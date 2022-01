iPhone plegable: ¿a qué espera Apple?

Aunque son varios los proyectos que, más o menos supuestamente, Apple tiene en el tintero, sin duda el de un iPhone plegable es el más esperado y, potencialmente, el que más clientes potenciales tiene en el mercado. Es cierto que otros proyectos, como el esperado Apple Car o, más cerca en el tiempo, los visores de realidad aumentada y realidad virtual suenan de lo más interesantes, pero a la hora de la verdad, a poco que nos paremos a pensarlo, resulta evidente que hay más gente dispuesta (a priori) a pagar por un iPhone plegable que por un coche que, no nos engañemos, será muy caro.

Sin embargo, y mientras que vemos cómo otros fabricantes van dando pasos en este sentido, con Samsung encabezando dicha tendencia, Apple se mantiene por debajo del radar y, aunque ya hemos escuchado múltiples filtraciones sobre los supuestos avances en el iPhone plegable, de momento no hay certeza alguna, y mientras que algunos rumores apuntan a que su llegada está más cerca que lejos, otras lo venden como un plan a largo plazo. Unos hablan de un diseño como el del Fold3, otros de un diseño como el del Flip3… en fin, que de momento no hay absolutamente nada en claro. Ni siquiera si finalmente llegará a materializarse.

Así pues, cualquier rumor o filtración al respecto debemos tomarlo con una pizca más de escepticismo del que ya aplicamos normalmente a este tipo de comunicaciones. No obstante, hay algunos puntos que sí que resultan interesantes y que, por lo tanto, merece la pena contemplarlos para intentar o averiguar en qué está trabajando Apple, o las razones por las que podemos esperar que su llegar se produzca antes o después.

Y a este respecto, el analista especializado en Apple Dylandkt ha publicado varios mensajes en Twitter en los que nos cuenta cuál sería la situación actual de Apple con respecto al iPhone plegable, y según sus palabras, podemos colegir que la espera puede hacerse larga, e incluso que el proyecto, que sí que estaría activo, podría ser cancelado si la compañía no termina de tenerlo claro, lo que por otra parte sería la razón por la que todavía estamos a la espera.

1/3 For those who are curious about a foldable iPhone, Apple is definitely working and testing multiple prototypes that contain foldable displays. Too many compromises still exist with foldable display technology though. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Según dicha información, Apple llevaría ya un tiempo realizando diversas pruebas de tipo técnico, y es que las dudas de los de Cupertino no tienen que ver con la tecnología, un aspecto en el que probablemente ya confían, no. La verdadera clave que explicaría el «retraso» (y lo entrecomillo porque, en realidad, nunca ha habido una fecha, al menos pública, para su lanzamiento) del iPhone plegable se debe a la falta de confianza de Apple en el mercado de los smartphones plegables.

De confirmarse este punto, si fuera cierto, tengo que decir que me sorprende, me parece una posición particularmente conservadora por parte de Apple. No digo que no lo entienda, claro. Como una empresa que se debe a sus accionistas, dar un paso tan arriesgado como este, más aún después del fiasco en ventas del iPhone 12 Mini, no parece una postura especialmente sensata. En este contexto arriesgarse con un producto como el iPhone plegable podría ser una locura.

Sin embargo, no debemos perder de vista que hablamos de Apple, una empresa que siempre ha querido destacar por ser innovadora, algo que ya vimos en su momento con el iPod, después con el iPhone, posteriormente con el iPad… por no hablar de sus clásicos como el Apple 1 o el Macintosh original de 1984. El iPhone plegable supondría un paso más en este sentido y, en este caso, la razón del retraso debería ser la búsqueda de una propuesta innovadora, no la adopción de un perfil conservador en este sentido.