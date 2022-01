Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y aunque en casi todas las plataformas encontrarás lanzamientos interesantes, La leyenda de Vox Machina es toda una sorpresa que no puedes perderte, siempre y cuando te guste lo que propone. En el caso de que no sea así, pasa y mira lo que hay, que no es poco.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video retoma la cabecera de la sección con un lanzamiento atípico, pero con mucha sustancia. Me refiero a La leyenda de Vox Machina, claro, aunque no es lo único interesante que encontrarás esta semana en el servicio.

La leyenda de Vox Machina es, como decía, toda una sorpresa: una nueva serie de animación de Amazon Studios con un origen curioso, y es que surge de un proyecto muy popular en Estados Unidos llamado Critical Role que reúne a un grupo de actores de doblaje que juegan partidas de rol emitidas por streaming. A tanto llegó su éxito, que consiguieron más de 11 millones de dólares en una campaña de Kickstarter cuyo objetivo era financiar un especial de animación de La leyenda de Vox Machina.

Sobra decir que Amazon le echó el ojo y ese especial de La leyenda de Vox Machina se ha convertido en una serie de veinticuatro capítulos que se emitirá en la plataforma de VOD en dos tandas, la primera de las cuales ya está aquí… y mola mucho, la verdad, aunque solo se han publicado tres de los doce episodios de que constará el estreno de La leyenda de Vox Machina. El resto irán cayendo semanalmente.

¿Qué puedes esperar de La leyenda de Vox Machina? Una serie de animación para público adulto con violencia por doquier, lenguaje soez, escenas de sexo explícito, todo al servicio de una historia que ante todo es muy divertida y en la que los personajes son la salsa de la misma. La leyenda de Vox Machina te puede recordar un poco a cosas como Invencible por el tono -aquí más subido- y el estilo de dibujo y animación occidental algo desfasada (nada que ver con la maravilla de Arcane, por ejemplo), mientras que el escenario es puro Dungeons&Dragons.

Si lo tuyo no es la animación, no obstante, Prime Video estrena también esta semana El espía inglés, película de época protagonizada por ese fenómeno de la interpretación llamado Benedict Cumberbatch, reconvertido para la ocasión en un espía involuntario en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Nada nuevo bajo el sol, tal y como reseña la mayoría de la crítica con pesar, pero lo suficiente solvente como amenizar lo que dura la cinta.

Más contenidos exclusivos:

Simeone . Vivir partido a partido (T1). «Pasamos una temporada única con el Cholo para descubrir el secreto de un éxito que ha empezado a escribir la historia de su legado.»

. Vivir partido a partido (T1). «Pasamos una temporada única con el Cholo para descubrir el secreto de un éxito que ha empezado a escribir la historia de su legado.» This is Us (T5). «‘This is US’ recorre la historia de la familia Pearson a lo largo de varias décadas y nos descubre cómo los sucesos más insignificantes de nuestra vida pueden influir en quiénes somos y perdurar a través del tiempo, la distancia o incluso la muerte.»

Entra en catálogo:

A punta de pistola

Acosado por el pasado

Agua tibia bajo un puente rojo

Ajuste de cuentas

Ana y Bruno

Darlin

El perfecto anfitrión

Game of Assassins

La casa de la esperanza

La última explosión

La última orden

Live Tour V6 groove at Saitama

Lucifer

Ötzi, el hombre del hielo

HBO Max

HBO Max también llega con estrenos interesantes, y lo que es mejor, cada uno de su padre y de su madre. ¡Que viva la variedad!

El lanzamiento más destacado de HBO Max para esta semana es La edad dorada, una serie del creador de Downton Abbey en la que no solo repite época, también encaje de clase alta y dramas corales. Por lo demás, aquí la historia se traslada al Nueva York de finales del siglo XIX y está encabezada por dos mujeres con mucho carácter: Christine Baranski, reconocida por The Good Wife y The Good Fight, pero siempre recordada por dar vida a la madre de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory; y Carrie Coon, reconocida por Fargo, irreconocible en Vengadores: Infinity War en su papel de Proxima Midnight y reconocida, recordada y querida, sobre todo, por ser una de las almas de The Leftovers.

En segundo lugar, HBO Max se ha agenciado Reminiscence, una de las películas de ciencia ficción y suspense más anticipadas del año pasado… y un auténtico fracaso en taquilla que no pudo levantar ni una sugerente puesta en escena, ni un reparto compuesto por nombres como los de su protagonista Hugh Jackman, al que acompañan Rebecca Ferguson (Dune, Misión Imposible), Thandie Newton (Westworld, Las crónicas de Riddick), Cliff Curtis (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Fear the Walking Dead) o Daniel Wu (Into the Badlands, Tomb Raider), entre otros. La tienes también en Movistar+.

Más contenidos exclusivos:

The Fallout. «‘The Fallout’ nos cuenta la vida de Vada, una estudiante de bachillerato, y las consecuencias emocionales que vive tras una tragedia en su centro escolar. Las relaciones con su familia y amigos, así como su visión del mundo, cambiarán para siempre.»

Entra en catálogo:

Amanda Seales: I Be Knowin’

Aquí no hay quien viva (T1-T3)

Bajillionaires (T1)

Cuestión de justicia

El origen de los guardianes

En tierra hostil

La importancia de llamarse Ernesto

Los hombres de Paco (Serie completa)

Mascotas

Pequeñas mentirosas (T6-T7)

Spirit: El corcel indomable

Netflix

Pasamos ya con la oferta de Netflix para esta semana, que parece que levanta cabeza tanto por las nuevas temporadas de series como Snowpiercer: Rompenieves, como por estrenos puros y duros entre los que destacamos…

Estamos muertos es un título que podría referirse a nuestra sociedad actual y a la pérdida de libertades que estamos sufriendo sin decir ni pío, pero no: esta es una serie coreana de zombis… que nada tiene que ver con Kingdom porque no es una serie de época, sino que se sitúa en la actualidad, en un instituto donde se genera un brote zombi al uso. Pero no tiene mala pinta, está gustando y no hay que negar que las producciones coreanas están pasando por un buen momento.

En segundo lugar, una nueva serie de anime que trae Netflix para los fieles del género: Jóvenes en órbita, una suerte de ópera espacial, como no podía ser de otra manera, bastante sui géneris que, tengo que reconocer, he destacado solo porque me ha entrado al instante por el ojo, aunque todavía no he llegado a ver ni un minuto.

Más contenidos exclusivos:

Angry Birds: Un verano de locos (T1). «Los pájaros adolescentes Red, Chuck, Bomb y Stella disfrutan de un verano muy chiflado con sus compañeros alados en el Campamento Splinterwood.»

(T1). «Los pájaros adolescentes Red, Chuck, Bomb y Stella disfrutan de un verano muy chiflado con sus compañeros alados en el Campamento Splinterwood.» Aziz Ansari: Nightclub Comedian . «Tras otro año de confinamientos, Aziz se sube al escenario para despotricar de la vida en la pandemia, la cuarentena, las tarjetas de vacunación, los móviles y mucho más.»

. «Tras otro año de confinamientos, Aziz se sube al escenario para despotricar de la vida en la pandemia, la cuarentena, las tarjetas de vacunación, los móviles y mucho más.» El regreso de la espía (T1). «Jenny, una madre soltera estadounidense de vacaciones por Europa con su hija, ve cómo su vida da un vuelco cuando la CIA la obliga a enfrentarse a un pasado que creía ya sepultado: el de espía rusa.»

(T1). «Jenny, una madre soltera estadounidense de vacaciones por Europa con su hija, ve cómo su vida da un vuelco cuando la CIA la obliga a enfrentarse a un pasado que creía ya sepultado: el de espía rusa.» Feria: la luz más oscura (T1). «Dos hermanas se enfrentan a una nueva realidad (y a fenómenos paranormales) tras descubrir que sus padres participaron en un ritual con un desenlace mortal.»

(T1). «Dos hermanas se enfrentan a una nueva realidad (y a fenómenos paranormales) tras descubrir que sus padres participaron en un ritual con un desenlace mortal.» Jonathan Van Ness despierta tu curiosidad (T1). «Jonathan Van Ness se deja llevar por su curiosidad mientras explora tentempiés, pelucas y más en este spin-off de un podcast cargadito de expertos e invitados especiales.»

(T1). «Jonathan Van Ness se deja llevar por su curiosidad mientras explora tentempiés, pelucas y más en este spin-off de un podcast cargadito de expertos e invitados especiales.» Jugar en casa . «Un entrenador sancionado de la NFL decide trabajar con el equipo de fútbol americano de su hijo para recuperar su relación. Comedia familiar basada en una historia real.»

. «Un entrenador sancionado de la NFL decide trabajar con el equipo de fútbol americano de su hijo para recuperar su relación. Comedia familiar basada en una historia real.» Kapil Sharma: I’m Not Done Yet . «Desde el coraje líquido que aviva sus tweets hasta la dura realidad de lograr el éxito en Bombay, Kapil lo cuenta absolutamente todo acompañado de un lingotazo de humor.»

. «Desde el coraje líquido que aviva sus tweets hasta la dura realidad de lograr el éxito en Bombay, Kapil lo cuenta absolutamente todo acompañado de un lingotazo de humor.» La elegida (T1). «La vida de una joven de 17 años cambia radicalmente cuando ella y sus amigos descubren la inquietante verdad tras su (aparentemente) tranquila ciudad danesa.»

(T1). «La vida de una joven de 17 años cambia radicalmente cuando ella y sus amigos descubren la inquietante verdad tras su (aparentemente) tranquila ciudad danesa.» La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana (T1). «Anna, que mezcla a partes iguales vino, pastillas y cazuelas con una imaginación exacerbada, se obsesiona con un atractivo vecino y presencia un asesinato… o eso cree.»

(T1). «Anna, que mezcla a partes iguales vino, pastillas y cazuelas con una imaginación exacerbada, se obsesiona con un atractivo vecino y presencia un asesinato… o eso cree.» ¡Menuda encerrona! Misterioso asesinato en Sicilia . «Dos técnicos de televisión se topan con la escena de un crimen. A partir de ahí, cada paso que dan para no convertirse en sospechosos los mete en aún más líos.»

. «Dos técnicos de televisión se topan con la escena de un crimen. A partir de ahí, cada paso que dan para no convertirse en sospechosos los mete en aún más líos.» Neymar: El caos perfecto (T1). «Amado en todo el mundo, pero también vilipendiado por sus críticos, Neymar comparte los altibajos de su vida personal y su brillante carrera como futbolista.»

(T1). «Amado en todo el mundo, pero también vilipendiado por sus críticos, Neymar comparte los altibajos de su vida personal y su brillante carrera como futbolista.» Snowpiercer: Rompenieves (T3). «Los últimos humanos sobreviven en un tren que recorre una Tierra cubierta de hielo. Estos supervivientes intentan mantener un frágil equilibrio a bordo.»

(T3). «Los últimos humanos sobreviven en un tren que recorre una Tierra cubierta de hielo. Estos supervivientes intentan mantener un frágil equilibrio a bordo.» Soy Georgina (T1). «Esta es Georgina Rodríguez: madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana.»

(T1). «Esta es Georgina Rodríguez: madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana.» The Sinner (T4). «Un escalofriante asesinato conmociona a los habitantes de un pueblo. Un policía busca desesperadamente la verdad mientras lucha contra sus propios demonios.»

(T4). «Un escalofriante asesinato conmociona a los habitantes de un pueblo. Un policía busca desesperadamente la verdad mientras lucha contra sus propios demonios.» Tres canciones para Benazir. «Un afgano recién casado que vive en un campamento para desplazados se esfuerza por compaginar su sueño de alistarse en el ejército con sus responsabilidades familiares.»

Entra en catálogo:

La casa de la esperanza

La once

La posesión de Mary

La primera purga: La noche de las bestias

Love.Net

Venom

Apple TV+

Apple TV+ también estrena serie y no no pinta mal, sobre todo si estás pagando la suscripción…

The Afterparty no es una propuesta original: típica historia de un grupo de personas que se reúne para celebrar una ocasión especial y alguien aparece muerto, todos son sospechos…; pero, al mismo tiempo, está gustando a la crítica, lo cual no significa nada per se, aunque sirve de indicativo de que estamos ante algo digerible, que no es poco para los tiempos que corren. Y si no, que se lo digan a Netflix: muchas veces, menos es más.

Disney+

Por último, Disney+, que trae sus cosillas, pero en lo que se refiere a contenidos originales o exclusivos, solo cable destacar una nueva serie del universo de Marvel, que no del UCM.

De hecho, Marvel’s Hit-Monkey no es ni siquiera una serie original de Dianey+, sino una que se ha agenciado la plataforma para su distribución internacional, aunque se trata de una producción de Hulu. ¿Que de qué va? ¿Has escuchado alguna vez eso de «eres más peligroso que un mono con una pistola»?. Súmale un fantasma, pon Tokio de fondo y voilá.

Entra en catálogo: