Rockstar ha mostrado, por fin, el aspecto que tendrá la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, una colección que, como sabrán nuestros lectores habituales, incluye las entregas GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas, pero con una importante puesta al día a nivel técnico. Esto era algo necesario, ya que todos esos juegos llegaron al mercado hace muchos años, y funcionaban sobre PS2 y Xbox, consolas que ya han sido superadas por tres generaciones.

Durante las últimas semanas habían surgido muchas informaciones, y supuestas filtraciones, sobre la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, pero hemos preferido esperar a tener la información oficial para compartirla directamente con vosotros, y hoy, por fin, podemos ver el aspecto final que tienen esos tres títulos tras ser adaptados a un motor gráfico moderno, el Unreal Engine.

Para facilitar la comparativa, Rockstar ha compartido un tráiler que recoge escenas de los tres juegos, y las compara directamente con la versión clásica. Las diferencias son enormes en los tres juegos que forman la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, y afectan a todos los aspectos clave de su apartado gráfico.

Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition: Estas son las mejoras más importantes

Lo primero que salta a la vista es que la complejidad de la geometría ha mejorado enormemente, y esto afecta positivamente tanto al modelado de los personajes como a todos los elementos presentes en cada escena (edificios, coches, NPCs, vegetación y demás). Esto es muy importante, ya que la geometría constituye la base del juego, pero no es la única mejora interesante.

La calidad de las texturas ha mejorado muchísimo, aunque se ha adoptado un enfoque con tintes de dibujo animado en la estética de los tres juegos que, ciertamente, no me termina de gustar. Se ha ejecutado con maestría, pero habría preferido un toque más serio. Imagino que Rockstar tendrá sus razones para haber seguido ese camino con la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition, pero a mi juicio ha sido un error.

Los efectos de luces y sombras, y los reflejos de espacio de pantalla, también se han llevado a otro nivel, y encajan con lo que podríamos esperar de un juego actual. Como no podía ser de otra forma, también se ha mejorado la distancia de dibujado, la representación del clima y el nivel de detalle en general. Las diferencias son enormes, y tan evidentes que incluso el ojo menos experto puede apreciarlas a la primera.

Rockstar también ha confirmado que la Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition será compatible con el DLSS de NVIDIA, así que si tienes una RTX 2060 o superior podrás activar esta tecnología de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen para mejorar el rendimiento sin tener que hacer un importante sacrificio en la calidad de la imagen.

Requisitos y disponibilidad de Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition estará disponible en formato digital a partir del 11 de noviembre. Podremos jugarlo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X-S, Nintendo Switch y PC. El de diciembre llegará la edición física a consolas, pero parece que esta no estará disponible para PC, así que solo podremos comprarlo en versión digital.

En cuanto a los requisitos, la verdad es que son bastante altos, pero es comprensible teniendo en cuenta el salto que ha dado Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition a nivel gráfico. Estos son los requisitos oficiales:

Minimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R9 280 (2 GB de memoria gráfica).

45 GB de espacio libre.

Recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2600 (hay un error de equivalencia, lo correcto sería un Ryzen 3 2300X).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 970 o Radeon RX 570 con 4 GB de memoria gráfica.

45 GB de espacio libre.