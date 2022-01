Pese a ser una de las marcas chinas favoritas dentro de la gama alta, parece que OnePlus está preparando un inminente refuerzo dentro de sus terminales de gama media de la serie Nord. Según ha compartido ahora el popular informante indio Yogesh Brar, parece ser que la compañía estaría planeando la inminente llegada del nuevo OnePlus Nord 2T, una nueva actualización que apuntaría a reemplazar al actual OnePlus Nord 2, y que llegaría inicialmente a la India durante el próximo trimestre, entre los meses de abril y mayo.

Además, el informante también ha adelantado unos precios estimados que variarán entre las 30.000 y 40.000 rupias (entre 360 y 480 euros al cambio), manteniendo un precio muy similar al de su modelo original.

OnePlus is certainly taking a different approach this year

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 29, 2022