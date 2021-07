iPhone 12 Mini: solo un 10% de las ventas de iPhone 12

Llevamos meses hablando del fiasco que ha supuesto el iPhone 12 Mini para Apple. Y es que, recordemos, las expectativas no solo de los de Cupertino, sino también de muchos analistas de mercado apuntaban muy alto, y no faltaban razones para ello. Sin embargo, y quizá porque el mercado es imprevisible, o bien porque no se tuvieron en cuenta algunos aspectos clave, el que apuntaba a ser el modelo más vendido (o al menos a estar entre los dos primeros) de esta generación de iPhone, se ha quedado muy por detrás.

Hasta ahora teníamos algo de información al respecto, pero nos faltaban algunos números. Sin embargo, gracias a una estadística publicada por Consumer Intelligence Research Partners y de la que se hace eco Gizchina, ya podemos cuantificar la decepción. Y antes de entrar a repasar y valorar las cifras, te puedo adelantar que entiendo perfectamente la decepción de Apple con las ventas del iPhone 12 Mini, y que aunque probablemente repita en la siguiente generación, la del 13, mucho tienen que cambiar las cosas para que pueda ir más allá.

Y es que, si vemos el total de ventas de esta generación del smartphone de Apple en todas sus versiones, comprobamos que el iPhone 12 Mini tan solo representa alrededor de un 10% de las mismas. Sí, solo uno de cada diez iPhone 12 vendidos es un iPhone 12 Mini. Si tenemos en cuenta que, como comentaba antes, Apple esperaba que fuera el modelo más vendido, no hay que dar muchas vueltas para llegar a la conclusión de que esto ha disgustado bastante en Cupertino.

El estudio publicado por Consumer Intelligence Research Partners nos da otros datos muy interesantes. Para entenderlo, eso sí, debemos tener en cuenta que no se limita a valorar las ventas de la última generación, sino que recoge todas las versiones que pueden ser adquiridas, aunque no sea de manera global. Así, en sus tablas encontramos los siguientes modelos:

iPhone 8/8 Plus.

iPhone XR.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE.

iPhone 12.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Mini.

Y cito todas las versiones del iPhone que entran en las tablas de este estudio porque, al comprobar el porcentaje de ventas que representa el iPhone 12 Mini en el agregado, nos encontramos con que se queda en un más que sorprendente 5%. Sí, muchas personas prefieren comprar un iPhone de generaciones anteriores, aunque no sea compatible con redes 5G, antes que hacerse con un iPhone 12 Mini.

En el otro extremo nos encontramos el valor numérico de otra sorpresa, esta positiva para Apple, y es la posición del iPhone 12 Pro Max en las ventas. Y es que con un 23% de la cuota de mercado, es el modelo más vendido de su generación, y solo el iPhone 11, con algo más de año y medio de presencia en el mercado, se acerca a sus ventas.

¿Y qué conclusión podemos extraer de esto? Pues que el tamaño de la pantalla importa, y mucho. Y es que por lo demás, las especificaciones del iPhone 12 Mini son similares a las del iPhone 12, con solo dos excepciones: el tamaño de la batería y el de la pantalla. menores en ambos casos. El interés que empiezan a suscitar las pantallas plegables y enrollables es una señal clara de que los usuarios quieren pantallas más grandes, y las ventas del iPhone 12 Pro Max nos indican que están dispuestos a asumir que el tamaño de sus dispositivos será mayor.

De lo que no cabe duda es de que Apple habrá aprendido de la experiencia y, en sus planes para acelerar la producción de la próxima generación de iPhone, habrá priorizado las versiones de mayor tamaño, sobre el hipotético iPhone 13 Mini que todavía esperamos encontrar en la presentación de septiembre.