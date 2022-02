Todo el mundo necesita un amigo como yo Ace Levy (Starship Troopers, 1997)

Es un garito sucio, maloliente y escasamente iluminado. El escenario apenas una tarima de tablas que crujen cada vez que me muevo sobre ella, un amasijo de maderas que parecen proceder del naufragio de una galera que ha sido impregnado por el ron que transportaba en sus bodegas. Así lo demuestran el esfuerzo que tengo que hacer para que mis suelas se despeguen y el olor a alcohol rancio que desprende. Incluso parece que hay huellas de los garfios de abordaje. Desde este altar de la decadencia apenas puedo atisbar fragmentos de rostros iluminados furtivamente por las raquíticas lámparas que presiden cada mesa. Miradas derrotadas, pieles vencidas por el tiempo coronadas por mechones de pelos esquivos, cuerpos abandonados sobre sillas, ambos han visto tiempos mejores. Como la galera. La mayoría encorvados sobre sus vasos prestando más atención a sus bebidas que a la conversación con sus compañeros de mesa, los pocos que disfrutan de ellos, pero decididamente más atención a lo que ocurre sobre el escenario. Y lo que ocurre, más bien lo que va a ocurrir soy yo.

Esos instantes de murmullos de indiferencia y sonidos de contenedores etílicos chocando perezosamente me dan la ocasión de realizar mi ritual de cada miércoles por la noche, mi paseo lento acompañado por los gemidos de la madera dando sorbos a mi vaso de mosto. Jugueteando con el micrófono. Observando. Hay dos amas de casa sentadas soltando carcajadas vacías con una alegría mentirosa para demostrar a la otra que todo va bien. Pero no. Tres amigos contándose anécdotas que ya conocen hasta la saciedad soltando puñetazos en el hombro supuestamente amistosos para subrayar los puntos de supuesto interés. Una pareja de ancianos con una elegancia fuera de lugar saboreando lentamente unos cockteles con sombrilla. Un obrero o mecánico o carpintero aún con la gorra vencido hacia atrás en su silla con la mirada perdida y la mano sujetando el vaso sobre la mesa y girándolo lentamente… Analizo la audiencia de esta noche porque de eso depende mi trabajo. Mis palabras de hoy no van a ser las de la semana pasada, ni las de la siguiente. Soy cómico pero más que cómico soy exorcista. Me acerco al micrófono. «¿Alguno de ustedes ha intentado ligarse a un cajero automático?»

Fiat es una marca de automóviles que tiene una larga tradición de utilitarios, de vehículos pensados principalmente para aportar soluciones prácticas a sus compradores menteniendo un precio muy competitivo. Dentro de la gama que ofrece Fiat su modelo Tipo lleva siendo desde finales de 2015 todo un referente dentro de su categoría por sus soluciones prácticas además de por su buen tamaño y habitabilidad ajustando las calidades para mantener una relación con el precio muy interesante.

Modelo analizado Fiat Tipo Motor y acabado Cross 1.0 100 CV Potencia 101 CV Velocidad máxima 183 Kmh Aceleración o-100 12,2 s Largo/ancho/alto 4386/1802/1556 mm Potencia máxima RPM 101 CV 5.000n RPM Par máximo Nm/RPM 190 Nm Caja de cambios Manual 5 velocidades Web https://www.fiat.es/ Precio 21.277 euros

Dentro de la nueva gama 2021 el Tipo tiene una propuesta interesante en su variante Cross, una versión que ofrece una mayor altura del suelo además de ciertos elementos decorativos reconocibles. Hemos querido tomar contacto con este nuevo restyling de este austero y ya clásico italiano precisamente con esta versión. Ya tuvimos ocasión de probar la anterior generación tanto en la versión Lounge como en la Station Wagon. Este Cross es una versión basada en la carrocería de cinco puertas.

La primera impresión que nos llevamos con este Fiat es de que estamos delante de un coche más alto de lo normal, podría decirse que entre una berlina y un SUV. No solamente se nota la diferencia de altura por las suspensiones y el distinto perfil de los pneumáticos sino que también contribuye la barra decorativa del techo. El fabricante italiano se mantiene en la estrategia de competir con un coche capaz de competir en habitabilidad con los SUV sin necesidad de imitar esa carrocería.

Retoques

El primer retoque estético que se nota en esta nueva generación del Tipo es en el frontal donde sobre todo destacan la nueva parrilla, con unas molduras en color gris, además de faros tipo led. También el parachoques estrena diseño con un aire más moderno y menos «low cost» incrementando el valor precibido del coche y alejándolo de esa imagen de modelo de bajo coste que puede dar por algunos detalles estéticos externos del modelo anterior.

El lateral es prácticamente idéntico que el del Tipo de 5 puertas de la generación anterior salvo por la moldura inferior en color gris y las mencionadas barras del techo propias de esta versión. También las llantas tienen un aspecto único ya que son propias del tipo Cross. Esos siete centímetros de elevación se notan y acentúan la impresión de que el Tipo Cross es un coche alto con puertas y superficies acristaladas de tamaño generoso.

La parte trasera mantiene el diseño del Tipo cinco puertas con el guiño de la moldura inferior en color gris que le da la pincelada inspirada en los todoterreno. En el interior el Tipo sigue siendo un coche amplio, con la diferencia que en esta versión es un poco más fácil acceder gracias al ligero incremento de altura. Las plazas delanteras son amplias y la postura de conducción elevada para ser la de un turismo. Los asientos también son cómodos con un buen acolchado y con una atractiva tapicería bicolor.

Diseño interior

En lo que respecta al diseño del interior encontramos la misma disposición de elementos y mandos que en la generación anterior. La elección de materiales y acabados es similar a la que encontramos en la generación anterior con plásticos duros y superficies rugosas que en cualquier caso dan impresión de buen aguante aunque también impresión de una calidad justa. Lo que sí que cambia ligeramente es el apartado del sistema de infoentretenimiento y la instrumentación.

En primer lugar el sistema multimedia se ha actualizado al Uconnect 5 y la pantalla ha crecido hasta las 10,25 pulgadas además de aumentar la velocidad de respuesta y la calidad de imagen. Es compatible tanto con Apple Car Play como con Android Auto tanto con cable como a través de Bluetooth. La pantalla sigue estando ubicada en la parte superior del salpicadero, por lo tanto la posición ideal para no tener que apartar la mirada de la carretera.

En lo que respecta a la instrumentación sigue el mismo diseño de dos diales a los lados con una pantalla digital en el centro, pero en este caso la pantalla es mucho más grande y los indicadores analógicos tienen un diseño distinto y más estilizado. El resultado es un aspecto más moderno y una mejora de la visibilidad de la información que ahora además muestra el indicador de velocidad junto con otros datos útiles para la conducción. Un detalle interesante es que encontramos un lugar para dejar el móvil que dispone de carga inalámbrica.

Espacio atrás

En la parte trasera la habitabilidad no ha cambiado con esta generación y por tanto sigue habiendo espacio para que viajen tres personas de buena talla, aunque como es habitual el de la plaza central algo más sacrificado. La altura es una de las cotas más sobresalientes con posibilidad de acoger a personas altas sin problemas. Una vez más el acceso al interior en esta versión Cross es algo más sencillo gracias a una altura ligeramente superior. Los ocupantes pueden acceder a un conector de carga USB.

En lo que respecta al maletero sigue siendo otro de los puntos fuertes de este modelo con 440 litros de capacidad y unas formas que facilitan mucho la carga de objetos de distintas formas y dimensiones. Dispone de luz, ganchos para asegurar la carga y una toma de 12 voltios lo que añade versatilidad al espacio disponible en la parte trasera. Debajo del doble fondo podemos encontrar el kit antipinchazos aunque puede solicitarse rueda de repuesto.

Al volante del Tipo Cross como habitualmente hacemos nos fijamos en el motor. En este caso se trata de un pequeño propulsor tricilíndrico de un litro de cilindrada que rinde 101 caballos. Sobre el papel no parece un motor emocionante, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del coche, pero esperanzados porque la cifra de par es bastante alta, 190 Nm puede ser un buen indicador de que el motor tiene una buena elasticidad.

Buen empuje

Una vez en marcha lo cierto es que no se nota demasiada falta de empuje. Algo ruidoso al principio, sobre todo en frío, y con ese sonido al que cuesta acostumbrarse típico de un tres cilindros. Pero una vez aclimatado la verdad es que no notamos falta de empuje y podemos arrancar y recuperar sin problemas. Es cierto que en aceleración no es demasiado brillante, incluso nos parecen generosos esos 12,2 segundos para pasar de 0 a 100, pero en cualquier caso muy adecuado para un uso normal tanto en ciudad como en carretera.

Cuesta acostumbrarse a conformarse con cinco marchas, pero el cambio es preciso y agradable y tendremos que recurrir a él a menudo si queremos mantener un buen ritmo de conducción. Quizás con una sexta marcha los consumos habrían sido algo mejores en autopista, pero la verdad es que en un uso normal no lo hemos echado en falta. En curva y a pesar de las suspensiones elevadas el Tipo se sigue comprotando de forma noble y sin sobresaltos manteniendo la trayectoria. La buena cifra de par, como hemos apuntado, ayuda a mantener una buena sensación de confort y seguridad.

En lo que respecta a salir del asfalto hay que advertir que el Tipo Cross es bastante limitado ya que en realidad solamente aporta esa altura superior del suelo como características de todoterreno. La ausencia de tracción integral limita mucho lo que podamos hacer en terrenos fuera de las carreteras y hay que andar con mucho cuidado a pesar de que a la hora de superar obstáculos tendremos alguna ventaja con respecto a un turismo de altura normal.

Conclusiones

El nuevo Tipo Cross de la última generación mantiene muchas de las características que le han convertido en todo un best seller en su categoría. El aspecto estético apenas se ha retocado aunque en el interior hay dos mejoras interesantes tanto en la instrumentación como en el sistema multimedia que ahora permite la conexión al teléfono con los sistemas Android Auto y Apple Car Play de forma inalámbrica e incorpora en opción cargador inalámbrico.

Las buenas cualidades de habitabilidad y el gran maletero se han conservado mientras que en esta versión se han añadido toques estéticos «off road» además de una mayor altura. Aunque no le otorgan características de todoterreno a destacar sí que añaden una estética diferente y facilitan el acceso al coche además de ofrecer la capacidad de andar por terrenos accidentados, siempre teniendo cuidado ya que no disponemos de tracción a las cuatro ruedas.