Spotify, Neil Young y la calidad de sonido

Es mucho lo que le debemos a Spotify, y lo digo sinceramente. No fue la primera plataforma de streaming musical, pero sí la que logró popularizar este tipo de servicios y, por lo tanto, la responsable de que a día de hoy exista la modalidad de suscripción mensual para obtener acceso a grandes catálogos musicales. Con sus pros y sus contras, que obviamente también los tiene, no podemos negar que el servicio fue precursor de algo que, en la actualidad, ya forma parte del día a día de muchísimas personas.

Con los años, Spotify ha mostrado cierta capacidad de adaptación, y el principal ejemplo de ello lo encontramos en como ha sabido poner el foco en los podcasts, un tipo de contenido que ha contribuido sustancialmente al crecimiento de suscriptores. Sin embargo, en otros aspectos lleva tiempo mostrándose un tanto lenta, casi incluso carente de reflejos, algo que llama la atención si tenemos en cuenta cómo supo ver la oportunidad en su momento.

El ejemplo más claro de ello lo tenemos, sin duda, si hablamos de alta fidelidad. Y es que pronto se cumplirá un año desde que la compañía anunció Spotify HiFi, un anuncio muy poco concreto, eso sí, pues solo se indicaba que el servicio se lanzaría en algún momento de 2021 en algunos países. Así de genérico, sí, y por supuesto sin datos sobre la calidad de los archivos, el precio del servicio, etcétera. Poco más que un brindis al Sol que, a punto de terminar el primer mes de 2022, todavía no se ha materializado.

Spotify anunció Spotify HiFi a finales de febrero, y a principios de mayo Apple le dio la réplica anunciando Apple Music en alta fidelidad, y dando un buen golpe en la mesa al mantener el precio del servicio. Recordemos que, hasta entonces, los servicios de streaming de música en alta fidelidad eran más caros que los que ofrecen calidad estándar. De manera inmediata al anuncio de Apple, Amazon equiparó también el precio de su servicio de música HiFi al de la suscripción normal.

Así, aunque Spotify se adelantó en su anuncio (pero solo en su anuncio) Apple y Amazon, dos de sus principales rivales, fueron sustancialmente más rápidas en desplegar esta función. Y sorprende pensar que las cabezas pensantes de la compañía no imaginaran que su anuncio sería respondido por otras compañías, y por lo tanto que no estuviera preparada para adelantarse no solo en el anuncio, sino también en la puesta en marcha de lo anunciado.

Como recordarás, hace unos días te contamos el ultimátum planteado por Neil Young, que exigía la retirada del podcast de Joe Rogan, o de lo contrario la de su música del servicio. Spotify finalmente decidió mantener el contenido de Rogan y, en consecuencia, la música de Young ya no está disponible en el servicio. Pero el viejo rockero no se ha conformado con abandonaar el servicio, también ha vuelto a poner el foco en la calidad de sonido del mismo, algo que lleva siendo uno de sus frentes desde hace ya mucho tiempo.

Y es que, según Young, Spotify puede llegar a reducir la calidad de sonido hasta el 95%, dejando lo que escuchan sus usuarios en un 5% de la calidad original. Personalmente me parece una exageración, pues entiendo que habla del nivel de compresión, pero obvia las partes de la misma que no se traducen en pérdida de calidad. No obstante, Young tira a dar cuando afirma que otros servicios, como Apple Music, Amazon Music y Qobuz ofrecen el 100% de calidad, refiriéndose claro a sus opciones HiFi.

Anunciar algo y que más de un año después todavía no se haya materializado ha sido un enorme error de Spotify. Ha permitido que sus rivales se adelanten, y además a vuelto a traer a la conversación pública las críticas a la calidad «estándar» ofrecida por Spotify. Quiero pensar que habrán aprendido la lección, porque esto, en mi opinión, es algo que en el futuro se estudiará en las escuelas de negocio, como un claro de ejemplo de lo que no hay que hacer nunca, salvo que quieras ponerte en las manos de tu competencia.