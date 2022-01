Neil Young plantea un ultimátum a Spotify

Una de las señas de identidad de los viejos rockeros, un grupo en el que Neil Young ocupa una posición destacada por derecho propio desde hace muchos años, es que si piensan algo lo dicen, y si algo les parece mal actúan en consecuencia, aunque eso pueda ir en contra de los que pasarían por ser sus intereses. Ya tuvimos un gran ejemplo de ello hace pocos meses, con la respuesta de Roger Waters a la generosa oferta económica de Facebook, que pretendía utilizar Another Brick in the Wall, Part. 2 en una campaña de Instagram. Sigo pensando que, desde entonces, la música de Pink Floyd está vetada en Menlo Park.

Pero volvamos a Neil Young y a su relación con Spotify. Una relación que podemos resumir en que la remasterización de Heart of Gold cuenta con más de 235 millones de reproducciones en la plataforma de streaming. Una buena relación que, no obstante, podría estar a punto de irse al traste a consecuencia de un reciente fichaje de la compañía, que ha servido para reforzar su apuesta en el terreno de los podcasts. Hablo, claro, de Joe Rogan.

En este punto, eso sí, aclaro que no he escuchado su polémico podcast, si bien sí que conozco su carrera como cómico. Por eso no puedo afirmar si el contenido de dicho podcast es serio o irónico, por lo que no haré afirmaciones categóricas en este sentido. Lo que sí que es seguro es que en el podcast Rogan hablaría en contra de las vacunas para la COVID-19, lo que para muchos lo sitúa en el bando de los antivacunas, en el que desconozco si realmente milita o no. Neil Young, sin embargo, sí que parece tenerlo bastante claro.

Tanto que, como respuesta a su llegada a Spotify, el rockero habría decidido plantear un ultimátum a Spotify. Plantea que no quiere que su música esté en la misma plataforma que el contenido antivacunas de Rogan y, en consecuencia obliga a elegir entre Joe Rogan o Neil Young. De este modo, si Spotify mantiene el podcast de Rogan, tomará todas las medidas necesarias para que su música sea completamente eliminada de la plataforma.

Para quienes se estén planteando si es un farol, hay que recordar que Neil Young ya abandonó Spotify anteriormente, por un periodo de cuatro años (entre 2015 y 2019), si bien en aquella ocasión fue porque la calidad de sonido que ofrecía el servicio era, para Young, insuficiente. Y es que el músico es un purista de la calidad de sonido, como quedo más que probado con su (tristemente) fallido proyecto Pono.

