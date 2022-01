GTA Trilogy fue solo «un fallo» que ya está corregido

¿Recuerdas el desastroso lanzamiento de GTA Trilogy? Fue, sin duda, una muestra clara del poco (por no decir nulo) respeto que parece tenerle Rockstar a la saga que aupó a la compañía hasta la posición que ocupa actualmente. Y es que la colección de fallos y muestras de una absoluta despreocupación durante la confección de esta adaptación, de la que muchos esperábamos tanto, es una muestra más de que, por norma general los fans y seguidores le ponen bastante más cariño a los títulos que sus propios creadores.

Personalmente, tengo la consideración de que el lanzamiento de GTA Trilogy en el estado en el que se encontraba fue un insulto por parte de la compañía hacia sus usuarios, más todavía si tenemos en cuenta que, para «celebrar» su lanzamiento, previamente se aseguró de acabar con las posibilidades de hacerse, de manera legal, con una copia de las versiones originales en formato digital. Claro, es que podían comprometer las ventas de este desastre.

Pero no queda ahí la cosa, ni mucho menos. Otra parte de la previa al lanzamiento de GTA Trilogy fue, una vez más (cada día es más común en esta industria) la persecución a los creadores de mods, para que eliminaran los complementos creados para las versiones clásicas de los juegos incluidos en esta recopilación. Claro, es que podría sacarles los colores el comprobar que el juego original con los mods creados por la comunidad era una opción mucho más interesante que el refrito a medio cocinar que ellos sacaron a la venta.

Errar es un humano, en eso estamos de acuerdo, y como mínimo todo el mundo tiene derecho a disculparse. Y eso es lo que entiendo que quiso hacer Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, en una entrevista concedida a la cadena CNBC. El problema es que para disculparse es necesario tomarse en serio lo que estás haciendo, como nos mostraba Sam Mendes en la memorable Road to Perdition, concretamente en la escena en la que Paul Newman exige a su hijo, Daniel Craig, que se disculpe por sus acciones anteriores. Creo que Zelnick debería haber visto la película antes de hablar de GTA Trilogy.

Y es que en la entrevista, el ejecutivo de la compañía reduce todo el desastre a múltiples niveles de GTA Trilogy a «un fallo técnico». Y claro, yo no puedo dejar de preguntarme, ¿qué clase de fallo técnico hace que el rendimiento sea desastroso, que haya múltiples elementos gráficos que han empeorado con respecto a las versiones originales, y que incluso hace que se incluyan en el instalador canciones para las que el juego ya no tiene licencias? ¿Qué fallo técnico puede provocar semejante desastre?

Lo ocurrido con GTA Trilogy no responde a un fallo técnico, y pretender que nos podamos creer algo así nos revela que Zelnick tiene una alta imagen de sí mismo, combinada con una imagen bastante peor del resto del mundo. Y lo siento mucho, pero no, no somos aquello por lo que nos toma.

El «fallo técnico» de GTA Trilogy no era, en realidad, un fallo técnico, sino un fallo humano, tremendamente humano, y que afectaba a las personas responsables de tomar decisiones con respecto al título. GTA Trilogy fue un desastre de trabajo, que obligó a la compañía que había decidido lanzarlo así al mercado a retirarlo y a cerrar su tienda online. Y cualquier disculpa que no asuma eso de principio a fin, no merece ni siquiera ser considerada disculpa, sino escusa. Y de las malas. Estimado señor Zelnick, inténtelo de nuevo.