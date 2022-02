Disney+ prueba las retransmisiones en directo

Desde su lanzamiento, Disney+ no lo ha tenido fácil, puesto que se enfrenta a otros servicios bastante consolidados, como Netflix o HBO, y aunque cuenta con algunas franquicias indudablemente muy exitosas (Star Wars, Marvel, Pixar, etcétera) sumadas a sus propias producciones, lo cierto es que su oferta no es de las más variadas del mercado, por lo que es posible, tras unos meses suscrito al servicio, tener la sensación de que uno ya ha visto todo lo que ésta tiene que ofrecer.

Este problema se complica por el interés de los estudios de tener sus propias plataformas o, en el peor de los casos, llegar a acuerdos especialmente suculentos con las ya existentes. Ojo, que en este punto Disney+ ya jugó el papel contrario, al retirar muchas de sus producciones de otras plataformas, principalmente de Netflix, que perdió, por ejemplo, un buen puñado de títulos de Marvel. Son este tipo de movimientos, por su parte, los que han impulsado a las plataformas a apostar más por la producción propia.

Sea como fuere, y aunque la llegada de Star a Disney+ supuso una relevante mejoría, a día de hoy sigue pareciendo difícil que el servicio pueda competir, en cantidad de contenidos, con algunos de sus principales rivales y, en consecuencia, sus ejecutivos deben llevar ya algún tiempo pensando en alternativas. Y ahora es posible que hayan tocado una tecla que, de gestionarse adecuadamente, pueda marcar una importante diferencia: los directos.

Pero no, no estoy hablando de que Disney+ se esté planteando competir con Twitch y servicios similares. No, a lo que me refiero es a la retransmisión, en directo, de eventos que puedan resultar interesantes para sus suscriptores. Y según podemos leer hoy en Yahoo! Finance, Disney+ ha realizado una prueba al respecto al retransmitir, en directo, el evento de anuncio de las películas nominadas a los Oscar 2022.

La transmisión ha estado disponible para los usuarios de Disney+ en Estados Unidos, y ha transcurrido sin incidentes y con fluidez. No obstante, a este respecto es importante destacar que Disney+ no era la única plataforma que lo ha emitido, pues también lo han hecho Hulu, Good Morning America, ABC News Live (que también es propiedad del grupo Disney, y que será la responsable de la retransmisión de los Oscar en Estados Unidos este año) y el sitio web de los Oscar. De esta manera, el servicio ha tenido la posibilidad de realizar una prueba que no resultara demasiado exigente para su infraestructura.

Tras la transmisión, la compañía ha confirmado que realizarán más pruebas de este tipo en el futuro, lo que nos indica que el feedback obtenido por el directo de hoy ha debido ser positivo, y que probablemente esta sea una de las apuestas por parte de Disney+ para su futuro inmediato.