GeForce Now está de celebración. El conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA cumple dos años, y para celebrarlo el gigante verde ha confirmado que, a lo largo de esta semana, podremos conseguir recompensas en Eternal Run, World of Warships, y también en otros títulos que todavía no han sido anunciados. Estad atentos si queréis conseguir todos esos regalos.

Por otro lado, NVIDIA también ha aprovechado para confirmar que, durante el mes de febrero, llegarán a GeForce Now un total de 30 juegos, y nos ha facilitado la lista completa con todos esos lanzamientos. En ella podemos ver nombres importantes, como el esperado Dying Light 2, por ejemplo, que hace una implementación espectacular del trazado de rayos.

Juegos que llegarán a GeForce Now en febrero

Life is Strange Remastered (Steam, 1/2/22).

Life is Strange: Before the Storm Remastered (Steam, 1/2/22).

Dying Light 2: Stay Human (Steam y Epic Games Store, 4/2/22).

Warm Snow (Steam 3/2/22).

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Steam y Epic Games Store, 7/2/22).

Sifu (Epic Games Store, 8/2/22).

Diplomacy is Not an Option (Steam, 9/2/22).

SpellMaster: The Saga (Steam, 16/2/22).

SCP: Pandemic (Steam, 22/2/22).

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition (Steam, 22/2/22).

Martha is Dead (Steam y Epic Games Store, 24/2/22).

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam).

AWAY: The Survival Series (Steam y Epic Games Store).

Citadel: Forged With Fire (Steam).

Escape Simulator (Steam).

Galactic Civilizations III (Steam).

Haven (Steam).

Labyrinthine Dreams (Steam).

March of Empires (Steam).

Modern Combat 5 (Steam).

Parkasaurus (Steam).

People Playground (Steam).

Police Simulator: Patrol Officers (Steam).

Sins of a Solar Empire: Rebellion (Steam).

Train Valley 2 (Steam).

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children (Steam).

Truberbrook (Steam).

Two Worlds Epic Edition (Steam).

Valley (Steam).

The Vanishing of Ethan Carter (Steam y Epic Games Store).

Junto a cada juego podemos ver las plataformas en las que estará disponible, y también la fecha de llegada. Por ejemplo, el citado Dying Light 2 llega mañana (4/2/22), y SpellMaster: The Saga estará disponible a partir del 16 de febrero (16/2/22).

Recordad que, con GeForce Now, no hay que volver a comprar los juegos que ya tengáis en las principales plataformas de distribución digital de juegos. La vinculación de cuentas es muy sencilla y funciona sin problemas, algo que pude comprobar cuando analicé la versión RTX 3080 de GeForce Now, ya que, por ejemplo, tengo Cyberpunk 2077 comprado en Good Old Games, y pude jugarlo a la perfección a través de dicho servicio.

Para utilizar GeForce Now solo necesitas un equipo que cumpla con los requisitos mínimos, una conexión a Internet estable y con una velocidad de, al menos, 15 Mbps para jugar en resolución 720p y 60 FPS. Tened en cuenta que la velocidad de conexión importa, pero la latencia y la estabilidad de la misma serán fundamentales para disfrutar de una buena experiencia. A mayor resolución y tasa de FPS, mayor velocidad necesitaremos. Así, para la modalidad RTX 3080 debemos contar, al menos, con una velocidad de 50 Mbps.

La modalidad gratuita sigue estando disponible, así que podéis probar GeForce Now sin tener que gastar dinero. Esto es algo muy positivo, y muy útil, ya que os permitirá disfrutar de todos esos juegos que vuestro PC no pueda mover por las limitaciones de su hardware.