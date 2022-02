Elgato ha presentado hoy el Key Light Mini, una solución centrada en la iluminación con la que la compañía ha respondido a las nuevas necesidades de los streamers profesionales, y lo ha hecho de una manera tan interesante como curiosa: apostando por un diseño compacto y totalmente libre de cables. Sí, habéis leído bien, con el Key Light Mini podremos disfrutar de una iluminación profesional sin cables, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones.

Una buena iluminación nos permitirá mostrar a nuestros seguidores nuestra mejor cara, pero para conseguirlo puede que tengamos que afrontar varios problemas. Uno de los más habituales es el espacio, y es que no todo el mundo tiene sitio suficiente para poder instalar un sistema de iluminación con calidad profesional. También puede darse el caso de que, simplemente, no podamos integrar fácilmente un nuevo sistema de iluminación en la gestión del cableado que tenemos hecha, o que simplemente nos aterre la idea de tener que lidiar con más cables.

Pues bien, el Key Light Mini de Elgato pone fin a todos esos problemas, y lo hace de una manera efectiva y positiva para el usuario, ya que no nos obliga a renunciar a nada, y tampoco nos impone ningún tipo de carga. Suena bien, ¿verdad? Estoy seguro de que estás deseando descubrir todas sus claves y leer cómo ha sido nuestra experiencia. No te voy a hacer esperar, nos lanzamos de pleno al análisis, aunque no sin antes dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del Key Light Mini. Ahora sí, ponte cómodo, que empezamos.

Elgato Key Light Mini, primer vistazo

¿Qué es exactamente el Key Light Mini? Como os he adelantado al principio, se trata de una solución de iluminación muy compacta, portátil y libre de cables que puede funcionar de una manera totalmente independiente, aunque si queremos sacarle el máximo partido lo ideal es utilizarlo con la aplicación dedicada Control Center. Dicha aplicación es totalmente gratuita, y es compatible tanto con Windows como con macOS, Android y iOS.

Nada más sacarla de la caja me llamó mucho la atención su diseño, y es que el Key Light Mini me recordó bastante a una tablet de pequeño formato. La línea que ha utilizado Elgato para diseñar el chasis es muy clásica, y combina un acabado plano con esquinas redondeadas. En un lateral tenemos los botones de encendido y apagado y de reinicio, la rueda que nos permite ajustar el brillo y la temperatura de la iluminación, y también un puerto USB Type-C que, como habréis podido imaginar, se utiliza para recargar la batería del Key Light Mini.

La interfaz de controles dedicados que trae el Key Light Mini es muy sencilla, pero eficiente. Solo tenemos que mantener pulsado el botón de alimentación durante cinco segundos para encenderla, y si queremos apagarla bastará con repetir esa acción. Al encenderlo, el Key Light Mini se pondrá en modo de búsqueda de red Wi-Fi, lo que significa que podremos vincularlo a nuestra red y controlarlo desde cualquier dispositivo compatible que esté conectado a esa red, gracias a la aplicación Control Center.

En general, la calidad de construcción que presenta el Key Light Mini raya a un gran nivel. Tiene una terminación sólida que transmite muy buenas sensaciones al tacto, y ofrece diferentes opciones de uso, gracias a su diseño portátil y a su terminación magnética en la parte posterior, que nos permite adherirlo a cualquier superficie metálica. Así, por ejemplo, si necesitamos crear una fuente de luz delante del monitor, pero no tenemos espacio para una lámpara LED con trípode no pasa nada, podremos montarlo como una solución «flotante» que apenas ocupará espacio.

Por contra, si preferimos utilizarlo con un trípode clásico no tendremos tampoco ningún problema, ya que el Key Light Mini también cuenta con un espacio dedicado que nos permitirá realizar un montaje muy sencillo. Esto le confiere una gran versatilidad, puesto que podemos utilizar el Key Light Mini tanto para iluminar cualquier espacio interior como para llevarlo con nosotros de aventura montado en un trípode.

Especificaciones del Key Light Mini

Tras este primer contacto, estamos listos para entrar de lleno a ver las características técnicas más importantes del Key Light Mini. Este sistema de iluminación portátil utiliza un panel LED que es capaz de alcanzar un brillo máximo de 800 lúmenes, tiene un rango de luz fría-luz cálida (temperatura) de 2.900-7.000 K, lo que significa que podemos generar una iluminación con la calidad de un atardecer, pero también con el toque gélido del azul ártico.

Los LEDs que ha utilizado Elgato para dar vida al Key Light Mini son del conocido fabricante OSRAM, y tienen una calidad premium, lo que se traduce en una elevada fiabilidad, y en una alta calidad. La iluminación que ofrece el Key Light Mini no solo mantiene una intensidad constante, sino que además no produce ningún tipo de parpadeo. Para que la iluminación se distribuya de una manera intensa pero sin que resulte molesta para tus ojos, el Key Light Mini utiliza un frontal de plástico multicapa que, como veremos más adelante, consigue un resultado perfecto.

El Key Light Mini viene con una batería inteligente de 4.000 mAh que, según Corsair, es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 4 horas de uso continuado (al 50% de brillo) por cada carga. Esto nos da margen más que suficiente para completar, sin problemas, sesiones de streaming muy largas, y para aventurarnos en proyectos fuera de casa sin tener que preocuparnos por la batería. Para su recarga, solo tenemos que conectarla a través del cable USB Type-C.

Para que la conectividad no sea un problema, el Key Light Mini es compatible con Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, lo que quiere decir que puede trabajar tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz, y soporta cifrado WPA2 + AES. Como hemos dicho anteriormente, podemos vincularla fácilmente a nuestra red Wi-Fi y controlarla a través de la aplicación Control Center, que es gratuita. Tened en cuenta, no obstante, que solo es compatible con macOS 10.14 o superior, Windows 10 de 64 bits, iOS 13 o superior y Android 6.0 o superior.

Podemos fijarla a cualquier superficie metálica gracias a su base magnética, y también podemos montarla en cualquier trípode o punto de sujeción de 1/4 pulgadas. El Key Light Mini tiene unas medidas de 147 x 100 x 17 mm y un peso de 300 gramos. Su precio de venta es de 99,99 euros, IVA incluido.

Key Light Mini, nuestra experiencia

Como os he adelantado en el primer contacto con el Key Light Mini, podemos utilizar este sistema de iluminación portátil de diferentes formas. Así, por ejemplo, podemos utilizarlo directamente con las manos, sujetándolo y orientándolo hacia nosotros, ya que es muy compacto y ligero, y se puede manejar fácilmente con una sola mano. También podemos fijarlo a una superficie metálica, gracias a su base imantada, y tenemos otra opción más, montarla sobre un trípode o sobre cualquier otra base que utilice el formato de 1/4 pulgadas.

Por otro lado, también podemos utilizar el Key Light Mini de forma totalmente autónoma, sin tener que conectarlo a ningún tipo de dispositivo, y sin renunciar a ninguna de sus funciones, ya que la rueda lateral funciona como interruptor que nos permite alternar entre el nivel de brillo y la temperatura del color. Si vamos a utilizarla al aire libre, esto supone un valor importante ya que podremos controlarla sin tener que recurrir al smartphone. Para alternar entre ambas funciones, solo tenemos que mantener pulsada la rueda durante un breve periodo de tiempo. Si queremos volver al ajuste del nivel de brillo, repetiremos dicha pulsación.

Si la vamos a utilizar en casa, podemos vincularla a nuestra red Wi-Fi y controlarla desde nuestro PC o Mac, y también desde cualquier dispositivo Android o iOS compatible. El proceso de vinculación es muy sencillo, ya que solo tenemos que descargar la aplicación Control Center. Una vez que la hayamos descargado e instalado, encendemos el Key Light Mini y abrimos la aplicación Control Center.

Vamos ahora con el proceso de vinculación. Elegimos la opción «añadir un nuevo accesorio», y seleccionamos el resultado «Elgato Key Light Mini». Ahora nos toca elegir la red Wi-Fi a la que queramos vincularlo. El Key Light Mini es compatible con redes Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, así que no tendremos ningún problema de compatibilidad. Con todo, por cuestiones de estabilidad y de interferencias, os recomiendo optar por el Wi-Fi 5 siempre que sea posible. Introducimos la contraseña de nuestra red y listo, ya podemos empezar a utilizar el Key Light Mini.

A través de la aplicación Control Center podremos apagar y encender el Key Light Mini, tendremos acceso a los ajustes de nivel de brillo y de temperatura de la luz. Este último ajuste es muy importante, ya que nos permite generar efectos únicos y totalmente adaptados a la experiencia que queramos ofrecer a nuestra audiencia. Por ejemplo, si elevamos la temperatura crearemos un ambiente más cálido, y la luz tendrá un tono cada vez más anaranjado. Por contra, si bajamos la temperatura estaremos creando un ambiente más «serio», y la luz tendrá un tono más azulón.

El proceso de configuración del Key Light Mini es muy sencillo. No he tenido el más mínimo problema para utilizarlo con un PC basado en Windows 10 y con un iPhone 8 Plus, y también ha funcionado de maravilla como fuente de iluminación independiente. La calidad de la iluminación es, como podéis ver en las imágenes adjuntas, simplemente fantástica. Obviamente no llega al nivel del sistema de iluminación Elgato Key Light Air que analizamos hace un par de años, pero es normal, ya que se trata de soluciones distintas.

La autonomía también raya a un gran nivel. Dependiendo del ajuste de brillo que utilicemos podemos superar las cuatro horas de máximo (si bajamos del 50%), pero debemos tener presente que ocurrirá lo contrario si decidimos subir el brillo por encima de ese nivel. Con todo, al final la autonomía es suficiente para poder grabar contenidos sin tener que tirar de cable, y la calidad de la iluminación es, como ya hemos visto, excelente. Por último, aunque no por ello menos importante, el Key Light Mini se integra a la perfección con el Stream Deck, lo que significa que podemos utilizarlo para controlarlo de forma directa.

Notas finales: Crea una iluminación perfecta en cualquier lugar

Eso es, precisamente, lo que te permite el Key Light Mini. Con este sistema de iluminación, Elgato ha conseguido dar un importante paso adelante en el mundo de la iluminación profesional móvil, y lo mejor es que lo ha hecho combinando un diseño versátil que puede adaptarse a cualquier situación, una experiencia de uso sencilla e intuitiva, tanto que cualquier persona podrá sacarle el máximo partido desde el primer momento, y manteniendo un precio razonable.

El Key Light Mini me ha dejado muy buenas sensaciones, y eso que no me dedico profesionalmente al mundo del streaming. También me ha gustado lo bien que funciona para generar efectos de iluminación con diferentes temperaturas en distintas habitaciones. Esto le confiere un importante valor añadido, ya que cuando no lo utilices para lucir tu mejor cara puedes emplearlo para dar un toque de luz cálida a tu habitación, o a cualquier otro espacio de tu hogar.

Si buscas un sistema de iluminación profesional pero el espacio es un problema, o si quieres olvidarte de los cables y poder grabar contenidos en exteriores, o en cualquier rincón de tu hogar sin que la luz sea un problema, el Key Light Mini es, sin duda, una de las mejores soluciones que encontrarás en el mercado, tanto por su calidad de construcción como por su flexibilidad, su autonomía y la calidad de su iluminación.