El DeLorean volverá... como un coche eléctrico

Pocos coches más ligados a nuestra infancia y adolescencia que el mítico DeLorean, un icono gracias a su papel protagonista en la trilogía Regreso al Futuro y que, sin embargo, analizado como producto empresarial fue un auténtico desastre con sobrecostes, plazos incumplidos, materiales de baja calidad, componentes con muy poca vida útil… Sin duda este es uno de los casos en los que la memoria nos ha hecho conservar lo bueno, dejan lo malo en un segundo, tercero o incluso cuarto plano.

Y es que sí, nos pueden contar los mil y un errores del periplo empresarial asociado al coche, pero basta verlo, ver cómo se abren sus puertas de gaviota, para que muchos (entre los que me incluyo) nos volvamos locos por poder entrar y conducirlo, amén de hacernos un millón de fotos en todo tipo de poses a su alrededor. Y para que quede claro el fervor del que hablo, por norma general no me gusta nada en absoluto que me hagan fotos.

Por otra parte, vivimos unos tiempos en los que la nostalgia vende, vende mucho, razón por la que asistimos al regreso de muchos elementos icónicos de décadas anteriores, especialmente las últimas del siglo pasado… ¿y no es un ejercicio de coherencia que el DeLorean, que tanto viajó en el tiempo en la década de los ochenta, vuelva a viajar en el tiempo, para llegar a nuestro presente?

Pues esos parece ser que son los planes de DeLorean Motors Reimagined LLC, una compañía cuyo foco comercial puedes deducir fácilmente por su nombre, y que ha publicado un tweet con lo que podríamos considerar un teaser de la vuelta del DeLorean DMC-12. Eso sí, a diferencia de otras ocasiones en las que se ha producido alguna edición especial, como la que te contamos en 2017, en esta ocasión parece que esta reinvención del mítico coche vendrá con los deberes bien hechos, para adaptarse a nuestro presente que, para él, de momento es el futuro.

The Future was never promised. Reimagine today.

Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.

https://t.co/K9n8D1s5uK#DeloreanEVolved#Delorean#Auto#ElectricVehicle#Luxury#BigGame pic.twitter.com/99HsGLCswb

