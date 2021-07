OnePlus Nord 2 5G, análisis: completando la gama media

OnePlus sigue con su apuesta por la gama media baja con el objetivo de crear smartphone que sigan su filosofía detallista pero que estén disponibles para todos los públicos. En este sentido ha presentado el OnePlus Nord 2 5G, una nueva edición de la gama Nord que pone al alcance de más bolsillos la posibilidad de tener un smartphone versátil y duradero.

Especificaciones OnePlus Nord 2 5G

Sistema operativo Android 11 personalizado con la capa OxygenOS 11.3 Pantalla Pantalla Fluid AMOELD de 6,43 con frecuencia de actualización hasta 90Hz Resolución FullHD+: 2.400 x 1.080 píxeles Procesador MediaTek Dimensity 1200-AI Memoria 8 o 12 GB de RAM Almacenamiento 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 Cámara frontal 32 MP (f/2.45) Cámara trasera Configuración triple:

·50MP (f/1.88)

·8 MP gran angular

·2 MP mono Conectividad Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C Batería 4.500 mAh con carga rápida de 65W Dimensiones 158,9 x 73,2 x 8,25 mm Peso 189 gramos Precio Desde 399 euros

Diseño

OnePlus se preocupa por proporcionar un diseño cuidado en cualquiera de sus smartphones. Aunque el cuerpo del OnePlus Nord 2 5G está hecho de plástico, tenemos un cristal protector que previene posibles arañazos.

Personalmente, la selección de colores que utiliza OnePlus para sus modelos me encantan. Su color azul, «Blue Haze» es suave y llamativo a la vez y gracias al tratamiento del cristal templado obtenemos diferentes tonos y reflejos de color según la luz que se refleje en el móvil.

OnePlus también muestra una especial dedicación en las carcasas oficiales y para este modelo tenemos nuevas versiones con distintos diseños a cada cual más atrevido.

En lo funcional, el OnePlus Nord 2 5G incluye solo incluye una conexión USB-C para conectar cables, una cámara delantera integrada en la esquina superior izquierda de la pantalla, sin notch, y tres cámaras traseras. Conserva también el botón rocket para cambiar el modo del teléfono de forma rápida cuando lo necesitemos.

La pantalla es de 6,43 pulgadas y pesa 189 gramos por lo que es un móvil muy cómodo de manejar y de guardar, apto para prácticamente cualquier bolsillo o bolso. El móvil indicado si lo que buscamos es comodidad y no una segunda pantalla en la que consumir contenido digital de manera habitual.

Pantalla

En su parte delantera encontraremos una pantalla Fluid AMOLED de 6,43 pulgadas con una frecuencia de refresco de 90Hz, cualidad que comienza a tomar cada vez más presencia entre los dispositivos de esta gama, como ya pudimos ver en el OnePlus Nord CE 5G, pero que todavía supone un punto diferenciador importante.

Además, el OnePlus Nord 2 proporciona una experiencia visual más vívida y dinámica gracias a sus nuevas funciones como el Aumento de color por IA y Aumento de resolución por IA, que mejoran los colores y aumentan la resolución de las aplicaciones más populares. Y es que en su interior esconderá un chipset MediaTek Dimensity 1200-AI que según el anuncio ha sido modificado específicamente para este terminal para «mejorar la capacidad fotográfica, la pantalla, ofrecer mejores tiempos de respuesta y la ejecución de juegos más fluidos».

Cámaras

OnePlus tiene claro que aunque el usuario decida recortar en rendimiento, la fotografía siempre será un factor de decisión importante a la hora de hacerse con un nuevo terminal, por eso en el OnePlus Nord 2 5G han apostado por ofrecer la mejor cámara al precio más reducido y para ello han tirado del mejor software para conseguir mediante IA una mejora automática de las fotos que tomemos.

Aportando importantes mejoras en la fotografía nocturna con OIS y el sensor principal Sony IMX766 de 50MP, que es capaz de capturar un 56% más de luz que el Sony IMX586 del primer Nord. Con el modo Paisaje Nocturno Ultra, una versión mejorada del modo Paisaje Nocturno de OnePlus, los usuarios pueden hacer fotos mejores y más brillantes en condiciones de poca luz con solo 1 lux de iluminación.

Así pues, completando este apartado, también encontraremos una segunda cámara principal gran angular de 8MP con un campo de visión de 119,7 grados y un sensor monocromático de 2MP; además de una una cámara selfie de 32MP en la parte frontal, con un sensor Sony IMX615, la cámara frontal de mayor resolución en un dispositivo OnePlus hasta la fecha.

Batería y rendimiento

En cuanto a la batería, el OnePlus Nord 2 5G cuenta con una batería de doble celda de 4500 mAh con la tecnología de carga rápida Warp Charge 65, capaz de cargar del 0 a 100% en menos de 35 minutos, con una carga adaptativa para mantener una buena salud de la misma mientras se carga durante la noche. Que también podemos ver en el OnePlus 9, la diferencia es que en este caso no incluye carga inalámbrica.

En cuanto al rendimiento, contamos con un SoC construido con una CPU ARM de 8 núcleos (Cortex-A78 y Cortex-A55) y una GPU Arm Mali-G77 MC9, que proporciona un rendimiento de la CPU un 65% más rápido y un 125% de rendimiento de la GPU en comparación con el rendimiento de los OnePlus Nord lanzados el año pasado.

Software: OxygenOS 11.3

Lo primero que nos llama la atención sin duda es la presencia del sistema operativo OxygenOS 11.3, el software más rápido y con mayor capacidad de respuesta de OnePlus hasta la fecha, incorporando mejoras significativas en el modo oscuro, el modo Zen, en funciones de manejo con una sola mano y varias opciones de visualización permanente (AOD).

Conclusiones

La gama media cada vez está más completa, parece imposible meter un móvil más, pero los buenos resultados que ha obtenido OnePlus con la gama Nord les ha animado a mejorar sus terminales y dedicarles tiempo y cuidado a aquellos que no pueden dedicar grandes presupuestos en un móvil nuevo.

El OnePlus Nord 2 5G, es un buen terminal. Es muy cómodo en la mano, es contenido, no abusa de una pantalla que no vamos a utilizar y que nos consumiría batería, su cámara se centra en mejorar las fotos allá donde nuestra pericia no llega y nos aguanta un día entero de redes sociales. Todo esto sin llegar a los 400 euros lo que lo convierte en un candidato a considerar si queremos renovar nuestro terminal y a la vez no le exigimos demasiado.