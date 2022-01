Hoy ha sido uno de los días más importantes del año para el sector tecnológico, y también para NVIDIA. El gigante estadounidense ha presentado novedades muy importantes aprovechando el marco del CES 2022, y en este artículo vamos a compartir con vosotros las más importantes.

Antes de entrar en materia, quiero señalar que, al final, se han cumplido muchos de los rumores que habíamos ido viendo anteriormente. Entre ellos podemos destacar la GeForce RTX 3050 para escritorio, una de las tarjetas gráficas más esperadas de NVIDIA, que llega al mercado para seguir contribuyendo a la democratización del DLSS, y del trazado de rayos, y tampoco podemos olvidarnos de la GeForce RTX 3080 Ti Mobile, que está llamada a convertirse en la tarjeta gráfica más potente del sector portátil.

Sé que estáis deseando conocer todas sus claves, y sus especificaciones, así que no quiero haceros esperar. Vamos a ver las características de esas dos nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, y también los otros anuncios que ha realizado la compañía durante el CES de este año. Vamos allá.

NVIDIA amplía horizontes: Más portátiles con tarjetas gráficas GeForce RTX, y un ecosistema más rico

El gigante verde ha empezado a lo grande, ya que ha confirmado que los grandes jugadores del sector portátil lanzarán al mercado más de 160 portátiles gaming y Studio. Todos ellos utilizarán GPUs Ampere, y vendrán acompañados de núcleos tensor de tercera generación, centrados en la aceleración de IA y de tecnologías basadas en ella, como el DLSS, y con núcleos RT de segunda generación, que permiten descargar a los shaders y a los motores de geometría de la carga de trabajo que representa el trazado de rayos.

Esos nuevos portátiles serán más potentes, pero también más delgados, y más ligeros. Esto es muy importante ya que, al final, a nadie le gusta tener que lidiar con un armatoste de tres kilogramos, por mucha potencia que este ofrezca.

El valor del equilibrio en términos de potencia, movilidad y diseño se ha impuesto, y tanto NVIDIA como los grandes jugadores del sector portátil han sabido asimilarlo a la perfección. Estos nuevos portátiles vendrán también con CPUs más potentes, y algunos utilizarán pantallas con resolución 1440p y tecnología G-Sync, lo que se traducirá en una experiencia superior, libre de stuttering y de tearing.

Por lo que respecta a la plataforma Studio de NVIDIA, el gigante estadounidense sigue trabajando a plena máquina para ampliarla y mejorarla. Esto se deja notar en las últimas novedades que han confirmado los de verde, y entre ellas podemos destacar la gran actualización de NVIDIA Canvas, una aplicación que permite generar paisajes a partir de sencillos trazos gracias a la inteligencia artificial. Esta fue creada a partir de la investigación GauGAN2, es capaz de producir imágenes con una resolución cuatro veces mayor, permite utilizar cinco elementos adicionales, incluyendo flores y arbustos, y se puede descargar de forma totalmente gratuita.

La compañía también ha confirmado que NVIDIA Omniverse está disponible gratis para millones de creadores que dispongan de tarjetas gráficas GeForce RTX. Esta plataforma colaborativa de diseño 3D en tiempo real y de simulación de mundos virtuales representa un valor muy interesante, ya que fue creada para ayudar a artistas, diseñadores y creadores a trabajar juntos desde sus equipos.

Omniverse Nucleus Cloud es una de las novedades más importantes que ha recibido esta plataforma, ya que permite compartir escenas muy grandes de Omniverse 3D con un simple clic. Obvia decir que esto simplifica y facilita enormemente la colaboración en tiempo real, y sin importar el lugar del mundo en el que estos se encuentren. Su valor es indiscutible, sobre todo ahora que el teletrabajo, y por ende el trabajo colaborativo, han adquirido un peso enorme.

A esto debemos unir las novedades que NVIDIA ha presentado para la plataforma Omniverse Machinima, una aplicación de Omniverse que permite colaborar en tiempo real para animar y manipular personajes en mundos virtuales. Incluye nuevos personajes, objetos y entornos gratuitos. Por otro lado tenemos Omniverse Audio2Face, que genera expresiones faciales de una forma fácil y rápida a partir de fuentes de audio, y que ha sido actualizada con soporte para blendshape y direct export en el programa MetaHuman de Epic.

GeForce RTX 3050: Trazado de rayos, y DLSS, para las masas

La GeForce RTX 3050 ha sido una de las novedades más interesantes de NVIDIA en lo que llevamos de CES, al menos en lo que hardware se refiere, y por una razón muy sencilla, se trata de una tarjeta gráfica de gama media económica que integra todas las tecnologías clave de Ampere, incluyendo los núcleos tensor de tercera generación, que permiten activar el DLSS en juegos, y los núcleos RT de segunda generación, que se ocupan de sacar adelante toda la carga de trabajo que representa el trazado de rayos.

Es por ello que la GeForce RTX 3050 merece ser considerada como una de las grandes «democratizadoras» no solo del trazado de rayos, sino también del DLSS, y tengo claro que podría convertirse en una de las tarjetas gráficas más demandadas por parte de aquellos que todavía utilizan una tarjeta gráfica GeForce GTX, y que llevan tiempo deseando poder disfrutar de los últimos avances del sector gráfico, pero que no han podido hacerlo por limitaciones en su presupuesto.

Con esta tarjeta gráfica podremos jugar de forma óptima en resoluciones 1080p activando el trazado de rayos, y gracias al DLSS podremos mantener un excelente nivel de rendimiento incluso en resoluciones superiores. Dicha tecnología realiza, como sabrán nuestros lectores habituales, un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen, y es capaz de mantener una calidad tan alta que, en sus modos «calidad» y «equilibrado» no tiene nada que envidiar a la resolución nativa. No debemos olvidar que esta tecnología mejora, además, con el paso del tiempo, como vimos con el lanzamiento del DLSS 2.3.

Especificaciones de la GeForce RTX 3050

Núcleo gráfico GA107 en 8 nm.

2.560 shaders.

80 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

80 núcleos tensor.

20 núcleos RT.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6.

(pendientes de confirmación)

La GeForce RTX 3050 de NVIDIA estará disponible a partir del 27 de enero con un precio recomendado de 249 dólares, que deberían traducirse en unos 250 euros al cambio.

GeForce RTX 3070 Ti y GeForce RTX 3080 Ti Mobile

NVIDIA también ha aprovechado para ampliar su catálogo de soluciones gráficas para portátiles, y ha movido ficha a lo grande con el anuncio de las GeForce RTX 3070 Ti y GeForce RTX 3080 Ti Mobile. La primera compite en la gama alta, y la segunda lo tiene todo para convertirse en la solución más potente del sector portátil. No hablo sin motivos, estamos ante una GPU equipada con 16 GB de memoria GDDR6 que es capaz de superar en rendimiento a la NVIDIA TITAN RTX de sobremesa. Impresionante, ¿verdad?

Por su parte la GeForce RTX 3070 Ti Mobile supera a la RTX 2070 Super para portátiles en hasta un 70%, y puede mover juegos actuales de forma óptima (a más de 100 FPS) bajo resolución 1440p. Esto la convierte en un valor muy interesante para los que buscan portátiles potentes, pero tienen un presupuesto ajustado, y también para aquellos que quieren maximizar su inversión y buscan un alto valor en relación precio-rendimiento.

Especificaciones de la GeForce RTX 3070 Ti Mobile

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

7.424 shaders.

232 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

58 núcleos RT.

232 núcleos tensor.

Bus de 256 bits.

16 GB de GDDR6.

(pendientes de confirmación)

Especificaciones de la GeForce RTX 3080 Ti Mobile

Núcleo gráfico GA103 en 8 nm.

5.632 shaders.

176 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

44 núcleos RT.

176 núcleos tensor.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6.

(pendientes de confirmación)

Los portátiles con GeForce RTX 3070 Ti Mobile tendrán un precio de partida de 1.499 dólares, y los modelos con GeForce RTX 3080 Ti Mobile se podrán comprar a partir de 2.499 dólares. Ambos estarán disponibles a partir del 1 de febrero. No tengo los precios recomendados en euros, pero creo que es probable que acaben rondando los 1.500 y 2.500 euros, respectivamente.

Otras novedades importantes de NVIDIA

Ya hemos visto algunos de los anuncios más importantes que ha realizado NVIDIA en el CES de este año, pero la lista de novedades no termina aquí. El gigante verde ha confirmado nuevos juegos que harán uso de las tecnologías DLSS y RTX (trazado de rayos acelerado por hardware):

The Anacrusis (DLSS).

The Day Before (DLSS, reflejos por ray tracing, oclusión ambiental, e Iluminación Global NVIDIA RTX).

Escape from Tarkov (DLSS).

HITMAN III (DLSS).

Midnight Ghost Hunt beta (DLSS).

Phantasy Star Online 2 New Genesis (DLSS).

Rainbow Six Extraction (DLSS).

Ratten Reich (NVIDIA DLSS reflejos por ray tracing, sombras e Iluminación Global NVIDIA RTX).

SUPER PEOPLE (DLSS, Iluminación Global NVIDIA RTX).

Voidtrain (DLSS, reflejos por ray tracing, iluminación global, oclusión ambiental).

Nuevos monitores con resolución 1440p para eSports y ampliación de NVIDIA Reflex

NVIDIA lleva tiempo siguiendo la evolución del mundo del deporte electrónico, un sector que ha experimentado un enorme auge durante los últimos años. En este mundo, la resolución 1080p se ha mantenido como uno de los estándares más utilizados, ya que ofrece un valor sólido en relación calidad de imagen y rendimiento.

Sin embargo, gracias a la potencia de las GeForce RTX de última generación, la resolución 1440p ha dejado de ser un desafío importante en este sentido, y ya es posible mover juegos en dicha resolución a más de 360 FPS sin problema. Esta situación no ha pasado desapercibida para NVIDIA, y por ello ha decidido iniciar una importante iniciativa: los monitores 1440p para eSports.

De momento, hemos podido confirmar cuatro nuevos modelos: ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN, con una tasa de refresco de 360Hz, el AOC AG274QGM – AGON PRO Mini LED, el MSI MEG 271Q Mini LED, y el ViewSonic XG272G-2K Mini LED (los tres últimos tienen una tasa de refresco de 300 Hz). Todos los monitores integran NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format y Reflex Analyzer.

Y hablando del deporte electrónico, NVIDIA ha confirmado que el ecosistema Reflex se ha extendido a siete nuevos juegos:

God of War.

GRIT.

iRacing, el simulador de conducción online más jugado en el mundo.

Midnight Ghost Hunt.

Rainbow Six Extraction.

Ready or Not.

SUPER PEOPLE.

También os puedo confirmar la llegada a GeForce Now de nuevos juegos, y también el soporte de nuevos dispositivos y de redes mejoradas. En este sentido, uno de los anuncios más importantes ha sido la colaboración de NVIDIA con EA, que supondrá la llegada de Battlefield 4 y Battlefield V a GeForce NOW. Ambos están disponibles a partir de hoy mismo.

Otros anuncios importantes que no podemos dejarnos en el tintero son la colaboración de NVIDIA con Samsung para integrar GeForce NOW en sus televisores a partir del segundo trimestre de este año, y la colaboración con AT&T como socio técnico de innovación para la implementación del 5G, que tiene como objetivo aprovechar el enorme rendimiento del 5G para impulsar el uso de GeForce NOW en dispositivos móviles. Veremos cómo se trasladan este tipo de iniciativas al mercado español.

No puedo terminar sin hablar de la GeForce RTX 3090 Ti, una tarjeta gráfica que NVIDIA ha confirmado en este evento, y sobre la que dará más detalles a finales de este mismo mes de enero. Como siempre, estaremos atentos para contaros todas sus claves.