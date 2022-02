LinkedIn apuesta por los podcasts: ¿tiene sentido?

Vivimos unos tiempos muy interesantes para los podcasts, y evidentemente en LinkedIn son muy conscientes de ello. Es realmente curioso, si lo pensamos, lo ocurrido con este formato de comunicación a lo largo de los últimos años, y es que tras unos inicios que aventuraban una enorme popularización del mismo, a mitades de la primera década de este siglo, poco después el interés pareció descender sustancialmente y, aunque siguieron estando presentes, no llegaron a ser un tipo de contenido de consumo masivo.

Sin embargo, desde hace dos o tres años, han experimentado un segundo renacer en el que han recuperado el foco, e incluso se han convertido en uno de los frentes de batalla de la guerra abierta entre Apple y Spotify, que desde hace ya un tiempo compiten por hacerse con la mayor oferta de este tipo de contenidos, ofreciendo además a los creadores una vía de monetización de los mismos o, incluso, en el caso de Spotify, unos contratos más que suculentos a determinadas estrellas… si bien, en bastantes casos, terminan en agua de borrajas.

Y LinkedIn ha elegido este momento para estrenar su propia red de podcasts, LinkedIn Podcast Network, una completa selección de canales, algunos de nueva creación y otros que ya llevan algún tiempo en funcionamiento, y al que se pueden sumar más canales que se lo soliciten a LinkedIn y sean aprobados para engrosar la familia. En esta selección, por lo tanto, encontraremos tanto producciones propias de la red social, como externas pero que, por tipo de contenido, encajen con el perfil que persigue el servicio.

Un perfil que, claro, ya habrás imaginado, dado el perfil propio de LinkedIn. En su red de podcasts encontraremos contenidos de carácter profesional, con negocios, emprendimiento, economía, tecnología, operativa empresarial y, también, una aproximación más social, con temas como la salud mental y las relaciones laborales. Reid Hoffman, cofundador y presidente ejecutivo de LinkedIn, será coanfitrión de un podcast sobre emprendimiento personal llamado The Start-Up of You que se estrenará esta primavera.

¿Tiene sentido que LinkedIn cree su propia red de podcasts? Personalmente pienso que sí, que tiene mucho sentido y, además me parece un movimiento muy inteligente. Si cualquier otra red social, de las de propósito general, llevara a cabo un movimiento similar, no terminaría de verle el sentido. Sin embargo, LinkedIn es un claro caso de éxito en lo referido a la segmentación, ha sabido convertirse en una referencia en el entorno profesional, y ampliar su propuesta de contenidos para hacer más rico su ecosistema es un movimiento de lo más sensato.

De momento los podcasts de la red de LinkedIn se pueden encontrar en Apple Podcasts y Spotify, y la compañía no descarta llevarlos a otros servicios de este tipo. Otra opción muy sensata, pues en vez de «casarse» con una única plataforma o, peor aún, apostarlo todo a una propia, ponen el foco en alcanzar el máximo posible de audiencia. Otro gran acierto, en mi opinión.