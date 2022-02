Imprimir fotos es una manera estupenda de inmortalizar momentos únicos, y gracias a HP Instant Ink ya no será un pequeño lujo. Como sabréis los que lleváis tiempo utilizando una impresora, cuando imprimimos una fotografía se produce un alto consumo de tinta, y esto representa un coste muy elevado, sobre todo si utilizamos el modo de alta calidad.

El alto coste que representa imprimir fotos hizo que muchos de nosotros, entre los que yo mismo me incluyo, acabásemos minimizando este tipo de impresiones, y que diéramos un mayor protagonismo al formato digital. En cierta forma es una manera de ahorrar, pero qué queréis que os diga, no es lo mismo. Yo, y estoy seguro de que también muchos de vosotros, no disfruto igual una foto en una pantalla que una foto impresa.

Por otro lado, también creo que las fotografías tiene un gran valor porque, como dije al principio de este artículo, inmortalizan esos momentos especiales que tanto hemos disfrutado, y recordarlos nos produce una sensación de bienestar única que, en cierta manera, es «impagable».

Autolimitarme a la hora de imprimir fotos para no tener que estar gastando cientos de euros en cartuchos de tinta, y ahorrar, fue algo que tuve que aceptar, y que sobrellevar, hasta que probé HP Instant Ink, un servicio de tinta automatizado y a domicilio que prometía acabar con el problema del consumo de tinta, y con el que iba a poder imprimir, en teoría, las fotos que quisiera sin tener que preocuparme por los costes de impresión.

Imprimir fotos con HP Instant Ink: La tinta ya no importa

Cuando compraba un pack de cartuchos tenía claro que la cantidad de tinta que traían era, en definitiva, el punto de partida que establecía cuánto iba a poder imprimir, aunque podía estirar, o acortar, esa base en función de cómo imprimiera. Así, por ejemplo, si imprimía en color y en calidad alta, el máximo de páginas que podría imprimir por cartucho sería menor, y tendría que volver a comprar otro pack en poco tiempo, mientras que si reducía el uso del color y la calidad podría alargar su vida útil.

Sin embargo, eso me planteaba un problema, y es que si no quería tener que gastar mucho dinero en tinta, tenía que limitarme. No podía utilizar mi impresora como realmente quería porque, si imprimía unas pocas fotos, ya estaba temiendo que me saltara el aviso de niveles bajos de tinta. La experiencia de uso con la impresora no era nada agradable, la verdad, y todo por el problema de la tinta. Al final, había momentos en los que pasaban semanas y no utilizábamos la impresora no porque no quisiéramos, sino porque no queríamos gastar tinta.

Esa situación fue la que me empujó directamente a probar HP Instant Ink. Lo hice aprovechando los seis meses de suscripción gratis a HP Instant Ink que venían con una nueva impresora que compramos, ya que el modelo que teníamos era relativamente viejo, y cada vez nos costaba más encontrar cartuchos para ella. La impresora ya venía con cartuchos compatibles con HP Instant Ink, así que tras completar el alta y elegir el plan estábamos listos para empezar a utilizarla.

Cuando nos damos de alta en HP Instant Ink, ya no importa la tinta que consumamos, solo las páginas que imprimimos. Esto quiere decir que si nos damos de alta, por ejemplo, en el plan de impresión que incluye 700 páginas al mes, podremos imprimirlas en color o en blanco y negro, y gastar toda la tinta que queramos, sin que nuestra cuota mensual cambie. Esto aplica a todos los planes disponibles.

Me costaba hacerme a la idea de que ahora podía imprimir cientos de páginas al mes sin tener que preocuparme por la tinta. Aproveché para imprimir fotos que quería tener en papel desde hacía tiempo, y en unas semanas ya me había puesto prácticamente al día. Al final, como me sobraban páginas, decidí imprimir algunos dibujos y diseños que me gustaban, y disfruté muchísimo de la experiencia, de esa tranquilidad que me daba saber que, por mucha tinta que gastase, no iba a pagar más de la cuota que tenía fijada.

Cuando la impresora daba el aviso de que los niveles de tinta estaban bajos, esta realizaba automáticamente un pedido de nuevos cartuchos. Vi que podía controlar el estado del pedido a través de mi cuenta de cliente, y en unos días ya los tenía en casa, y sin gastos de envío. Fue comodísimo no tener que volver a preocuparme por si me quedaba sin tinta, y no volver a tener que salir de tiendas a buscar cartuchos compatibles con mi impresora.

Tras finalizar mi periodo de suscripción gratuita en HP Instant Ink me cambié a un plan inferior, porque ya había podido imprimir las fotos que tenía acumuladas, y no iba a necesitar imprimir tanto. Pude hacerlo sin problemas, y hoy sigo disfrutando de las ventajas que ofrece este servicio. Tras probar HP Instant Ink, ver lo bien que funciona, y descubrir que no tiene ningún compromiso, no quiero volver al pasado. No quiero volver a preocuparme por el gasto de tinta, ni a estar semanas «peleado» con mi impresora. Tampoco quiero tener que volver a salir a buscar tinta, ni que perder el tiempo buscando cartuchos compatibles y comparando precios.

Contenido ofrecido por HP.