejores conductos de ventilación.

Preinstalan Windows 11 de serie y sus funciones como DirectStorage, Xbox GameBar y Xbox Game Pass. Los teclados en estos 3 modelos de Razer Blade poseen la tecnología Razer Chroma RGB, audio envolvente con un paisaje sonoro de 360º cuando se escuchan películas, músicas o videojuegos, con THX Spatial Audio certificado por THX a través de cualquier auricular analógico o por los altavoces del dispositivo.

Razer Blade 14 tiene un precio de salida de 2.199 euros y estará disponible para reservar a través de Razer.com, las tiendas Razer Store y minoristas seleccionados a partir del 10 de Febrero, y en compra directa en tiendas durante el primer trimestre de 2022.

y estará disponible para reservar a través de Razer.com, las tiendas Razer Store y minoristas seleccionados a partir del 10 de Febrero, y en compra directa en tiendas durante el primer trimestre de 2022. Razer Blade 15 tiene un precio de salida de 2.799 euros y estará disponible para reservar a partir del 25 de enero.

y estará disponible para reservar a partir del 25 de enero. Razer Blade 17 tiene un precio de salida de 2.999 euros y estará disponible para reservar a partir del 25 de enero.

Más información | Razer