¿Ha llegado el momento de cambiar de teclado y estás pensando en Corsair? Pues en tal caso tenemos muy buenas noticias para ti, y es que hoy llegan oficialmente a España tres modelos muy interesantes, que se adaptan a diversas preferencias. Veamos, a continuación, qué nos ofrece cada uno de ellos.

Corsair K65 RGB Mini 60% Corsair K70 RGB PRO Corsair K100 RGB Formato 60% Tamaño completo con teclado numérico Tamaño completo con teclado numérico Teclas 60 104 110 Sistema de captura Mecánico Mecánico Optomecánico Switches Varias opciones Cherry MX Varias opciones Cherry MX Cosair OPX Controles multimedia No Sí Sí Frecuencia de muestreo Hasta 8.000 hercios Hasta 8.000 hercios Hasta 8.000 hercios Conexión USB 3.0 / 3.1 Tipo A USB 3.0 / 3.1 Tipo A USB 3.0 / 3.1 Tipo A Iluminación RGB, controlable con iCUE RGB, controlable con iCUE RGB, controlable con iCUE

Corsair K100 RGB

Empezamos con el Corsair K100 RGB, un tope de gama del que podríamos decir muchas cosas, y del que precisamente hoy mismo hemos publicado un completo análisis en el que podrás comprobar la sensación que nos ha dejado tras probarlo. Y si no la has leído todavía, sí que puedo adelantarte que se merece su posición en el ranking, pues si bien no es un teclado al alcance de todos los bolsillos, su precio queda justificado al saber de sus prestaciones.

El Corsair K100 RGB es un teclado de formato completo con teclado numérico, que para proporcionar la respuesta más rápida emplea switches optomecánicos, que además de ser algo más rápidos que los mecánicos, al necesitar tan solo un milímetro de recorrido, ofrecen una mayor durabilidad, de modo que el fabricante garantiza un mínimo de 150 millones de pulsaciones por switch Corsair OPX.

Con su chasis fabricado en aluminio anodizado con terminación cepillada y sus teclas de policarbonato, hablamos de un teclado realmente robusto, y que por lo tanto será capaz de resistir largas e intensas sesiones de juego. Y su diseño para gamers no solo se basa en la iluminación led, también cuenta con teclas programables, permite la programación de múltiples macros y la creación de perfiles, y la combinación de las tecnologías empleadas en el mismo ofrecen una respuesta prácticamente instantánea.

Disponible en dos colores, plata y negro, el Corsair K100 RGB ya está a la venta y su precio es de 249,99 euros.

Corsair K70 RGB PRO

El Corsair K70 RGB PRO llega para completar la prestigiosa familia K70. En este caso hablamos de un teclado mecánico, para el que Corsair permite escoger entre una variada selección de switches Cherry MX (las opciones varían según las geografías), de modo que cada usuario pueda optar por el tipo de pulsación y respuesta que más se adapte a sus preferencias, algo que puede marcar la diferencia especialmente para profesionales de los eSports, pero también para gamers dedicados al competitivo.

Al igual que el K100, este Corsair K70 se apoya en la tecnología AXON, que proporciona una frecuencia de muestreo de hasta 8.000 hercios, es decir, que la captura de la pulsación se producirá en 0,125 milisegundos. En lo referido a su resistencia, a la fiabilidad de los switches Cherry MX se suma un chasis de aluminio cepillado, en el que también podrás montar, si lo deseas, conjuntos de teclas personalizadas.

Como habrás deducido por su nombre, cuenta con iluminación LED RGB que podrás gestionar con el software iCUE, al que también podrás recurrir para las asignaciones de funciones y la configuración de macros que podrás asignar a diversos perfiles, que se adapten a cada uno de los juegos (u otras tareas) para las que emplees el PC con mayor asiduidad.

Las versiones del Corsair K70 RGB PRO que han llegado a España son las que integran los switches Cherry MX RGB Red y Cherry MX RGB Speed, y el precio del teclado, con cualquiera de ambas opciones, es de 189,99 euros.

Corsair K65 RGB Mini 60%

Y terminamos con un teclado pequeño (en tamaño, no en prestaciones), pues como su propio nombre indica, nos encontramos con una opción reducida, más concretamente con un teclado con un tamaño de aproximadamente el 60% en comparación con el de un teclado estándar, renunciando al teclado numérico, cursores, teclas de función (y alguna más).

El Corsair K65 RGB Mini 60% es, como decía antes, pequeño solo en lo referido a tamaño, pues hablamos de un teclado mecánico con switches Cherry MX Red en un chasis pequeño pero robusto, en el que no tendremos que renunciar a nada, en lo referido a funciones y prestaciones, de un teclado gaming. Además, para suplir la ausencia de alguna teclas, es fácilmente configurable para que sea posible acceder a las funciones de las mismas mediante atajos de teclado.

Y lo mismo en lo referido a su rendimiento, pues del mismo modo que los dos teclados anteriores, en este caso también encontraremos la tecnología Corsair AXON, que proporciona una frecuencia de muestreo de 8.000 hercios. Y todo esto sin renunciar, por supuesto, a la iluminación LED RGB que podremos controlar mediante el software iCUE.

El precio del Cosair K65 RGB Mini 60% es de 129,99 euros.

