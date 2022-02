La compañía de las alas ha presentado el Moto G Stylus 2022, un smartphone que posiciona directamente en lo que podemos considerar como gama media, y que supone una renovación modesta frente a la generación anterior, y que mantiene el lápiz óptico como principal seña de identidad. Este accesorio nos permitirá interactuar a otro nivel con el smartphone, y dar rienda suelta a nuestro lado más creativo.

A nivel de diseño, el Moto G Stylus 2022 adopta un enfoque clásico, ya que parte de la misma base que hemos visto en otros terminales de Motorola. En la parte frontal vemos un acabado todo pantalla con unos bordes contenidos, y una cámara integrada en una isleta flotante circular. En la parte trasera vemos el clásico logotipo de Motorola, que está situado en la parte central, y en la esquina superior izquierda está ubicada la isleta que da cobijo a las tres cámaras traseras.

No tenemos detalles sobre su calidad de construcción, pero dado que se trata de un modelo de gama media, y viendo su precio de venta, creo que lo más probable es que acabe repitiendo la terminación en plástico del Moto G Stylus 2021. La pantalla estará protegida, eso sí, por una capa de cristal. Sin más, vamos a entrar de lleno a ver sus claves a nivel de hardware.

Especificaciones del Moto G Stylus 2022

Pantalla IPS de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 90 Hz.

SoC MediaTek Helio G88 (fabricado en nodo de 12 nm) con CPU de ocho núcleos, divididos en dos núcleos Cortex-A75 y seis núcleos Cortex-A55.

GPU Mali-G52 MC2.

6 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara principal de 50 MP con apertura f/1.9, gran angular de 8 MP con apertura f/2.2 y sensor de profundidad de 2 MP con apertura f/2.2.

Cámara frontal de 16 MP con apertura f/2.2.

Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0.

Lector de huellas dactilares montado en el lateral.

Batería de 5.000 mAh.

Lápiz óptico.

Android 11 como sistema operativo con la capa My UX de Motorola.

Medidas y peso: 170.2 x 75.9 x 9.5 mm, 216 gramos.

El Moto G Stylus 2022 encaja a la perfección dentro de la gama media, aunque su SoC es el único punto que, en general, me parece que desentona un poco. Con esto no quiero decir que no vaya a ser capaz de ofrecer un rendimiento aceptable, sino a que hay opciones mucho más interesantes dentro de la serie Dimensity de la propia MediaTek que no deberían haber aumentado mucho el precio de venta.

Y hablando del precio de venta, el Moto G Stylus 2022 estará disponible a partir del 17 de febrero, pero solo en Estados Unidos, donde tendrá un precio de 299 dólares. Cabe esperar que, en los próximos días, empiece a llegar a otros mercados, incluido el español. Desconocemos su precio oficial en nuestro país, pero es probable que, tras convertir divisa y aplicar impuestos, acabe rondando entre los 300 y los 349 euros.