Apple y la privacidad: un gran golpe a Meta

Ya ha pasado casi un año desde que Apple hizo llegar los nuevos ajustes de privacidad de iOS, en algo que ya desde el primer momento apuntaba a ser un golpe contra apps y servicios que viven de recopilar datos de sus usuarios. La respuesta de Meta (por aquellos entonces todavía Facebook) no se hizo esperar, aunque sus argumentos fueron, cuanto menos, cuestionables. Y no es que lo diga yo, es que incluso sus propios empleados replicaron a la defensa de la red social.

Sea como fuere, les sirvió de muy poco (bueno, de nada en realidad), puesto que Apple siguió adelante con sus planes, y desde entonces los usuarios de dispositivos de Apple siempre son preguntados por si quieren permitir el rastreo o, por el contrario, prefieren que su privacidad se mantenga tan privada como sea posible. Una decisión que los gestores de los servicios afectados ya se esperaban, razón por la que intentaron presentar batalla. Incluso hoy, al instalar y abrir esas apps por primera vez, presentan uno y mil argumentos para que aceptes el seguimiento.

Desde que Apple puso en marcha sus nuevas políticas, no hemos dejado de preguntarnos por su impacto en las cuentas de resultados de las empresas afectadas. Según decía Meta, el principal impacto lo iban a recibir los pequeños anunciantes, que ya no podrían llegar a sus audiencias deseadas. Sin embargo, y viendo los números de la investigación llevada a cabo por el Financial Times, tengo la sensación de que ese argumento era un poquito tramposo y que, como ya esperábamos, son las cuentas de Meta las que más han acusado el golpe.

Lo primero que nos dice esa investigación es algo que ya esperábamos: que la mayoría de usuarios de dispositivos de Apple se han negado a que las apps puedan rastrear los datos obtenidos por otras aplicaciones, y en consecuencia, cifran las pérdidas del segundo trimestre de Meta, YouTube, Twitter y Snapchat en nada menos que 9.850 millones millones de dólares. De las cuatro, las dos más afectadas habrían sido Meta (Facebook, recordemos) y Snapchat.

Frente a un descenso del 7,4% de los ingresos de Twitter debido a las funciones de privacidad de Apple, las pérdidas de Meta se cifran en un 13,1%. Y la propia compañía, en voz de su fundador y CEO Mark Zuckerberg, lo reconocen abiertamente. La semana pasada, Zuckerberg culpó a Apple de los mediocres resultados económicos de la compañía, algo en lo que también han abundado otros ejecutivos. De no haber sido por las nuevas reglas de Apple, afirman que sus números de negocio habrían sido mejores.

Es algo tan obvio que casi se lo podría haber ahorrado, en realidad. Ahora bien, ¿no se supone que sus críticas a las políticas de privacidad de Apple eran en defensa de los pequeños y humildes comercios? A ver si es que va a resultar que, en realidad, la privacidad de los usuarios no es ni nunca ha sido una preocupación para la compañía, a la que en realidad lo único que le preocupa realmente es su cuenta de resultados. Esto es solo una teoría, aclaro.