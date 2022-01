Presentada a finales del año pasado, finalmente la ONEXPLAYER Mini, la nueva máquina de juegos portátil de One-Notebook y principal competencia de las inminentes Steam Deck de Valve, está ya disponible para su compra y envíos a lo largo de todo el mundo.

Esta consola, mejor orientada como un mini-PC portátil para juegos, cuenta con unas potentes especificaciones internas centradas en un procesador Intel Core i7-1195G7, 16 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento interno. Todo ello construido alrededor de un dispositivo de 262 x 108 x 23 milímetros y 589 gramos, con una pantalla táctil LCD IPS de 7 pulgadas de resolución 1920 x 1200 píxeles, con unos controladores fijos en los laterales.

Unas características que se completan con el uso de una memoria DDR4-4266 y almacenamiento PCIe 3.0 x4 NVMe, su conectividad inalámbrica gracias a la compatibilidad con WiFi 6 y Bluetooth 5.0, o su batería de 40,25 Wh (o 10.455 mAh) compatible con un sistema de carga y cargador rápido USB-C de 100 W, que debería ofrecer una autonomía mayor que la recién revelada para las Steam Deck. Y es que desde One Netbook aseguran que la ONEXPLAYER Mini será capaz de ofrecernos hasta 8 horas de tiempo de reproducción de video, rebajadas para el uso de juegos de alto rendimiento.

