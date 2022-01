Twitter amplía su persecución de la desinformación en España

Que las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, se han convertido en una de las principales vías de difusión de las noticias falsas y la desinformación es algo que resulta evidente con tan solo pasar unos pocos minutos en cualquiera de ellas. Esto, al final, supone un gran problema para sus responsables (además de para sus usuarios, obviamente), pues ven cómo plataformas puestas en marcha para fines muy distintos, se han convertido en el espacio preferido de mentirosos profesionales, manipuladores, conspiranóicos y demás personajes similares, que sea con una intención u otra, mienten de manera constante en las mismas.

Conscientes de ello, sus responsables llevan ya tiempo tomando medidas para evitarlo (aunque en el caso de Facebook, recientemente hemos sabido que no se lo tomaba, quizá, todo lo en serio que debería, anteponiendo los intereses económicos a la responsabilidad), pues no debe ser plato de buen gusto saber que cada vez más usuarios ven tu servicio como un espacio de intoxicación informativa. Twitter parece haberse tomado su responsabilidad algo más en serio y, como respuesta, pusieron en marcha el pasado mes de agosto un nuevo sistema para informar sobre información engañosa.

En su primera fase de pruebas, dicho servicio se activó en Australia, Corea del Sur y Estados Unidos, lista que ahora se ha ampliado con tres nuevos países, entre los que se encuentra España, junto con Brasil y Filipinas, como podemos leer en el blog de Twitter España. Eso sí, es importante aclarar que con esta ampliación Twitter no da por finalizada la fase de prueba. Al contrario, lo que hace es ampliarla, al tiempo que plantea posibles soluciones para los problemas que se han identificado en la primera fase.

«La ampliación del experimento a estos países nos permitirá continuar validando esta herramienta en mercados importantes para Twitter cuyo idioma principal no es el inglés. Además, las próximas elecciones en Brasil, Filipinas y de mitad de mandato en Estados Unidos, así como las próximas elecciones regionales en España, también nos ayudarán a extraer aprendizajes sobre la utilidad de este canal de reporte durante periodos electorales.»

El año pasado comenzamos a probar una nueva función para reportar información engañosa en EE.UU., Corea del Sur y Australia. Hoy, ampliamos este piloto a Brasil, Filipinas y España.https://t.co/JMmurRcl8j — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) January 17, 2022

Es evidente que, aunque hay información falsa en multitud de ámbitos, el político es uno de los más estridentes, sin un solo día sin que se difunda, como mínimo, un bulo. El problema es que, para un conjunto creciente de personas, que por las razones que sea han abandonado los medios «tradicionales», las redes sociales se han convertido en una de sus principales vías de información, razón por la que la profusión de bulos puede llegar a generar sesgos muy amplios en los usuarios de Twitter y otras redes.

Twitter aclara, no obstante, que es posible que no se tomen medidas durante esta fase de pruebas con los mensajes que pudieran incumplir las normas de la red, precisamente a raíz de las cuales se ha creado esta nueva función. Según afirma la compañía, un alto volumen de las denuncias recibidas en la primera fase de las pruebas tuvo que ser descartado porque no se ajustaba a lo que se persigue. Así, cabe entender que todavía será necesario hacer que los usuarios tengan más conciencia sobre los usos adecuados de la misma.