La seguridad del 2G está cuestionada y la organización sin ánimo de lucro defensora de los derechos digitales, Electronic Frontier Foundation (EFF), ha pedido a Apple que siga los pasos de Google y cierre el soporte de sus iPhones para el acceso a este tipo de redes.

Google ha añadido en Android 12 una opción para desactivar la conectividad 2G. Una medida aplaudida por la EFF que pide se extienda a Apple y en general al resto de proveedores de software y hardware.

La segunda generación de redes móviles llegó en la década de los 90 con sistemas como GSM, IS-136, iDEN e IS-95. GSM fue el desarrollo más relevante ya que fue el estándar europeo de telefonía móvil digital. En el proyecto participaron 26 compañías europeas de telecomunicaciones y en 1992 se pusieron en marcha las primeras redes europeas de GSM-900 y los primeros teléfonos móviles GSM.

Además de en Europa, GSM terminó imponiéndose también en Asia, América Latina, Oceanía y una parte de América del Norte. Su acceso potencial se calcula en 5.000 millones de usuarios. La necesidad de mayores velocidades de transmisión de datos y mayores capacidades que permitieran nuevos servicios dio paso a la tercera generación 3G, no sin antes pasar por el 2.5G que proporcionó el GPRS. El estándar europeo es el UMTS basado en la tecnología W-CDMA y está gestionado por la organización 3GPP, también responsable de GSM, GPRS y EDGE.

Seguridad del 2G

Hubiera sido imposible la popularización de los teléfonos móviles sin la estandarización, mejora y evolución de los protocolos para redes de comunicaciones y su soporte por las operadoras, pero la que nos ocupa es una norma muy superada en todos los sentidos. E insegura.

EFF lleva unos años intentando que los fabricantes cierren el grifo y una vez que Google ha comenzado a poner coto en Android, EFF se está enfocando en Apple: «¡Oye, @Apple, 2G es una tecnología obsoleta e insegura! ¡Google acaba de darnos la opción de desactivarla en nuestros teléfonos y ahora es tu turno!».

El problema es que 2G es muy antiguo y es muy parecido a conectarse a un punto de acceso Wi-Fi protegido por WEP: la seguridad es obsoleta, por lo que las comunicaciones son muy sencillas de piratear como explica la organización:

«Hay dos problemas principales con la seguridad del 2G. En primer lugar, utiliza un cifrado débil entre la torre y el dispositivo que un atacante puede descifrar en tiempo real para interceptar llamadas o mensajes de texto. De hecho, el atacante puede hacer esto pasivamente sin transmitir un solo paquete. El segundo problema con 2G es que no hay autenticación de la torre con el terminal, lo que significa que cualquiera puede suplantar sin problemas una torre 2G real y un teléfono que use este protocolo«.

Algunos países como EE. UU., Canadá, Japón, Corea del Sur y Taiwán han dejado fuera el 2G hace tiempo. Sin embargo, incomprensiblemente, Europa no cerrará el grifo hasta 2025. Algunos países sudamericanos mantendrán el estándar hasta 2024 y en la región africana simplemente no hay programado fecha de cierre.

A nivel de usuario y dependiendo del terminal y versión que uses, puedes intentar desconectarlo en Configuración> Red e Internet> SIMs o Redes móviles. Y decimos intentar porque las operadoras pueden bloquear la SIM para que no puedas desactivar el 2G o los fabricantes de terminales no haber habilitado la función de Google.

La imagen anterior, en Europa con Vodafone y un terminal tan moderno como un Galaxy S21 actualizado a Android 12, simplemente no hay opción para eliminar el uso del 2G. Eso sí, su uso debe ser mínimo o nulo. En todo caso, como decíamos más arriba, es una norma totalmente superada, obsoleta en seguridad y capacidad que solo usaríamos en caso en caso de emergencia en algunas zonas del planeta. Si puedes desactivarla, mejor.