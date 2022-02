Elden Ring ya está arrasando en las críticas

Todavía es un poco pronto para afirmar con rotundidad que Elden Ring es el juego del año (ni siquiera ha terminado febrero), pero lo que es indudable es que va a estar en el ranking de los más destacados de 2022. Claro, el problema de títulos tan esperados y con tanto ruido mediático alrededor es que pueden tener problemas para satisfacer todas las expectativas creadas durante los años transcurridos desde su anuncio inicial hasta su llegada al mercado.

No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos, desde el enorme pinchazo del lanzamiento de Cyberpunk 2077, uno de los casos más sonados de los últimos años, al desastre de la reedición de tres de los clásicos de GTA, de títulos que llegaron arropados de expectativas para, en solo unas horas, arruinar las mismas y dejar a los jugadores con la desagradable sensación de que les (nos) habían tomado el pelo. ¿Ocurrirá lo mismo con Elden Ring? De momento no lo parece.

Aclaro, eso sí, que después de haberme fiado en exceso de las críticas previas al lanzamiento de Cyberpunk 2077, me aprendí bien la lección y ahora observo este tipo de críticas con un punto de escepticismo, por lo que en esta ocasión, y aunque repito el ejercicio de repaso de críticas que ya hice en aquel momento, les concederé un valor relativo y, sin duda, esperaré unos días tras el lanzamiento de Elden Ring para ver la reacción de los jugadores (entre ellos varios amigos que ya lo han precomprado aprovechando algunas ofertas), antes de decidir si es una inversión que merece la pena… y espero que la respuesta sea positiva.

Sea como fuere, basta con dar un rápido repaso a Metacritic para comprobar que el impacto que ha provocado en los medios que ya han probado Elden Ring es, sin duda destacable. Y es que, al momento de publicar este artículo, la media de nota en base al total de valoraciones alcanza un sorprendente 9,7 sobre 10. Es más, 25 de las críticas ya publicadas le dan al juego un 100, la máxima nota posible. Y por si te lo estás preguntando, la nota más baja (repito, de la existentes hasta el momento) es un 90 sobre 100.

Con frases como «Es uno de los mejores juegos de mundo abierto que he disfrutado en los últimos años«, «Mis expectativas eran altas antes de jugar el juego, esas expectativas ciertamente se cumplieron o incluso superaron a lo largo de mi viaje«, «Con Elden Ring, estamos en el territorio de las obras maestras» o «Elden Ring es un logro supremo» que, recordemos, en todos los casos son críticas profesionales, dan una muestra del impacto que estaría provocando el juego entre quienes ya lo han probado.

¿Podemos fiarnos de esas críticas? Esta es la pregunta que debemos hacernos, y aunque en el caso de Cyberpunk 2077 ya salimos escaldados, en este caso la nota media, las valoraciones y los comentarios son, en general, todavía más positivos, a lo que personalmente añado que he visto algunos nombres que me dan bastante confianza. Esto no es, ojo, una recomendación por mi parte. Aunque todas las notas fueran de 100 sobre 100, esperaría a la reacción de los usuarios tras su llegada al mercado para decidirme. Y aunque un 97 es una nota excepcional, es lo que pienso hacer con Elden Ring.

¿Qué opinas tú? ¿Lo has precomprado o esperarás unos días?