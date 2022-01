El Google Pixel 6a se perfila como una alternativa más económica al Google Pixel 6. Ya os habíamos hablado de él anteriormente, y aunque lo calificamos como un modelo de gama media, una reciente filtración que recoge sus especificaciones indica que será más bien un modelo de gama alta, ya que utilizará el mismo SoC que su hermano mayor, el Google Pixel 6.

En términos de diseño, no esperamos ningún cambio importante frente al Google Pixel 6. Lo nuevo de Google mantendrá tanto la línea como todos los matices de aquel en el Google Pixel 6a, incluyendo el frontal todo pantalla con una cámara integrada en una isleta flotante, y también el espacio horizontal reservado a las dos cámaras traseras, que seguirá sobresaliendo considerablemente del chasis.

La calidad de materiales también debería ser la misma, así que podemos esperar un chasis fabricado en aluminio y una terminación en cristal en la parte delantera y trasera. Esto equivale a un acabado premium, algo propio de la gama alta. Por lo que respecta a sus especificaciones, el Google Pixel 6a podría estar, según esta filtración, muy cerca del Google Pixel 6.

Google Pixel 6a Scheduled for Q2 2022. Specs

-6.2″ 120Hz OLED Straight Display

-Tensor GS101 Chipset Same as 6/6Pro

-6GB/8GB RAM

-128GB Storage

-4800mAh + 30W Charging

-12.2MP(IMX363)+12MP(IMX386) Ultra Wide Angle Rear Camera

-8MP(IMX355) Selfie

-Android 12

-8.7mm Thick — Sam (@Shadow_Leak) January 23, 2022

Posibles especificaciones, y precio, del Google Pixel 6a

Pantalla de 6,2 pulgadas de tipo OLED con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, tasa de refresco de 60 Hz y formato 20:9.

SoC Googe Tensor GS101 fabricado en 5 nm, con CPU de ocho núcleos y GPU ARM Mali-G78 MP20.

6 GB-8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 8 MP, f/2.0, 24mm (angular), 1.12µm.

Cámara trasera principal de 12,2 MP, f/1.7, 27mm (angular), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS (estabilizador óptico de imagen).

Cámara trasera secundaria de 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (gran angular), 1.25µm.

Batería de 4.800 mAh compatible con recarga rápida de 30 vatios.

Lector de huellas dactilares en la pantalla.

Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Android 12 como sistema operativo.

Medidas: 152,2 x 71,8 x 8,7 mm.

El lanzamiento del Google Pixel 6a podría tener lugar en algún momento del mes de mayo, una fecha que me genera algunas dudas, ya que el Google Pixel 5a 5G fue lanzado en agosto del año pasado. Puede que Google opte por adelantar el Google Pixel 6a, tendría sentido, pero al no estar confirmado, y por la discrepancia que he indicado, no termina de convencerme esa idea de un lanzamiento en mayo.

Por lo que respecta al precio, tenemos una importante polémica. Algunas fuentes dicen que el Google Pixel 6a costará 600 dólares, una cifra que no tiene sentido alguno ya que se pisaría directamente con el Google Pixel 6. Otras fuentes son más sensatas y apuntan a los 500 dólares, una franja mucho más creíble y que encaja mejor incluso, con el precio de su antecesor, el Google Pixel 5a 5G, que llegó al mercado por 449 dólares.