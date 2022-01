El jefe de la renovada división Intel Graphics ha salido a contestar una carta abierta de PC Gamer donde exponen la «pesadilla del mercado gráfico» y piden al CEO del gigante del chip, Pat Gelsinger, un esfuerzo para que su re-entrada en el sector de las gráficas dedicadas sirva como solución.

Ya sabes cómo están las cosas. La escasez de componentes por el parón de las fábricas durante los peores momentos de la pandemia del COVID; los millones de personas que ahora trabajan desde casa y que han necesitado de nueva infraestructura, y el aumento del valor de las criptomonedas, han provocado la peor crisis del mercado gráfico que se recuerda.

La gran demanda ha acabado con las existencias y como la cadena de suministro no es capaz de renovar el inventario los precios se han disparado hasta un nivel escandaloso. Los insaciables criptomineros siguen acaparando todo lo que pueden y la mafia de los revendedores que PC Gamer llama «cabrones oportunistas» ganan más dinero que los minoristas oficiales.

Éstos, a su vez, están aprovechando la crisis para aumentar sus propios márgenes y el poco inventario que se pone a la venta llega a un coste disparatado. Los fabricantes tampoco han aportado soluciones reales salvo anunciar modelos «económicos» que llegan al mercado al doble de precio de los oficiales y que encima son «refritos» con tecnologías muy superadas. Si metes todo ello en la coctelera entenderás la penosa situación que vivimos: un gran problema para la industria y en particular para la comunidad de juegos en PC.

No hay milagros aquí e Intel tiene sus propios problemas de producción, pero no cabe duda que la llegada de un tercer gran fabricante debe animar el mercado, aumentar el stock y bajar los precios. Intel no es cualquiera. Ya es el primer productor global de chips gráficos (gracias a las integradas en sus procesadores) y su vuelta a la comercialización de tarjetas gráficas dedicadas (después de 20 años) es una bendición. Si cumple lo que promete.

Y es que dice PC Gamer en su carta abierta lo que algunos tememos. Que «no está en el interés de NVIDIA o AMD cambiar la estructura de precios de las GPU para mejor. Y eso significa que si alguna vez hubo un momento para que Intel regresara a la industria de las tarjetas gráficas, es ahora. Si puede presentar una gama de GPU Arc Alchemist al nivel que citan las filtraciones, en un volumen medio decente y socavar a la competencia… bueno, eso le ganará instantáneamente los corazones y las mentes de toda una generación de jugadores de PC».

«Y no necesita tener la GPU más poderosa para lanzar la mejor tarjeta gráfica de 2022, solo necesitamos que funcione de manera competitiva y tenga un precio a un nivel moderado«. Raja Koduri, el jefe de la división de Intel Graphics, ha respondido a este artículo en Twitter. «Estoy con vosotros. Este es un gran problema para los jugadores de PC y la industria en general»:

I am with you, @pcgamer. This is a huge issue for PC gamers and the industry at large. @IntelGraphics is working hard to find a path towards the mission – getting millions of Arc GPUs into the hands of PC gamers every year https://t.co/bknQOvUMti

— Raja Koduri (@Rajaontheedge) January 29, 2022