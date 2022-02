Todavía no se han publicado las primeras pruebas de rendimiento de Elden Ring, uno de los juegos más esperados y mejor valorados de toda la historia de los videojuegos ya que, según los primeros análisis que he ido viendo, está recibiendo muchas puntuaciones perfectas. Por una cuestión de tiempo no he podido probarlo, pero la verdad es que lo que he podido ver hasta el momento me ha gustado bastante.

El caso es que, gracias a Eurogamer, hemos tenido la oportunidad de valorar sus claves más importantes a través de su análisis anticipado, donde se centran en el rendimiento de Elden Ring en PS5, Xbox Series S-X y PC. Esto nos ha permitido sacar algunas conclusiones, y hacernos una idea de lo que podemos esperar cuando llegue la versión comercial, algo que está previsto para el 25 de febrero.

Tened en cuenta que este análisis de rendimiento de Elden Ring en esas plataformas se ha realizado con el parche 1.02 aplicado. Dicho parche ocupa 13 GB, e introduce correcciones y mejoras importantes a nivel técnico, entre las que destacan una reducción de las caídas de FPS que sufre el juego en ciertas circunstancias, y también de los problemas de «stuttering» que se producen durante la exploración del mundo.

El rendimiento de Elden Ring no es todo lo bueno que cabría esperar

Creo que esa es la primera conclusión que nos viene a la cabeza cuando nos damos cuenta de que este título, que es un juego intergeneracional desarrollado sobre la base de las vetustas PS4 y Xbox One, funciona a entre 45 y 60 FPS en PS5 y Xbox Series X con el modo rendimiento, mientras que al activar el modo calidad hace que la tasa de FPS oscile entre 30 FPS y 60 FPS.

Resulta curioso ver que, a pesar de que Xbox Series X es más potente que PS5, el rendimiento de Elden Ring suele ser mejor en la consola de Sony. Esto apunta a una mayor optimización del juego en dicha plataforma, no hay otra explicación. Os recuerdo que el modo rendimiento prioriza la consecución de 60 FPS, mientras que el modo calidad da prioridad a la resolución.

El modo rendimento utiliza resolución dinámica que puede ir desde los 2.688 x 1.512 píxeles hasta los 3.840 x 2.160 píxeles aunque suele tocar techo en 1800p, lo que significa que pocas veces llega a 4K. Por su parte, el modo calidad sube la resolución a 4K y la calidad de algunas sombras, pero nada más. Todo esto aplica a la versión de PS5.

La versión para Xbox Series X mantiene los dos modos, y la resolución dinámica de entre 2.688 x 1.512 píxeles y 3.840 x 2.160 píxeles en el modo rendimiento, así como sus objetivos de fotogramas por segundo, pero se confirma un escalado ligeramente inferior al de PS5, lo que deja un conteo de píxeles menor. En el modo calidad, la resolución sube también a 4K. En Xbox Series S, el modo rendimiento se mueve entre 1.792 x 1.008 píxeles y 2.560 x 1.440 píxeles, mientras que el modo calidad sube a 2.560 x 1.440 píxeles.

Antes de profundizar en el rendimiento de Elden Ring, Eurogamer también confirma una diferencia notable de calidad gráfica entre la nueva y la vieja generación, apreciable en aspectos tan básicos como la densidad de la vegetación. En las imágenes adjuntas podéis ver algunos resultados del rendimiento de Elden Ring en PS5 bajo los modos «rendimiento» y «calidad», y también de Xbox Series X y Series S, aunque os recomiendo que veáis el vídeo original de Eurogamer para tener una visión más completa y clara.

Por lo que respecta a la versión para PC, que tiene unos requisitos aceptables, se han confirmado problemas que afectan a la sincronización de fotogramas y que pueden provocar una latencia de hasta 250 milisegundos. Como sabrán nuestros lectores más avanzados, esto es un auténtico disparate, y se traduce en tirones muy marcados en la imagen.

En general, parece que el «stuttering» es un mal importante de la versión para PC que, curiosamente, no está presente en consolas. Utilizar G-Sync y FreeSync parece aliviarlo, pero esto, unido al bloqueo a 60 FPS y la ausencia del soporte de monitores ultrapanorámicos, deja claro que FromSoftware no ha hecho bien su trabajo a la hora de llevar Elden Ring al PC.

Eurogamer concluye diciendo que esperan que FromSoftware mejore el rendimiento de Elden Ring, y que lo ponga a la altura del resto de aspectos del juego. ¿Merece un 10 un juego que peca de todos estos problemas? Creo que es una pregunta que se contesta a sí misma. No me quiero imaginar lo que pasará cuando se introduzca, vía parche, el trazado de rayos en este juego. Veremos hasta dónde cae el rendimiento.