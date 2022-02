Si me dicen que las decisiones de comunicación de Meta son obra de Don Ramón del Valle-Inclán, no podría sino ponerme en pie y aplaudir el legado póstumo del padre del esperpento. Aunque también podemos adjetivarlo de otras maneras. La parte mala es que son demasiado groseras como para emplearlas aquí. Pero en esta ocasión confieso que este es otro de esos casos en los que no me faltan ganas de hacerlo, y cuando leas esta noticia, seguramente tú pensarás lo mismo.

O vives en Marte o has tenido que leer, entre ayer y hoy, que Meta amenazaba con llevarse Facebook e Instagram de Europa, ¿verdad? Nuestros compañeros de MuyComputerPRO informaron puntualmente sobre ello, y tanto ayer como hoy éste ha sido un tema de conversación de lo más recurrente en las redes, con reacciones que van desde las críticas a Meta por no querer ajustarse al marco legal europeo y pedir su modificación, hasta un océano de bromas y memes planteando un futuro sin Facebook e Instagram.

Sin embargo, y según podemos leer hoy en el blog de la compañía, Meta niega haber amenazado con irse de Europa. La publicación tiene como título «Meta no amenaza en absoluto con irse de Europa» y empieza fuerte. Cito textualmente: «Ha habido informes en la prensa de que estamos «amenazando» con abandonar Europa debido a la incertidumbre sobre los mecanismos de transferencia de datos entre la UE y los EE. UU. Esto no es verdad.»

Eso en el primer párrafo. Ahora bien, ¿qué pasa si, en esa misma publicación, saltamos al segundo? Lo reproduzco, de nuevo, textualmente:

«No tenemos absolutamente ningún deseo de retirarnos de Europa; por supuesto que no. Pero la simple realidad es que Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la UE y los EE. UU. para operar nuestros servicios globales. No estamos solos. Al menos otras 70 empresas en una amplia gama de industrias, incluidas diez empresas europeas, también han planteado los riesgos relacionados con las transferencias de datos en sus declaraciones de ganancias.»

Dicho de otra manera, Meta afirma que depende de las transferencias de datos entre Europa y Estados Unidos para poder operar sus servicios. En este punto es importante recordar que las regulaciones de la Unión Europea prohíben este tipo de movimientos. Los datos de los ciudadanos europeos deben ser procesados, obligatoriamente, en servidores que se encuentren dentro de los límites de la UE.

Y entonces, si Meta no ha amenazado con irse de Europa, ¿ya están los medios inventándose cosas? ¿Es acaso este un ejemplo más de la omnipresencia de las noticias falsas (sí, esas que Facebook aseguraba perseguir, pero que luego no parecía perseguir tanto)? ¿O corresponde quizá a la filtración indiscreta de algún empleado de la compañía, que no tiene respaldo oficial? ¿De dónde viene esa mentira que Meta afirma que estamos reproduciendo los medios?

Como empresa cotizada en Estados Unidos, Meta tiene la obligación legal de presentar determinada documentación a la SEC, el regulador estadounidense responsable de los mercados. Por ejemplo, cuando una compañía como Meta presenta sus resultados, independientemente de que lo haga en un evento retransmitido en directo, en un acto presencial o en el Metaverso (es curioso que Meta no escogiera su producto estrella para este acto, ¿verdad?), debe presentar la documentación necesaria a la SEC que, a su vez, la hace públicamente disponible a través de su web.

¿Y qué podemos leer si le damos un ojo a la documentación de Meta hecha pública por la SEC? Pues una vez más, vuelvo a citar, y en esta ocasión ni siquiera lo traduzco, para no cambiar ni una letra de lo comunicado por la compañía:

» If a new transatlantic data transfer framework is not adopted and we are unable to continue to rely on SCCs or rely upon other alternative means of data transfers from Europe to the United States, we will likely be unable to offer a number of our most significant products and services, including Facebook and Instagram, in Europe, which would materially and adversely affect our business, financial condition, and results of operations.»

Y ahora sí, traducido:

«Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los CCE o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría material y negativamente a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones.»

Dicho de otra manera, si la Unión Europea no modifica las reglas de protección de datos de sus ciudadanos, Meta ve probable no poder seguir ofreciendo servicios como Facebook e Instagram en el viejo continente. Y esta es la posibilidad que plantea, no la de adaptarse a dicho marco legal, aunque por otra parte pretenda negociar un cambio en dichas normas, lo que es totalmente legítimo.

Hoy tenía pensado escribir definiendo la afirmación, esta afirmación de Meta, como una bravata que, seguramente, le saldría mal. La sorpresa me la he llevado al comprobar que ni siquiera me han dado tiempo para ello. Y lo que me ha dejado con la boca abierta es que afirmen que la información que hemos dado muchos, muchísimos medios de comunicación, no es cierta. Todavía estoy terminando de procesar la afirmación de Meta que indica que los medios que hemos reproducido el contenido del informe que presentó la compañía a la SEC hemos afirmado algo que no es cierto.

¿Qué era entonces la afirmación que he reproducido anteriormente, y que sale de un documento oficial de Meta? ¿Una medida de presión? ¿Un brindis al sol? ¿Un farol como en el póker? Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Quizá Meta debería entender eso, en vez de acusar a los medios de desinformar. Y lo que cada día tengo más claro es que entiendo perfectamente a John Pinette, ex-responsable de relaciones públicas de Meta, que abandonó la compañía hace un mes. Creo que puestos como el suyo no están pagados, ni con todo el oro del mundo.

Creo que todos teníamos claro, desde el principio, que Meta no abandonaría Europa, y mi impresión personal es que no esperaban que ese párrafo de su presentación de resultados trascendiera públicamente. Y que al comprobar que no ha sido así y que medio mundo se ha hecho eco, ahora pretende dar marcha atrás. Una actitud que entendería, por ejemplo, en un adolescente, pero no en una multinacional como ésta.