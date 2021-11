Rockstar promete mejoras y la vuelta a PC de GTA Trilogy

Eran muchos los usuarios que esperaban la reedición, por parte de Rockstar, de la trilogía formada por GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas, en una remasterización de la que ya te hablamos hace algunos meses, y que a más de uno nos puso los dientes muy largos cuando finalmente pudimos ver su primer tráiler oficial, hace solo unas semanas. Estábamos ya casi al final de la cuenta atrás, que concluyó la semana pasada, con el lanzamiento de las versiones para PC y consolas.

Sin embargo, el lanzamiento se vio rápidamente deslucido, a consecuencia de las críticas de muchos de sus compradores, que empezaron a reportar múltiples fallos de rendimiento. Pocas horas después, algunos usuarios revisaron el código y encontraron desde comentarios que deberían haber sido eliminados por los desarrolladores de Rockstar antes de publicar la trilogía, hasta la presencia de pistas musicales que no deberían estar ahí, pero que no llegaron a ser borradas. Muchas señales apuntando en una misma dirección: los controles de calidad habían brillado por su ausencia.

Tras detectar estas irregularidades, Rockstar optó por cortar por lo sano y cerró temporalmente su tienda online, para posteriormente eliminar el juego de la tienda. Una medida que provocó una situación de lo más curiosa, y es que los usuarios que lo habían comprado legítimamente se quedaron sin poder jugarlo, mientras que aquellos que lo habían descargado de Internet, no sufrieron esa limitación y, por lo tanto, pudieron seguir jugándolo con normalidad.

Ahora, tras unos días un tanto confusos, Rockstar finalmente ha emitido un comunicado oficial al respecto del fallido lanzamiento, en el que la compañía empieza disculpándose por los problema que han experimentado los jugadores, al tiempo que califica de inesperados los problemas técnicos de las remasterizaciones de los clásicos de GTA. Lo llamativo es que lo califique de inesperados, ya que al parecer los problemas han sido generalizados, y es eso lo que invita a poner en duda los procesos de betatesting y control de calidad que se han aplicado en este desarrollo.

Lo siguiente que afirma Rockstar es que ya están trabajando en las soluciones para cada uno de los tres títulos, indicando que cuando se cumpla la planificación al respecto la calidad de los mismos alcanzará el nivel esperado. Y lo que se deduce de su texto es que este proceso será escalonado, con una primera actualización anunciada sin fecha concreta, pero para «los próximos días «, y ésta llevará mejoras a cada uno de los tres títulos.

Adicionalmente, la compañía también hace acuse de recibo de los comentarios, por parte de los usuarios, sobre las versiones clásicas de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas, y la buena noticia es que éstas volverán próximamente a la tienda online de Rockstar en un pack con las tres. Además, los usuarios que compren la versión remasterizada de los mismos (así como quienes ya las han comprado), que volverá próximamente a la tienda, obtendrán también el pack con las tres versiones clásicas. Algo que no me esperaba y que, la verdad, me parece un gran acierto por parte de Rockstar.