Con una disponibilidad inmediata desde el día de hoy, a partir de ahora los streamers y creadores de contenidos de Twitch podrán comenzar a repartir una pequeña selección de sus «emotes» o iconos personalizados de manera gratuita entre sus seguidores, sin la necesidad de que estos estén suscritos a sus canales.

Concretamente, los streamers podrán ahora configurar hasta cinco emotes que los seguidores podrán usar de forma gratuita en sus retransmisiones y el resto de canales de la plataforma. Además, estos iconos podrán irse actualizando y cambiando por otros nuevos con total libertad, pudiendo seleccionar algunos de los emotes disponibles en sus niveles limitados para suscriptores, o eligiendo entre una selección de iconos predeterminados creados por la propia Twitch.

📢 They’re finally here… Follower Emotes are now available to all Partners & Affiliates with instant upload eligibility!

Folks awaiting Animated Emotes – we hear you! We expect all affiliates to have access to them by the end of January. https://t.co/uUyaRgOxuS

— Twitch Support (@TwitchSupport) January 12, 2022