Spotify Stream On: audio con calidad HiFi y nuevos podcasts

Bajo el nombre de Stream On, Spotify ha celebrado hoy un evento en el que nos ha mostrado algunos elementos clave de sus planes para este año. Y aunque no suponen una gran sorpresa, sí que pueden ser la clave para que 2021 sea un buen año para la compañía sueca, que pese a ser la decana y más reconocida de entre los servicios de streaming, se enfrenta a una feroz competencia que hace que su situación no sea todo lo desahogada que cabría esperar.

El principal anuncio de hoy ha sido algo que muchos usuarios llevan años esperando, al punto de que resulta sorprendente que Spotify todavía no hubiera avanzado en este sentido. La gran novedad es Spotify HiFi, la esperada versión del servicio en la que la música tendrá calidad CD, y con la que la compañía pretende enfrentarse principalmente a Tidal, a Amazon Music HD y a Deezer HiFi, los dos servicios de música en streaming más populares en la actualidad que ofrecen calidad HiFi.

De momento no se conocen demasiados detalles sobre Spotify HiFi. Según ha indicado la compañía, el servicio se lanzará en algún momento de este año y en algunos países, y aunque no lo han aclarado cabe imaginar que con parte de su catálogo. Tampoco sabemos ni el precio que tendrá, que sin duda será superior al de la suscripción estándar. Salvo sorpresas, podemos imaginar que se situará entre los 14,99 euros del servicio de Amazon y los 19,99 euros del elitista Tidal. Y quizá me equivoque, pero personalmente lo veo más cerca del primero que del segundo, o en una apuesta más arriesgada y ambiciosa, atreverse a un precio ligeramente inferior al de Amazon Music HD.

Y otra incógnita, probablemente la más importante, todavía no sabemos cuál será la calidad del sonido en Spotify WiFi. Sí que sabemos que la compañía lleva años realizando pruebas a este respecto, pero de momento no se ha revelado ningún dato al respecto. pero dado que se ha mencionado el término «calidad CD», podemos interpretar que en ningún caso bajará de 16-bit/44,1 kHz, y cabe esperar que lo mejore, pues en caso contrario se puede quedar corto en comparación con sus rivales.

La calidad HiFi es demandada cada día por más usuarios, que no tienen problema en pagar unos pocos euros más al mes, a cambio de poder disfrutar de sonido de alta calidad. Esto está también relacionado con la proliferación de auriculares de alta calidad que, claro, son un elemento fundamental para sacarle todo el partido a estos servicios. Es cierto que Spotify llega un poco tarde, pero por otra parte parece un momento adecuado, y si juega bien sus cartas, podría ser un movimiento bastante exitoso.



Por otra parte, y también como ya vimos venir hace tiempo, Spotify sigue reforzando su apuesta por los podcasts, un área de negocio en la que ha efectuado grandes inversiones, pero que hasta el momento no han sido tan rentables como cabía esperar. Aún así, parece que sus directivos siguen viendo posibilidades de crecimiento en este sentido, y por lo tanto van a hacer crecer su catálogo en este sentido, con contenidos que al menos a priori parecen muy interesantes y de lo más variados.

Entre los protagonistas de los mismos nos encontramos desde Renegades: Born in the US, un podcast conjunto de Barack Obama y Bruce Springsteen en el que departirán sobre la vida en Estados Unidos, hasta los hermanos Russo y David S. Goyer, lo que nos deja claro el interés que generan en Spotify los contenidos relacionados con los universos de Marvel (aunque en este caso no estarán relacionados) y DC, que sí que traerá a algunos de sus personajes más relevantes a Spotify en formato podcast.

Más información: For the records