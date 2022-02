Google también perseguirá el rastreo en Android

Reconozco que llevo tiempo esperando este movimiento por parte de Google. Es más, en mi opinión ha tardado bastante más de lo que esperaba, dando así una ventaja competitiva a Apple de más de un año. Ojo, con esto no quiero decir que esté mal, más vale tarde que nunca, y cuando el cambio se haya concretado, los usuarios de Android contarán con protección frente a una función sobreexplotada comercialmente para las campañas de publicidad, y que compromete la privacidad de los usuarios de Android. Dicho de otra manera, me parece algo muy positivo.

Y es que, según podemos leer en MSN, Google iniciará próximamente el proceso necesario para acabar con los rastreadores de publicidad en Android, acabando de este modo con el que, hasta el momento, ha sido uno de los sistemas más empleados por muchas compañías para ofrecer el máximo nivel posible de granularidad de datos en base al historial de navegación y uso de apps del usuario.

Si esto de los rastreadores de publicidad con los que ahora quiere acabar Google te resulta familiar, pero no terminas de identificarlo, lo recordarás rápidamente: Apple añadió una función para impedir su uso en iOS 14.5, una función de privacidad que provocó una airada respuesta por parte de Facebook (ahora Meta), y que como ya esperábamos, ha tenido un impacto bastante importante en las cuentas de la red social. Sí, esa red social que afirma preocuparse, por encima de todo de sus usuarios, pero que en la práctica parece no llevarlo demasiado bien.

Los identificadores digitales asignados por Google a cada dispositivo equipado con Android no contienen datos que permitan identificar a la persona que lo emplea, pero sí que facilitan la creación de un perfil de consumidor muy, muy concreto, y el hecho de que las apps puedan acceder a dicho identificador, facilita sustancialmente el mostrarle inserciones publicitarias más acordes a su perfil, amén de la posibilidad de que también puedan segmentar sus contenidos y otros elementos en base a dicha información.

Ahora el plan de Google pasa por dedicar este año a analizar posibles alternativas a los rastreadores de publicidad que, sin dejar totalmente a ciegas a las redes y los servicios responsables de servir la publicidad, sí que mejoren la privacidad de los usuarios de Android al limitar la cantidad de datos que los desarrolladores de aplicaciones pueden recopilar con el sistema actual. Una vez concluidas dichas pruebas, el plan de Google plantea iniciar y completar la transición al mismo a lo largo de 2023.

Evidentemente, al anunciarlo Google ha comparado su plan con el que llevó a cabo Apple el año pasado, pero ha marcado algunas diferencias con el mismo, afirmando que su plan pasa por trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores de aplicaciones y la industria de la publicidad, en la búsqueda de una solución que satisfaga al menos parcialmente a todas las partes implicadas. Así, cabe esperar su participación durante la fase de pruebas de este año.

“Nos damos cuenta de que otras plataformas han adoptado un enfoque diferente a la privacidad de los anuncios, restringiendo sin rodeos las tecnologías existentes utilizadas por los desarrolladores y anunciantes”, afirma Anthony Chavez, vicepresidente de gestión de productos para la seguridad y privacidad de Android. “Creemos que sin proporcionar primero un camino alternativo para preservar la privacidad, estos enfoques pueden ser ineficaces y generar peores resultados para la privacidad de los usuarios y los negocios de los desarrolladores”.

Personalmente, no termino de ver qué parte del enfoque de Apple puede generar peores resultados para la privacidad de los usuarios, aunque entiendo la postura más conciliadora con el resto de la industria de Google. Y es que, no lo olvidemos, Google es también la empresa de publicidad digital más grande del mundo, por lo que no resulta extraño que sus intenciones sean la de encontrar una solución que no deje a nadie fuera del mercado.