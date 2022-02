El gigante de la manzana mordida ha anunciado «Tap to Pay», una nueva función con la que Apple ha convertido el iPhone en un datáfono, y es que gracias a esa característica podremos realizar, y aceptar, pagos utilizando dicho smartphone, y sin contacto, aunque estará limitada a una serie de modelos concretos, un tema que tocaremos más adelante.

Por el principio. Lo primero que debemos tener claro es que «Tap to Pay» no necesitará de ningún tipo de software, ni de hardware, adicional. Tan solo hará falta un iPhone compatible, según Apple, y una tarjeta de crédito o débito. También podremos utilizar otro iPhone o incluso un Apple Watch para realizar y aceptar pagos, es decir, podremos acercar un iPhone a otro iPhone para realizar un pago. Acercamos la tarjeta, el iPhone o el Apple Watch, y listo.

Apple ha confirmado que esta nueva característica estará disponible también para los desarrolladores, lo que significa que estos podrán integrarla, si lo desean, como opción de pago en sus propias aplicaciones. Obvia decir que, para los particulares, esta nueva función se traduce en una mayor comodidad, y también debería ofrecer una mayor seguridad. Para profesionales y autónomos también supone un valor importante, y les permitirá prescindir del clásico datáfono.

¿Qué smartphones y tarjetas serán compatibles con Apple «Tap to Pay»?

Apple ha confirmado que este servicio será compatible con un iPhone Xs o superior, y también con las principales tarjetas de crédito y débito, incluyendo American Express, Discover, Mastercard y Visa. Esto se traduce en un amplio soporte, pero no debemos olvidar que la compañía de la manzana también ha indicado que, al final, esta función será compatible con «otro tipo de cartera digital» basada en NFC.

Por lo que respecta a los iPhone soportados, vemos que solo los modelos más actuales se podrán utilizar con Apple «Tap to Pay» (el iPhone Xs llegó al mercado en 2018). Quedan fuera los iPhone X, iPhone 8-8 Plus y todos los modelos anteriores. Creo que Apple podría haber afinado un poco mejor el soporte en este sentido, pero en cualquier caso no es nada nuevo en el universo de Cupertino, y es que, normalmente, las funciones más avanzadas se suelen limitar a los dispositivos y equipos más modernos.

En materia de seguridad, la compañía de la manzana ha confirmado que este método de pago utiliza las mismas medidas de protección que Apple Pay, así que cualquier transacción que hagamos se cifra y se procesa utilizando un «elemento seguro», un circuito integrado a prueba de manipulaciones que garantiza la integridad y la seguridad de la operación.

El despliegue de «Pay to Tap» tendrá lugar primero en Estados Unidos, y se empezará a utilizar a finales de este mismo año. Posteriormente se irá extendiendo al resto del mundo, pero todavía no tenemos una fecha exacta de su llegada a España, así que solo podemos esperar.