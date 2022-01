Windows 10 Pro: solo 13,50 euros por las Rebajas de Enero

Existe la creencia, muy extendida, de que comprar una licencia original de Windows 10 Pro supone un fuerte desembolso económico, fuera del alcance de la mayoría, y con un precio no justificado para muchos perfiles de usuario. Esto, claro, es un problema, porque provoca que muchas de esas personas acaben descargando e instalando versiones piratas, que en bastante ocasiones vienen con «sorpresa», que puede desde comprometer tu privacidad hasta poner tu PC al servicio de una red de bots,

E incluso si no es así, si esa copia pirata de Windows 10 está limpia, es muy probable que debido a sus limitaciones no puedas acceder a las actualizaciones de seguridad, así como a dar saltos como el que muchos usuarios pueden dar ahora a Windows 11, de manera totalmente gratuita. Si tienes una licencia original de Windows 10 y tu PC cumple con los requisitos técnicos del nuevo sistema operativo, podrás disfruta de las apps de Android en Windows, las nuevas funciones de personalización de los espacios de trabajo y el resto de novedades.

Y este es un detalle muy importante, claro, porque quizá te estés preguntando si tiene sentido comprar una licencia de Windows 10, cuando Windows 11 ya está aquí desde hace unos meses. Y sí, por supuesto que lo tiene, porque una licencia de Windows 1o puede ser muchísimo más barata que una de Windows 11, pero la actualización de 10 a 11 es totalmente gratuita. Por lo tanto, de este modo no renunciarás a lo último, pero además estarás ahorrando unos cuantos euros.

Y si aún quieres más novedades, otra ventaja de contar con una versión de Windows activada mediante una licencia te permitirá acceder al programa de insiders de Windows. ¿Recuerdas que bastantes meses antes del lanzamiento de Windows 11 ya tuvimos conocimiento de muchas de sus funciones y novedades? Pues bien, la principal razón de ello es que en ese momento Microsoft ya hizo llegar las primeras versiones de prueba a los insiders. Y lo mismo con las actualizaciones del sistema operativo actual, esta posibilidad te permite probar hoy las funciones que aún tardarán varios meses en llegar a todos los usuarios.

¿Y cuánto cuesta una licencia de Windows 10?

Pues muchísimo menos de lo que piensa la mayoría. Como puedes ver en la imagen superior, si necesitas una licencia de Windows 10, podrás hacerte con ella por menos de 14 euros, y si tus necesidades son algo más básicas, puedes ahorrar aún más haciéndote con Windows 10 Home Edition por poco más de 12 euros. Y si además de Windows, también necesitas la suite ofimática Microsoft Office, que tradicionalmente siempre se suele considerar un producto bastante caro, podrás hacer con un pack de ahorro, que incluye ambos productos por tan solo 45 euros.

Por si te lo estás preguntando, la respuesta es sí, las licencias que puedes comprar en SuperCDK son 100% legales, y no tendrás absolutamente ningún problema al utilizarlas. Son licencias del tipo OEM, y que por lo tanto quedarán asociadas al sistema en el que las utilices, pero que te ofrecen acceso completo al software, sin ningún tipo de limitación ni nada por el estilo. 100% libre, 100% legal y 100% para ti.

Para mejorar aún más los ya más que competitivos precios de SuperCDK, hemos obtenido un cupón de descuento, que te ofrecerá un 30% de descuento sobre los precios de la web. Así que si accedes a la misma y ves que estos productos tienen un precio superior al que te hemos indicado, y que puedes ver en la imagen superior, no te preocupes, ya que al añadir el código de descuento «MUY», el precio se ajustará a lo que te hemos contado aquí. Estas son algunas de las ofertas más interesantes que puedes encontrar utilizando nuestro cupón:

Windows 10 Pro Oem Lifetime Key, precio especial: €13,78 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

Windows 10 Pro Oem Lifetime Key para 2 PC, precio especial: €24,94 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

Windows 10 Home Oem Lifetime Key, precio especial: €12,15 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

Windows 11 Pro Oem Key, precio especial: €18,10 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

Office 2019 Pro Plus Lifetime Key, precio especial: €39,78 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

Office 2021 Pro Plus Lifetime Key, precio especial: €43,11 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

WIndows 10 Pro Oem + Office 2019 Pro Plus keys Pack, precio especial: €45,50 tras utilizar el cupón de descuento del 30% MUY.

Como puedes comprobar, estos precios son insuperables. Pero hay un aspecto todavía más importante, y es la garantía de comprar en una tienda de confianza. Y es que si buscas en Internet, encontrarás otras muchas ofertas para comprar licencias de Windows 10, Microsoft Office, etcétera. Sin embargo, es fundamental elegir con cuidado, pues en caso contario te puedes encontrar con claves que no funcionan o que son revocadas poco tiempo después de emplearlas. SuperCDK te da esa confianza.

Cómo comprar y activar una licencia de Windows 10 en SuperCDK

Si te has decidido a hacerte con una licencia de Windows 10 para tu PC (una sabia elección, sin duda), seguramente querrás saber cómo son los procesos de compra y de activación. La buena noticia es que ambos son de lo más sencillos, en menos de cinco minutos puedes haber completado ambas tareas. De todos modos, y por si te surge alguna duda, a continuación te mostramos ambos procesos.

El primer paso, claro, es hacer click en el enlace de la lista superior que te lleve al producto que deseas comprar. Por ejemplo, si quieres comprar dos licencias de Windows 10 Pro, al hacer click en dicho enlace accederás a esta página:

El precio que se muestra en esa página no coincide con el que te hemos indicado, pero no te preocupes, eso ocurre porque todavía no hemos empleado el cupón de descuento, ahora llegaremos a ese punto. Para ello haz click en el botón «Comprar ahora y, en la página de compra, localiza el apartado «Código de promoción», escribe «MUY» (sin las comillas) y haz click en solicitar. De manera inmediata, se corregirá el precio y ya podrás ver la oferta especial:

Ahora ya puedes proseguir con el proceso de compra y, al finalizar, obtendrás las claves que hayas adquirido.

Con la clave de activación ya en tu poder, llega el momento de activar Windows 10 y, como vas a comprobar, el proceso es de lo más sencillo. Si todavía no has instalado el sistema operativo, inicia entonces ese proceso, sigue los pasos que te irá indicando el asistente y, al llegar a este apartado:

Escribe en el recuadro la clave que acabas de adquirir. Después haz click en el botón «Siguiente», sigue el resto de pasos que te indicará el asistente y, al finalizar, ya tendrás instalada tu copia original de Windows 10.

Si ya tienes Windows 10 instalado y lo que deseas es activarlo con la licencia que has comprado, empieza escribiendo el texto «Activar Windows» en el recuadro de búsqueda del botón de inicio. Entones, en la lista de resultados que se mostrará, pincha en «Ver si Windows está activado». Entonces se abrirá una ventana en la que podrás comprobar que tu instalación de Windows todavía no ha sido activada:

Sin salir de esa ventana, haz click en «Cambiar la clave de producto». Escribe entonces la clave este recuadro:

Sigue los pasos que te indicará entonces el asistente de activación y, una vez que concluya el proceso, Windows 10 ya estará activado y podrás empezar, en ese mismo momento, a sacarle el máximo partido al sistema operativo: