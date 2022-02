Bethesda echa el cierre a su tienda online. Destino: Steam

Bethesda nos ha sorprendido hoy, al anunciar que el launcher de Bethesda.net cerrará sus puertas, de manera definitiva, y que además lo hará tan pronto como el próximo mes de mayo. Un movimiento que, además, aunque no se mencione explícitamente en la comunicación oficial de la compañía, supone también el fin de la tienda online ofrecida hasta ahora por la compañía, y en la que los usuarios han podido adquirir tanto juegos como elementos, como moneda virtual para algunos de sus títulos.

Obviamente, el plan es que nadie pierda sus juegos con la desaparición del launcher para PC y, de su mano, la tienda online de Bethesda. Así, y aunque todavía no se han concretado los pasos del proceso, sí que se ha anunciado que los usuarios podrán migrar absolutamente todo lo que tienen vinculado actualmente a su launcher de Bethesda a sus cuentas de Steam. Y cuando digo todo me refiero a que no solo se podrán portar los juegos, sino también las partidas guardadas, los fondos de la billetera de Bethesda.net, etcétera.

Aunque no se han dado fechas concretas, Bethesda afirma que las migraciones podrán llevarse a cabo en abril, y como he indicado anteriormente plantean el cierre del launcher y la tienda para el mes de mayo. No obstante, y aunque cabe imaginar que ya se han llevado a cabo las pruebas para asegurar que el proceso de migración se podrá efectuar sin problemas, no será hasta que empiece el movimiento masivo de los jugadores que se compruebe si todo funciona como debería. Por lo tanto, debemos contar con la posibilidad de que este proceso se inicie algo más tarde de lo previsto inicialmente.

Y del mismo modo, aunque el plazo establecido inicialmente por Bethesda para completar la migración es mayo, tengo la sensación de que finalmente se prolongará uno o varios meses, pues tengo dudas de que todos los usuarios completen el proceso en un mes, y me extrañaría mucho que la compañía diera el proceso por concluido si aún quedan bastantes usuarios por mover todos sus juegos y sus activos digitales a Steam.

Para buena parte de los títulos, la migración de sus contenidos asociados, entre ellos las partidas guardadas, se realizará de manera automática una vez que los usuarios conecten sus cuentas de Bethesda y Steam. Eso sí, la compañía advierte de que en alguno casos el traslado tendrá que llevarse a cabo de manera manual, un proceso para el que la compañía ofrecerá a los usuarios todas las indicaciones necesarias.

No desaparecen, eso sí, las cuentas de Bethesda.net, que seguirán siendo necesarias para iniciar sesión en los juegos que la requieren actualmente. Y del mismo modo la compañía afirma que los jugadores podrán seguir accediendo al contenido de las cuentas a través de su página web, si bien cabe entender que en este caso ya solo será para revisar el contenido de la misma, no para realizar otras acciones. Los juegos que cuentan con su propio launcher dedicado no experimentarán cambios, pues estos se mantendrán operativos más allá del cierre del launcher general de Bethesda.

Un movimiento interesante, la verdad, que podría marcar el paso al futuro de otras tiendas de juegos online, y me refiero concretamente a las propietarias de las distribuidoras, que atomizan el mercado, obligando a los jugadores a tener una decena de launchers y credenciales (asociadas a medios de pago) a bastantes tiendas. Creo que una hipotética proliferación de tiendas es algo positivo, pero las específicas de una distribuidora me parecen una rémora, por lo que celebro este movimiento por parte de Bethesda, y creo que debería cundir el ejemplo. ¿Qué opinas tú?